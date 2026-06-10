Η σύντροφος του Τζέιμς Χάντι περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές του ηθοποιού πριν τον δολοφονήσει ο γιος της

Έμαθε τι συνέβη όταν αστυνομικός της χτύπησε την πόρτα και της είπε ότι ένα άτομο βρισκόταν τυλιγμένο με κουβέρτα έξω από το σπίτι τους -

«Είναι εξαιρετικά δύσκολο να το διαχειριστώ»

, είπε