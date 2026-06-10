Ο Σάκης Κατσούλης φωτογραφίζει τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη αγκαλιά με τον νεογέννητο γιο τους
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Μαριαλένα Ρουμελιώτη Σάκης Κατσούλης Γιος

Ο Σάκης Κατσούλης φωτογραφίζει τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη αγκαλιά με τον νεογέννητο γιο τους

Το ζευγάρι υποδέχτηκε το πρώτο του παιδί πριν από λίγες μέρες

Ο Σάκης Κατσούλης φωτογραφίζει τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη αγκαλιά με τον νεογέννητο γιο τους
Τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη με τον νεογέννητο γιο τους στην αγκαλιά της απαθανάτισε ο Σάκης Κατσούλης, δημοσιεύοντας μάλιστα το τρυφερό στιγμιότυπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ζευγάρι υποδέχτηκε το πρώτο του παιδί πριν από λίγες μέρες και έκανε γνωστή την ευχάριστη είδηση μέσα από τα social media.

Μέσα από νέα ανάρτηση που έκανε ο νικητής του Survivor μοιράστηκε μία ακόμη φωτογραφία μέσα από το μαιευτήριο. Σε αυτό, η πρώην παίκτρια του ριάλιτι επιβίωσης κάθεται στο κρεβάτι, φορώντας γυαλιά ηλίου, ενώ κρατάει στην αγκαλιά της τον γιο της.

Δείτε τη φωτογραφία

Ο Σάκης Κατσούλης φωτογραφίζει τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη αγκαλιά με τον νεογέννητο γιο τους

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