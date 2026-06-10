Οι δημόσιες ευχές της Κέιτ Χάντσον στον σύντροφό της για τα γενέθλιά του: Ο αγαπημένος μου άνθρωπος
Οι δημόσιες ευχές της Κέιτ Χάντσον στον σύντροφό της για τα γενέθλιά του: Ο αγαπημένος μου άνθρωπος
Ο καλύτερος σύντροφος και ο καλύτερος μπαμπάς, πρόσθεσε η ηθοποιός για τον πατέρα της κόρης της
Τα γενέθλιά του γιόρτασε ο σύντροφος της Κέιτ Χάντσον, Ντάνι Φουτζικάουα, με την ηθοποιό να κάνει μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ξεχωριστή μέρα.
Η σταρ του Χόλιγουντ δημοσίευσε στο Instagram κοινά στιγμιότυπά τους, αλλά και φωτογραφίες του αγαπημένου της με την κόρη που έχουν αποκτήσει μαζί, αποκαλύπτοντας στιγμές της καθημερινότητάς τους.
Στέλνοντας δε και δημόσια τις ευχές της στον μουσικό, η σταρ του Χόλιγουντ έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της: «Άλλη μία χρονιά γύρω από τον ήλιο για τον αγαπημένο μου άνθρωπο. Ο καλύτερος σύντροφος και ο καλύτερος μπαμπάς. Χρόνια πολλά, αγάπη μου».
Δείτε την ανάρτηση της Κέιτ Χάντσον
Η Κέιτ Χάντσον είχε πειργράψει στο παρελθόν πώς είχε γνωριστεί με τον σύντροφο της, αποκαλύπτοντας ότι βρίσκονταν στον ίδιο κοινωνικό κύκλο για πάνω από μία δεκαετία. «Την πρώτη φορά που γνώρισα τον Ντάνι ήμουν 23 και σε προχωρημένη εγκυμοσύνη με τον Ράιντερ. Οι ετεροθαλείς αδελφές του, η Σάρα και η Έριν Φόστερ, είναι οι καλύτερές μου φίλες, οπότε βρισκόμασταν στο ίδιο περιβάλλον εδώ και χρόνια», είχε εξηγήσει.
Όπως είχε τονίσει, η ηθοποιός, η σχέση τους όμως εξελίχθηκε απροσδόκητα. «Πριν από έναν χρόνο, ο Ντάνι με πήγε για πεζοπορία, και αυτό που νόμιζα πως ήταν μια απλή βόλτα με έναν οικογενειακό φίλο, εξελίχθηκε πολύ γρήγορα στο πρώτο μας ραντεβού», είχε προσθέσει.
Αν και, όπως είχε διευκρινίσει, εκείνη την ημέρα δεν έγινε κάποια ερωτική κίνηση, η σχέση τους άρχισε να χτίζεται σταδιακά. «Στην πραγματικότητα, χρειάστηκαν μήνες για να κάνει την πρώτη του κίνηση. Και ενώ ένα φιλί σε εκείνη τη γέφυρα θα ήταν ωραίο, το φιλί που ήρθε έναν χρόνο αργότερα ήταν πολύ πιο γλυκό», είχε εξομολογηθεί.
Η σταρ του Χόλιγουντ δημοσίευσε στο Instagram κοινά στιγμιότυπά τους, αλλά και φωτογραφίες του αγαπημένου της με την κόρη που έχουν αποκτήσει μαζί, αποκαλύπτοντας στιγμές της καθημερινότητάς τους.
Στέλνοντας δε και δημόσια τις ευχές της στον μουσικό, η σταρ του Χόλιγουντ έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της: «Άλλη μία χρονιά γύρω από τον ήλιο για τον αγαπημένο μου άνθρωπο. Ο καλύτερος σύντροφος και ο καλύτερος μπαμπάς. Χρόνια πολλά, αγάπη μου».
Δείτε την ανάρτηση της Κέιτ Χάντσον
Η Κέιτ Χάντσον είχε πειργράψει στο παρελθόν πώς είχε γνωριστεί με τον σύντροφο της, αποκαλύπτοντας ότι βρίσκονταν στον ίδιο κοινωνικό κύκλο για πάνω από μία δεκαετία. «Την πρώτη φορά που γνώρισα τον Ντάνι ήμουν 23 και σε προχωρημένη εγκυμοσύνη με τον Ράιντερ. Οι ετεροθαλείς αδελφές του, η Σάρα και η Έριν Φόστερ, είναι οι καλύτερές μου φίλες, οπότε βρισκόμασταν στο ίδιο περιβάλλον εδώ και χρόνια», είχε εξηγήσει.
Όπως είχε τονίσει, η ηθοποιός, η σχέση τους όμως εξελίχθηκε απροσδόκητα. «Πριν από έναν χρόνο, ο Ντάνι με πήγε για πεζοπορία, και αυτό που νόμιζα πως ήταν μια απλή βόλτα με έναν οικογενειακό φίλο, εξελίχθηκε πολύ γρήγορα στο πρώτο μας ραντεβού», είχε προσθέσει.
Αν και, όπως είχε διευκρινίσει, εκείνη την ημέρα δεν έγινε κάποια ερωτική κίνηση, η σχέση τους άρχισε να χτίζεται σταδιακά. «Στην πραγματικότητα, χρειάστηκαν μήνες για να κάνει την πρώτη του κίνηση. Και ενώ ένα φιλί σε εκείνη τη γέφυρα θα ήταν ωραίο, το φιλί που ήρθε έναν χρόνο αργότερα ήταν πολύ πιο γλυκό», είχε εξομολογηθεί.
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