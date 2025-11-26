Φρίκη στην Αθήνα: 20χρονος ασελγούσε στους 2 και 4 ετών ανιψιούς του μαζί με τον σύντροφό του

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η μητέρα των παιδιών είδε τον 4χρονο να κάνει περίεργες κινήσεις ενώ όταν τον ρώτησε απάντησε «τις έκανα με τον θείο» - Βρέθηκαν βίντεο και φωτογραφίες με τις γενετήσιες πράξεις κατά των αγοριών και πορνογραφικό υλικό με παιδιά στα κινητά τους