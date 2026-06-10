Ο πατέρας της Μάιλι Σάιρους αποκάλυψε ότι παραλίγο να πεθάνει από σηψαιμία: Θεραπεύτηκα, ήταν θαύμα, δήλωσε
Ο πατέρας της Μάιλι Σάιρους αποκάλυψε ότι παραλίγο να πεθάνει από σηψαιμία: Θεραπεύτηκα, ήταν θαύμα, δήλωσε
Ο Μπίλι Ρέι Σάιρους μίλησε για τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του με την οποία βρέθηκε αντιμέτωπος το 2024
Στη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του ανέτρεξε ο Μπίλι Ρέι Σάιρους. Το 2024 ο πατέρας της Μάιλι Σάιρους έπαθε σηψαιμία, ενώ κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του. Ο 64χρονος τραγουδιστής της κάντρι μίλησε για τη μάχη που έδωσε στο PEOPLE, τονίζοντας πως τελικά οι προσευχές του εισακούστηκαν.
«Αρρώστησα πολύ σοβαρά και παραλίγο να πεθάνω», είπε αρχικά. «Και ενώ προσπαθούσα να μείνω ζωντανός, κάποιες φορές με έστελναν σπίτι από το νοσοκομείο και ήμουν εκεί με τον σκύλο μου, τον Τόμι Τζακ. Αλλά το σώμα μου πρηζόταν. Και υπήρχε κάποια τοξικότητα, κάποιου είδους, από οτιδήποτε. Και θα είχε εκραγεί, θα είχα πεθάνει», πρόσθεσε.
Ο Σάιρους είπε ότι εισακούστηκε η προσευχή του, αφού γονάτισε σε έναν συγκεκριμένο βράχο που είχε βρει και τον οποίο επισκεπτόταν κάθε μέρα, πρωί και βράδυ. «Πήγαινα, ακουμπούσα το γόνατό μου εκεί και έλεγα: “Θεέ μου, σε παρακαλώ. Χρειάζομαι ένα θαύμα. Χρειάζομαι ένα θαύμα”. Ο Τόμι Τζακ καθόταν εκεί μαζί μου σαν να έλεγε: “Χρειάζεται ένα θαύμα. Χρειάζεται ένα θαύμα”», περιέγραψε.
«Και τελικά, επρόκειτο να κάνουν μια τελευταία χειρουργική επέμβαση. Πήγα στο νοσοκομείο και μου είπαν: “Κύριε Σάιρους, πάρτε τα ρούχα σας. Έχει φύγει”. Θεραπεύτηκε. Είχα ένα θαύμα», συμπλήρωσε. Όπως ανέφερε, «αγάπη, ελπίδα, μουσική, χαρά, πράγματα που είχα ξεχάσει, πραγματικά, ίσως ακριβώς πώς ήταν να τα νιώθεις, και είπα: “Α, ακόμα και να ονειρευτώ ξανά”».
Ο Σάιρους αντιμετώπισε ακόμη ένα πρόβλημα υγείας μετά τη σηψαιμία: διαγνώστηκε με παράλυση φωνητικών χορδών, που τον κατέστησε ανίκανο να τραγουδήσει. Για ακόμη μία φορά, στηρίχθηκε στην προσευχή για να αντέξει. «Χτυπήθηκα από μια ασθένεια και δεν έχω φωνή. Δεν μπορώ να μιλήσω», θυμήθηκε μιλώντας στο PEOPLE. «Άρχισα να πιστεύω, αφού είχα το πρώτο θαύμα, είπα: “Σάιρους, τώρα δεν μπορείς να μιλήσεις ή να τραγουδήσεις, αλλά πίστεψε ότι μπορείς. Πίστεψε ότι μπορείς”».
Για να θεραπευτεί, ο Σάιρους άρχισε να «αφήνεται» στο τραγούδι της κόρης του, Νόα Σάιρους, «Don’t Put It All On Me», που κυκλοφόρησε το 2025 και το είχε γράψει ο γιος του, Μπρέισον. «Το αγαπώ τόσο πολύ», είπε για το συγκεκριμένο κομμάτι. «Πιστώνω πραγματικά στο συγκεκριμένο τραγούδι ότι με έσωσε. Είναι μέρος αυτού, σίγουρα».
Εξομολογήθηκε επίσης ότι ο γιος του Μπρέισον, ο πεντάχρονος Μπέαρ, του έδωσε μια διαφορετική οπτική την περίοδο που προσπαθούσε να αναρρώσει. «Σε αυτή την πολύ διαλυμένη στιγμή της ζωής μου, ο μικρός εγγονός μου, ο Μπέαρ, με κοίταξε και μου είπε: “Προσπάθησε ξανά”. Και μέχρι εκείνη τη στιγμή, δεν μου είχε μιλήσει ποτέ καθόλου. Δεν ήμουν καν σίγουρος αν ήξερε το όνομά μου. Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα: “Κάτι σου λέει”. Είναι για την αγάπη; Τη μουσική; Με κάποιον τρόπο, πρέπει να προσπαθήσω ξανά και στα δύο. Οπότε μαθαίνω να προσπαθώ ξανά».
«Αρρώστησα πολύ σοβαρά και παραλίγο να πεθάνω», είπε αρχικά. «Και ενώ προσπαθούσα να μείνω ζωντανός, κάποιες φορές με έστελναν σπίτι από το νοσοκομείο και ήμουν εκεί με τον σκύλο μου, τον Τόμι Τζακ. Αλλά το σώμα μου πρηζόταν. Και υπήρχε κάποια τοξικότητα, κάποιου είδους, από οτιδήποτε. Και θα είχε εκραγεί, θα είχα πεθάνει», πρόσθεσε.
Ο Σάιρους είπε ότι εισακούστηκε η προσευχή του, αφού γονάτισε σε έναν συγκεκριμένο βράχο που είχε βρει και τον οποίο επισκεπτόταν κάθε μέρα, πρωί και βράδυ. «Πήγαινα, ακουμπούσα το γόνατό μου εκεί και έλεγα: “Θεέ μου, σε παρακαλώ. Χρειάζομαι ένα θαύμα. Χρειάζομαι ένα θαύμα”. Ο Τόμι Τζακ καθόταν εκεί μαζί μου σαν να έλεγε: “Χρειάζεται ένα θαύμα. Χρειάζεται ένα θαύμα”», περιέγραψε.
«Και τελικά, επρόκειτο να κάνουν μια τελευταία χειρουργική επέμβαση. Πήγα στο νοσοκομείο και μου είπαν: “Κύριε Σάιρους, πάρτε τα ρούχα σας. Έχει φύγει”. Θεραπεύτηκε. Είχα ένα θαύμα», συμπλήρωσε. Όπως ανέφερε, «αγάπη, ελπίδα, μουσική, χαρά, πράγματα που είχα ξεχάσει, πραγματικά, ίσως ακριβώς πώς ήταν να τα νιώθεις, και είπα: “Α, ακόμα και να ονειρευτώ ξανά”».
Bily Ray Cyrus suffered a near-fatal bout of sepsis before he experienced a 'miracle' recovery. https://t.co/EwE4lFJnOF— Entertainment Weekly (@EW) June 10, 2026
Ο Σάιρους αντιμετώπισε ακόμη ένα πρόβλημα υγείας μετά τη σηψαιμία: διαγνώστηκε με παράλυση φωνητικών χορδών, που τον κατέστησε ανίκανο να τραγουδήσει. Για ακόμη μία φορά, στηρίχθηκε στην προσευχή για να αντέξει. «Χτυπήθηκα από μια ασθένεια και δεν έχω φωνή. Δεν μπορώ να μιλήσω», θυμήθηκε μιλώντας στο PEOPLE. «Άρχισα να πιστεύω, αφού είχα το πρώτο θαύμα, είπα: “Σάιρους, τώρα δεν μπορείς να μιλήσεις ή να τραγουδήσεις, αλλά πίστεψε ότι μπορείς. Πίστεψε ότι μπορείς”».
Για να θεραπευτεί, ο Σάιρους άρχισε να «αφήνεται» στο τραγούδι της κόρης του, Νόα Σάιρους, «Don’t Put It All On Me», που κυκλοφόρησε το 2025 και το είχε γράψει ο γιος του, Μπρέισον. «Το αγαπώ τόσο πολύ», είπε για το συγκεκριμένο κομμάτι. «Πιστώνω πραγματικά στο συγκεκριμένο τραγούδι ότι με έσωσε. Είναι μέρος αυτού, σίγουρα».
Εξομολογήθηκε επίσης ότι ο γιος του Μπρέισον, ο πεντάχρονος Μπέαρ, του έδωσε μια διαφορετική οπτική την περίοδο που προσπαθούσε να αναρρώσει. «Σε αυτή την πολύ διαλυμένη στιγμή της ζωής μου, ο μικρός εγγονός μου, ο Μπέαρ, με κοίταξε και μου είπε: “Προσπάθησε ξανά”. Και μέχρι εκείνη τη στιγμή, δεν μου είχε μιλήσει ποτέ καθόλου. Δεν ήμουν καν σίγουρος αν ήξερε το όνομά μου. Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα: “Κάτι σου λέει”. Είναι για την αγάπη; Τη μουσική; Με κάποιον τρόπο, πρέπει να προσπαθήσω ξανά και στα δύο. Οπότε μαθαίνω να προσπαθώ ξανά».
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