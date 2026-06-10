Υπό κράτηση θα παραμείνει ο γιος της διαδόχου πριγκίπισσας της Νορβηγίας μέχρι την ετυμηγορία για την υπόθεση βιασμού

Η υπόθεση έχει ρίξει βαριά σκιά πάνω από τη νορβηγική βασιλική οικογένεια, όπως και οι αποκαλύψεις ότι η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ διατηρούσε φιλική σχέση με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταιν