Φρίκη στην Αθήνα: 20χρονος ασελγούσε στους 2 και 4 ετών ανιψιούς του μαζί με τον σύντροφό του
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η μητέρα των παιδιών είδε τον 4χρονο να κάνει περίεργες κινήσεις ενώ όταν τον ρώτησε απάντησε «τις έκανα με τον θείο» - Βρέθηκαν βίντεο και φωτογραφίες με τις γενετήσιες πράξεις κατά των αγοριών και πορνογραφικό υλικό με παιδιά στα κινητά τους
Μπροστά σε μια σοκαριστική υπόθεση που εκτυλίχθηκε στην Αθήνα με θύματα δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών και δράστες τον 20χρονο θείο τους και τον 40χρονο εραστή του βρέθηκαν αστυνομικοί από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.
Πρόκειται για έναν 20χρονο από τη Ρουμανία και έναν 40χρονο από την Αλβανία που συνελήφθησαν για γενετήσιες πράξεις σε βάρος των παιδιών, τις οποίες διέπρατταν όταν η μητέρα - αδερφή του ενός δράστη και παντρεμένη με Έλληνα - τους εμπιστευόταν τα παιδιά της.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η μητέρα των δύο παιδιών είδε τον 4χρονο να κάνει περίεργες κινήσεις, ενώ όταν τον ρώτησε, το παιδί απάντησε «τις έκανα με τον θείο».
Άμεσα η μητέρα του παιδιού προχώρησε σε καταγγελία στις αρχές με παιδοψυχολόγο και ιατροδικαστή να εξετάζουν τα δύο αγόρια ανοίγοντας τον δρόμο για την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος των δύο ανδρών.
Οι αστυνομικοί, μάλιστα, βρήκαν στα κινητά τηλέφωνα και του 20χρονου και του 40χρονου βίντεο και φωτογραφίες τόσο με τις γενετήσιες πράξεις κατά των δύο αγοριών αλλά και πορνογραφικό υλικό με παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών.
Μετά τη σύλληψή του ο 20χρονος ομολόγησε τις αρρωστημένες πράξεις του και προφυλακίστηκε ενώ ο 40χρονος, ο οποίος αρνείται κάθε εμπλοκή, αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή την Πέμπτη
