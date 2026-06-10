Υπό κράτηση θα παραμείνει ο γιος της διαδόχου πριγκίπισσας της Νορβηγίας μέχρι την ετυμηγορία για την υπόθεση βιασμού
Υπό κράτηση θα παραμείνει ο γιος της διαδόχου πριγκίπισσας της Νορβηγίας μέχρι την ετυμηγορία για την υπόθεση βιασμού
Η υπόθεση έχει ρίξει βαριά σκιά πάνω από τη νορβηγική βασιλική οικογένεια, όπως και οι αποκαλύψεις ότι η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ διατηρούσε φιλική σχέση με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταιν
Εφετείο της Νορβηγίας απέρριψε το αίτημα του Μάριους Μποργκ Χόιμπι να αποφυλακιστεί λόγω της σοβαρής ασθένειας της μητέρας του, ενόψει της έκδοσης της απόφασης στη δίκη του για βιασμό.
Η απόφαση του Εφετείου στο Όσλο ανέτρεψε προηγούμενη απόφαση κατώτερου δικαστηρίου, το οποίο τη Δευτέρα είχε διατάξει την αποφυλάκιση του 29χρονου γιου της διαδόχου πριγκίπισσας μέχρι την ανακοίνωση της ετυμηγορίας την ερχόμενη Δευτέρα για 40 ποινικές κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Ο ίδιος αρνείται τις σοβαρότερες από αυτές.
Η 52χρονη πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ πάσχει από πνευμονική ίνωση και οι γιατροί της την περασμένη εβδομάδα την ενέταξαν στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα, δηλώνοντας ότι η κατάσταση της υγείας της έχει επιδεινωθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες.
Οι συνήγοροι του Χόιμπι υποστήριξαν ότι ο πελάτης τους πρέπει να βρίσκεται κοντά στη μητέρα του.
Ο Χόιμπι δεν είναι μέλος της βασιλικής οικογένειας. Βρίσκεται υπό κράτηση από τις αρχές Φεβρουαρίου, όταν συνελήφθη ενόψει της δίκης του για νέες καταγγελίες που αφορούν επίθεση και παραβίαση περιοριστικών όρων που του απαγόρευαν να πλησιάζει πρώην σύντροφό του.
Η υπόθεση ξεκίνησε όταν συνελήφθη για πρώτη φορά στο διαμέρισμα της γυναίκας, στην ακριβή συνοικία Φρόγκνερ του Όσλο, τον Αύγουστο του 2024.
Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες των δικηγόρων του να εξασφαλίσουν την αποφυλάκισή του, τα αιτήματα απορρίπτονταν μέχρι τη Δευτέρα, όταν πρωτοβάθμιο δικαστήριο έκρινε ότι θα έπρεπε να αφεθεί ελεύθερος.
«Είναι αφόρητο να βρίσκομαι στη φυλακή γνωρίζοντας ότι η μητέρα μου είναι τόσο άρρωστη», είχε δηλώσει ο Χόιμπι στο δικαστήριο. Το δικαστήριο έκρινε ότι, παρότι υπήρχε ένας μικρός κίνδυνος να υποπέσει ξανά σε αδίκημα, είχε παραμείνει καθαρός από ναρκωτικά στη φυλακή και ότι η συνέχιση της κράτησής του θα ήταν «δυσανάλογα επαχθής».
Το Εφετείο διαφώνησε με αυτή την εκτίμηση, υποστηρίζοντας ότι ο κίνδυνος επανάληψης αδικημάτων παραμένει «σχεδόν αμετάβλητος» σε σχέση με προηγούμενη απόφασή του στις 13 Μαΐου.
Οι δικαστές έκριναν επίσης ότι υπάρχει προφανής κίνδυνος να έρθει ξανά σε επαφή με τη γυναίκα της υπόθεσης Φρόγκνερ.
Η απόφαση του Εφετείου στο Όσλο ανέτρεψε προηγούμενη απόφαση κατώτερου δικαστηρίου, το οποίο τη Δευτέρα είχε διατάξει την αποφυλάκιση του 29χρονου γιου της διαδόχου πριγκίπισσας μέχρι την ανακοίνωση της ετυμηγορίας την ερχόμενη Δευτέρα για 40 ποινικές κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Ο ίδιος αρνείται τις σοβαρότερες από αυτές.
Η 52χρονη πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ πάσχει από πνευμονική ίνωση και οι γιατροί της την περασμένη εβδομάδα την ενέταξαν στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα, δηλώνοντας ότι η κατάσταση της υγείας της έχει επιδεινωθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες.
Norway court orders ailing princess’s son to stay in custody https://t.co/zb6cGs3Z1K— CTV News (@CTVNews) June 10, 2026
Οι συνήγοροι του Χόιμπι υποστήριξαν ότι ο πελάτης τους πρέπει να βρίσκεται κοντά στη μητέρα του.
Ο Χόιμπι δεν είναι μέλος της βασιλικής οικογένειας. Βρίσκεται υπό κράτηση από τις αρχές Φεβρουαρίου, όταν συνελήφθη ενόψει της δίκης του για νέες καταγγελίες που αφορούν επίθεση και παραβίαση περιοριστικών όρων που του απαγόρευαν να πλησιάζει πρώην σύντροφό του.
Η υπόθεση ξεκίνησε όταν συνελήφθη για πρώτη φορά στο διαμέρισμα της γυναίκας, στην ακριβή συνοικία Φρόγκνερ του Όσλο, τον Αύγουστο του 2024.
Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες των δικηγόρων του να εξασφαλίσουν την αποφυλάκισή του, τα αιτήματα απορρίπτονταν μέχρι τη Δευτέρα, όταν πρωτοβάθμιο δικαστήριο έκρινε ότι θα έπρεπε να αφεθεί ελεύθερος.
«Είναι αφόρητο να βρίσκομαι στη φυλακή γνωρίζοντας ότι η μητέρα μου είναι τόσο άρρωστη», είχε δηλώσει ο Χόιμπι στο δικαστήριο. Το δικαστήριο έκρινε ότι, παρότι υπήρχε ένας μικρός κίνδυνος να υποπέσει ξανά σε αδίκημα, είχε παραμείνει καθαρός από ναρκωτικά στη φυλακή και ότι η συνέχιση της κράτησής του θα ήταν «δυσανάλογα επαχθής».
Το Εφετείο διαφώνησε με αυτή την εκτίμηση, υποστηρίζοντας ότι ο κίνδυνος επανάληψης αδικημάτων παραμένει «σχεδόν αμετάβλητος» σε σχέση με προηγούμενη απόφασή του στις 13 Μαΐου.
Οι δικαστές έκριναν επίσης ότι υπάρχει προφανής κίνδυνος να έρθει ξανά σε επαφή με τη γυναίκα της υπόθεσης Φρόγκνερ.
«Είμαστε πολύ, πολύ απογοητευμένοι εκ μέρους του πελάτη μας. Μπορεί κανείς να φανταστεί πώς αισθάνεται», δήλωσε στα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης η συνήγορός του Έλεν Χόλαγκερ Άντενες.
Οι εισαγγελείς ζητούν ποινή φυλάκισης επτά ετών και επτά μηνών για τον Χόιμπι, ο οποίος κατηγορείται συνολικά για 40 αδικήματα. Αρνείται τέσσερις κατηγορίες βιασμού, αλλά παραδέχεται ορισμένες ελαφρύτερες κατηγορίες, όπως κατοχή ναρκωτικών και τροχαίες παραβάσεις.
Οι κατηγορίες βιασμού αφορούν γυναίκες που είτε κοιμόντουσαν είτε βρίσκονταν σε κατάσταση ανικανότητας μετά από συναινετική σεξουαλική επαφή. Μία από τις τέσσερις κατηγορίες αφορά σεξουαλική πράξη με διείσδυση, ενώ οι άλλες τρεις αφορούν φερόμενες σεξουαλικές επιθέσεις.
Οι τρεις δικαστές που εκδικάζουν την υπόθεση, η οποία διήρκεσε έξι εβδομάδες, εξετάζουν επίσης κατηγορίες για βία, απειλές και κακοποιητική συμπεριφορά μέσα σε σχέση, τις οποίες ο Χόιμπι αρνείται.
Η υπόθεση έχει ρίξει βαριά σκιά πάνω από τη νορβηγική βασιλική οικογένεια, όπως και οι αποκαλύψεις ότι η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ διατηρούσε επί τρία χρόνια φιλική σχέση με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν.
Αν και ο Χόιμπι γεννήθηκε πριν η Μέτε-Μάριτ παντρευτεί τον διάδοχο του θρόνου, πρίγκιπα Χάκον, μεγάλωσε μέσα στη βασιλική οικογένεια, χωρίς ωστόσο να αποτελεί επίσημο μέλος της.
Ο διάδοχος πρίγκιπας και η πριγκίπισσα επισκέφθηκαν τον Χόιμπι στη φυλακή του Όσλο την περασμένη Κυριακή, μετά τη γνωστοποίηση ότι η Μέτε-Μάριτ είχε ενταχθεί στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα.
Τα παιδιά τους, η πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα και ο πρίγκιπας Σβέρε Μάγκνους, επισκέφθηκαν επίσης τον Χόιμπι λίγες ώρες αφότου η μητέρα τους εισήχθη στο νοσοκομείο την περασμένη Πέμπτη.
Τη Δευτέρα, ο 29χρονος έλαβε άδεια εξόδου από τη φυλακή για να παραστεί σε συνάντηση με τον γιατρό της μητέρας του στην οικογενειακή έπαυλη Σκάουγκουμ, έξω από το Όσλο.
Η Μέτε-Μάριτ διαγνώστηκε το 2018 με μια σπάνια και ανίατη μορφή πνευμονικής ίνωσης. Η ασθένεια προκαλεί σοβαρές αναπνευστικές δυσκολίες και δημιουργεί ουλώδη ιστό στους πνεύμονες, εμποδίζοντας τη σωστή οξυγόνωση του οργανισμού.
Ο πνευμονολόγος της, Άρε Χολμ, από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Όσλο, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η κατάστασή της επιδεινώθηκε σημαντικά τους τελευταίους τρεις μήνες και ότι βασικό κριτήριο για την ένταξη στη λίστα μεταμόσχευσης είναι η εκτίμηση πως ο ασθενής έχει προσδόκιμο ζωής περίπου ενός έτους χωρίς μεταμόσχευση.
Ο 89χρονος βασιλιάς Χάραλντ και η 88χρονη βασίλισσα Σόνια έχουν σε μεγάλο βαθμό προστατευθεί από τις κρίσεις που ταλανίζουν τη βασιλική οικογένεια.
Κατά τη διάρκεια βασιλικής επίσκεψης στη Νορβηγία την Τρίτη, ερωτήθηκαν για την υγεία της διαδόχου πριγκίπισσας, με τη βασίλισσα να απαντά ότι «η κατάσταση είναι σοβαρή».
Οι εισαγγελείς ζητούν ποινή φυλάκισης επτά ετών και επτά μηνών για τον Χόιμπι, ο οποίος κατηγορείται συνολικά για 40 αδικήματα. Αρνείται τέσσερις κατηγορίες βιασμού, αλλά παραδέχεται ορισμένες ελαφρύτερες κατηγορίες, όπως κατοχή ναρκωτικών και τροχαίες παραβάσεις.
Οι κατηγορίες βιασμού αφορούν γυναίκες που είτε κοιμόντουσαν είτε βρίσκονταν σε κατάσταση ανικανότητας μετά από συναινετική σεξουαλική επαφή. Μία από τις τέσσερις κατηγορίες αφορά σεξουαλική πράξη με διείσδυση, ενώ οι άλλες τρεις αφορούν φερόμενες σεξουαλικές επιθέσεις.
Οι τρεις δικαστές που εκδικάζουν την υπόθεση, η οποία διήρκεσε έξι εβδομάδες, εξετάζουν επίσης κατηγορίες για βία, απειλές και κακοποιητική συμπεριφορά μέσα σε σχέση, τις οποίες ο Χόιμπι αρνείται.
Η υπόθεση έχει ρίξει βαριά σκιά πάνω από τη νορβηγική βασιλική οικογένεια, όπως και οι αποκαλύψεις ότι η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ διατηρούσε επί τρία χρόνια φιλική σχέση με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν.
Αν και ο Χόιμπι γεννήθηκε πριν η Μέτε-Μάριτ παντρευτεί τον διάδοχο του θρόνου, πρίγκιπα Χάκον, μεγάλωσε μέσα στη βασιλική οικογένεια, χωρίς ωστόσο να αποτελεί επίσημο μέλος της.
Ο διάδοχος πρίγκιπας και η πριγκίπισσα επισκέφθηκαν τον Χόιμπι στη φυλακή του Όσλο την περασμένη Κυριακή, μετά τη γνωστοποίηση ότι η Μέτε-Μάριτ είχε ενταχθεί στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα.
Τα παιδιά τους, η πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα και ο πρίγκιπας Σβέρε Μάγκνους, επισκέφθηκαν επίσης τον Χόιμπι λίγες ώρες αφότου η μητέρα τους εισήχθη στο νοσοκομείο την περασμένη Πέμπτη.
Τη Δευτέρα, ο 29χρονος έλαβε άδεια εξόδου από τη φυλακή για να παραστεί σε συνάντηση με τον γιατρό της μητέρας του στην οικογενειακή έπαυλη Σκάουγκουμ, έξω από το Όσλο.
Η Μέτε-Μάριτ διαγνώστηκε το 2018 με μια σπάνια και ανίατη μορφή πνευμονικής ίνωσης. Η ασθένεια προκαλεί σοβαρές αναπνευστικές δυσκολίες και δημιουργεί ουλώδη ιστό στους πνεύμονες, εμποδίζοντας τη σωστή οξυγόνωση του οργανισμού.
Ο πνευμονολόγος της, Άρε Χολμ, από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Όσλο, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η κατάστασή της επιδεινώθηκε σημαντικά τους τελευταίους τρεις μήνες και ότι βασικό κριτήριο για την ένταξη στη λίστα μεταμόσχευσης είναι η εκτίμηση πως ο ασθενής έχει προσδόκιμο ζωής περίπου ενός έτους χωρίς μεταμόσχευση.
Ο 89χρονος βασιλιάς Χάραλντ και η 88χρονη βασίλισσα Σόνια έχουν σε μεγάλο βαθμό προστατευθεί από τις κρίσεις που ταλανίζουν τη βασιλική οικογένεια.
Κατά τη διάρκεια βασιλικής επίσκεψης στη Νορβηγία την Τρίτη, ερωτήθηκαν για την υγεία της διαδόχου πριγκίπισσας, με τη βασίλισσα να απαντά ότι «η κατάσταση είναι σοβαρή».
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