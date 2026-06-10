Με εκβίαζε για τις απιστίες μου στη Μελίντα: Τι κατέθεσε ο Μπιλ Γκέιτς για τον Έπσταϊν

Οι δύο άνδρες είχαν φιλικές σχέσεις από το 2011 ως το 2014, αν και ο ιδρυτής της Microsoft αρνήθηκε ότι πάτησε ποτέ το πόδι του στο νησί που ανήκε στον καταδικασμένο παιδόφιλο





Ο ιδρυτής της Microsoft παραδέχτηκε για άλλη μια φορά ότι απάτησε την πρώην σύζυγό του Μελίντα και ισχυρίστηκε ότι ο καταδικασμένος παιδόφιλος χρησιμοποίησε τα «οδυνηρά μυστικά» σε μια προσπάθεια να τον εξαναγκάσει να επανασυνδεθεί μαζί του, αφού ο ίδιος είχε διακόψει τη σχέση τους.







«Έμαθα ότι ο Έπσταϊν είχε πληροφορηθεί ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με την προσωπική μου ζωή, μεταξύ τους του γεγονότος ότι είχα απατήσει τη σύζυγό μου. Αυτές οι σχέσεις δεν είχαν καμία σχέση με τις επαφές μου με τον Έπσταϊν, αλλά ήταν οδυνηρές για την οικογένειά μου», δήλωσε ο Γκέιτς σε γραπτή δήλωση που είχε ετοιμάσει προς την Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής.



Ο Γκέιτς γνωρίστηκαν και έγιναν φίλοι με τον Έπσταϊν το 2011, αφού ο τελευταίος υποσχέθηκε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει στη συγκέντρωση δισεκατομμυρίων δολαρίων για παγκόσμιες πρωτοβουλίες δημόσιας υγείας. Ο Έπσταϊν ήταν ήδη καταχωρημένος ως σεξουαλικός παραβάτης, έχοντας ομολογήσει την ενοχή του στη Φλόριντα τρία χρόνια νωρίτερα για προσέλκυση ανηλίκου σε πορνεία.







«Θέλω να το δηλώσω με σαφήνεια: δεν υπήρξα ποτέ μάρτυρας ούτε είχα καμία ένδειξη πως ο Έπσταϊν εμπλεκόταν σε κάποια συνεχιζόμενη εγκληματική δραστηριότητα», είπε ακόμη στην εισαγωγική τοποθέτησή του. «Δεν έβλαψα ποτέ κανέναν», συμπλήρωσε.



Ισχυρίστηκε δε ότι οι επαφές του με τον Έπσταϊν ήταν περιορισμένες και κατέθεσε ότι διέκοψε κάθε επαφή το 2014.



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Ο Γκέιτς ισχυρίστηκε ότι ο Έπσταϊν χρησιμοποίησε όσα γνώριζε για τις απιστίες, «επιπλέον των πολλών ψεμάτων που πρόσθεσε», για να προσπαθήσει να αποκαταστήσει τις σχέσεις τους.



«Δεν είχε επιτυχία η προσπάθειά του, αλλά δείχνει κάποιους από τους τρόπους που προσπάθησε να εργαλειοποιήσει τις σχέσεις μας για να προωθήσει τους σκοπούς του», είπε και τόνισε ότι «δεν θα έπρεπε να είχαμε συναντηθεί καθόλου».



Ο Τζέφρι Έπσταϊν όχι μόνο γνώριζε για τις απιστίες μου αλλά προσπάθησε να τις χρησιμοποιήσει εναντίον μου, τόνισε σήμερα ο Μπιλ Γκέιτς σε κατάθεσή του στο Κογκρέσο.Ο ιδρυτής της Microsoft παραδέχτηκε για άλλη μια φορά ότι απάτησε την πρώην σύζυγό του Μελίντα και ισχυρίστηκε ότι ο καταδικασμένος παιδόφιλος χρησιμοποίησε τα «οδυνηρά μυστικά» σε μια προσπάθεια, αφού ο ίδιος είχε διακόψει τη σχέση τους.Αρνήθηκε πάντως οποιαδήποτε παράνομη πράξη, αναφέρει η Daily Mail «Έμαθα ότι ο Έπσταϊν είχε πληροφορηθεί ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με την προσωπική μου ζωή, μεταξύ τους του γεγονότος ότι είχα απατήσει τη σύζυγό μου. Αυτές οι σχέσεις δεν είχαν καμία σχέση με τις επαφές μου με τον Έπσταϊν, αλλά ήταν οδυνηρές για την οικογένειά μου», δήλωσε ο Γκέιτς σε γραπτή δήλωση που είχε ετοιμάσει προς την Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής.Ο Γκέιτς γνωρίστηκαν και έγιναν φίλοι με τον Έπσταϊν, αφού ο τελευταίος υποσχέθηκε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει στη συγκέντρωση δισεκατομμυρίων δολαρίων για παγκόσμιες πρωτοβουλίες δημόσιας υγείας. Ο Έπσταϊν ήταν, έχοντας ομολογήσει την ενοχή του στη Φλόριντα τρία χρόνια νωρίτερα για προσέλκυση ανηλίκου σε πορνεία.«Θυμάμαι ότι γνώριζα ότι ο Έπσταϊν είχε αντιμετωπίσει προηγούμενα νομικά προβλήματα, αλλά δεν είχα κατανοήσει πλήρως την έκταση των εγκλημάτων που είχε διαπράξει. Δέχτηκα τη γνωριμία χωρίς να ασκήσω την κριτική που θα έπρεπε», δήλωσε ο Γκέιτς στα μέλη του Κογκρέσου.«Θέλω να το δηλώσω με σαφήνεια:ούτε είχα καμία ένδειξη πως ο Έπσταϊν εμπλεκόταν σε κάποια συνεχιζόμενη εγκληματική δραστηριότητα», είπε ακόμη στην εισαγωγική τοποθέτησή του. «Δεν έβλαψα ποτέ κανέναν», συμπλήρωσε.Ισχυρίστηκε δε ότι οι επαφές του με τον Έπσταϊν ήταν περιορισμένες και κατέθεσε ότι διέκοψε κάθε επαφή το 2014.Ο Γκέιτς ισχυρίστηκε ότι ο Έπσταϊν χρησιμοποίησε όσα γνώριζε για τις απιστίες, «επιπλέον των πολλών ψεμάτων που πρόσθεσε», για να προσπαθήσει να αποκαταστήσει τις σχέσεις τους.«Δεν είχε επιτυχία η προσπάθειά του, αλλά δείχνει κάποιους από τους τρόπους που προσπάθησε να εργαλειοποιήσει τις σχέσεις μας για να προωθήσει τους σκοπούς του», είπε και τόνισε ότι «δεν θα έπρεπε να είχαμε συναντηθεί καθόλου».

Ο Γκέιτς κλήθηκε να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου, μετά τις αποκαλύψεις από τα αρχεία του Έπσταϊν που αποκάλυψαν νέα στοιχεία για τη φιλία τους.



Μεταξύ άλλων, σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ο Έπσταϊν ισχυριζόταν ότι ο Γκέιτς σχεδίαζε να χορηγήσει κρυφά στη σύζυγό του Μελίντα ένα αντιβιοτικό για τη θεραπεία σεξουαλικά μεταδιδόμενης νόσου που είχε κολλήσει «από Ρωσίδες». Τα αρχεία περιείχαν επίσης φωτογραφίες που δεν είχαν ξαναδημοσιευτεί, στις οποίες ο Γκέιτς ποζάρει με νεαρές γυναίκες.



Ο γάμος του Γκέιτς με τη Μελίντα διαλύθηκε, έπειτα από 27 χρόνια, το 2021. Οι στενές σχέσεις του Γκέιτς με τον Έπσταϊν ήταν μία από τις αιτίες.



Η Μελίντα Γκέιτς είπε για τον Έπσταϊν μετά το διαζύγιο ότι «ήταν αποτρόπαιος, η προσωποποίηση του κακού. Η καρδιά μου ραγίζει για αυτές τις γυναίκες».



Ο Γκέιτς χαρακτήρισε τη σχέση του με τον Έπσταϊν «τεράστιο λάθος», αλλά ισχυρίζεται ότι «δεν έκανε τίποτα κακό» και «δεν είδε τίποτα παράνομο».



Οι δύο άνδρες είχαν συναντηθεί κατ’ιδίαν, είχαν ανταλλάξει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ ο Γκέιτς πέταξε με το ιδιωτικό τζετ του Έπσταϊν, αν και έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι πάτησε ποτέ το πόδι του στο νησί που ανήκε στον παιδόφιλο.