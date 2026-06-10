Η σύντροφος του Τζέιμς Χάντι περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές του ηθοποιού πριν τον δολοφονήσει ο γιος της
Η σύντροφος του Τζέιμς Χάντι περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές του ηθοποιού πριν τον δολοφονήσει ο γιος της
Έμαθε τι συνέβη όταν αστυνομικός της χτύπησε την πόρτα και της είπε ότι ένα άτομο βρισκόταν τυλιγμένο με κουβέρτα έξω από το σπίτι τους - «Είναι εξαιρετικά δύσκολο να το διαχειριστώ», είπε
Τις τελευταίες στιγμές του Τζέιμς Χάντι περιέγραψε η σύντροφός του, πριν τον δολοφονήσει ο γιος της.
Σύμφωνα με την Daily Mail, η Γουέντι Γκλέντχιλ με την οποία διατηρούσε σχέση για πάνω από 30 χρόνια επισήμανε πως τίποτα δεν προμήνυε την τραγωδία. Όπως ανέφερε, ο 81χρονος ηθοποιός σηκώθηκε γύρω στις 9 το πρωί για να πάρει την εφημερίδα του, χωρίς όμως να επιστρέψει για να φτιάξει καφέ, όπως συνήθιζε.
«Άκουσα απλώς την πόρτα να ανοίγει, καθώς πήγαινε να πάρει την εφημερίδα», δήλωσε η Γκλέντχιλ, προσθέτοντας ότι εκείνη τη στιγμή βρισκόταν ακόμη στο κρεβάτι και δεν αντιλήφθηκε κάτι ανησυχητικό. Όπως εκτιμά, έξω από το σπίτι βρισκόταν ήδη ο γιος της, Μάικλ, με τον οποίο θεωρεί ότι καβγάδισε έντονα στην αυλή.
Περίπου μισή ώρα αργότερα, αστυνομικοί χτύπησαν την πόρτα, ενημερώνοντάς τη πως είχε γίνει κλήση στο 911 και ότι ένα άτομο βρισκόταν τυλιγμένο με κουβέρτα έξω από το σπίτι: «Δεν ήξερα τι συνέβαινε», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως οι αστυνομικοί της ζήτησαν να απομακρυνθεί, καθώς υπήρχε φόβος ότι ο δράστης βρισκόταν ακόμη στον χώρο.
Η Γουέντι Γκλέντχιλ επισήμανε ότι ο γιος της, ο οποίος έχει διαγνωστεί με σχιζοφρένεια, ενδέχεται να βρισκόταν σε ψυχολογική κρίση, καθώς είχε διακόψει τη φαρμακευτική του αγωγή μία εβδομάδα πριν το μοιραίο γεγονός: «Δεν ξέρω με σιγουριά αν έπαιρνε τα φάρμακά του εκείνη τη στιγμή», είπε, προσθέτοντας πως αγνοεί τι προκάλεσε τη σύγκρουση.
Η σύντροφος του ηθοποιού δήλωσε πως παραμένει συντετριμμένη και δεν έχει φύγει από το σπίτι μετά την τραγωδία: «Ήμασταν μαζί 31 χρόνια και τον αγαπούσα βαθιά. Είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο να το διαχειριστώ».
Ο Τζέιμς Χάντι βρέθηκε αιμόφυρτος και χωρίς τις αισθήσεις του το πρωί της Τετάρτης 3 Ιουνίου, έχοντας δεχθεί πολλαπλά τραύματα στο στήθος, σύμφωνα με την αστυνομία. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Ο Μάικλ Γκλέντχιλ συνελήφθη λίγο αργότερα και κατηγορείται για ανθρωποκτονία, αφού φέρεται να κάλεσε ο ίδιος το 911 και να ομολόγησε την πράξη του. Βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινή κάθειρξης έως και ισόβια.
Σύμφωνα με την Daily Mail, η Γουέντι Γκλέντχιλ με την οποία διατηρούσε σχέση για πάνω από 30 χρόνια επισήμανε πως τίποτα δεν προμήνυε την τραγωδία. Όπως ανέφερε, ο 81χρονος ηθοποιός σηκώθηκε γύρω στις 9 το πρωί για να πάρει την εφημερίδα του, χωρίς όμως να επιστρέψει για να φτιάξει καφέ, όπως συνήθιζε.
«Άκουσα απλώς την πόρτα να ανοίγει, καθώς πήγαινε να πάρει την εφημερίδα», δήλωσε η Γκλέντχιλ, προσθέτοντας ότι εκείνη τη στιγμή βρισκόταν ακόμη στο κρεβάτι και δεν αντιλήφθηκε κάτι ανησυχητικό. Όπως εκτιμά, έξω από το σπίτι βρισκόταν ήδη ο γιος της, Μάικλ, με τον οποίο θεωρεί ότι καβγάδισε έντονα στην αυλή.
James Handy’s partner details ‘Top Gun’ actor’s tragic final moments before fatal stabbing https://t.co/m5q5A6GIQk pic.twitter.com/BaUnnMk0Y3— Page Six (@PageSix) June 10, 2026
Περίπου μισή ώρα αργότερα, αστυνομικοί χτύπησαν την πόρτα, ενημερώνοντάς τη πως είχε γίνει κλήση στο 911 και ότι ένα άτομο βρισκόταν τυλιγμένο με κουβέρτα έξω από το σπίτι: «Δεν ήξερα τι συνέβαινε», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως οι αστυνομικοί της ζήτησαν να απομακρυνθεί, καθώς υπήρχε φόβος ότι ο δράστης βρισκόταν ακόμη στον χώρο.
Η Γουέντι Γκλέντχιλ επισήμανε ότι ο γιος της, ο οποίος έχει διαγνωστεί με σχιζοφρένεια, ενδέχεται να βρισκόταν σε ψυχολογική κρίση, καθώς είχε διακόψει τη φαρμακευτική του αγωγή μία εβδομάδα πριν το μοιραίο γεγονός: «Δεν ξέρω με σιγουριά αν έπαιρνε τα φάρμακά του εκείνη τη στιγμή», είπε, προσθέτοντας πως αγνοεί τι προκάλεσε τη σύγκρουση.
Η σύντροφος του ηθοποιού δήλωσε πως παραμένει συντετριμμένη και δεν έχει φύγει από το σπίτι μετά την τραγωδία: «Ήμασταν μαζί 31 χρόνια και τον αγαπούσα βαθιά. Είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο να το διαχειριστώ».
Ο Τζέιμς Χάντι βρέθηκε αιμόφυρτος και χωρίς τις αισθήσεις του το πρωί της Τετάρτης 3 Ιουνίου, έχοντας δεχθεί πολλαπλά τραύματα στο στήθος, σύμφωνα με την αστυνομία. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Ο Μάικλ Γκλέντχιλ συνελήφθη λίγο αργότερα και κατηγορείται για ανθρωποκτονία, αφού φέρεται να κάλεσε ο ίδιος το 911 και να ομολόγησε την πράξη του. Βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινή κάθειρξης έως και ισόβια.
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