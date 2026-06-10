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74χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία Βούλας
74χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία Βούλας
Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης (10/6), όταν ένας 74χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία Βούλας.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Από το Λιμεναρχείο Σαρωνικού, που διενεργεί προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στο Εργαστήριο της Ιατροδικαστικής και Τοξολογικής Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Από το Λιμεναρχείο Σαρωνικού, που διενεργεί προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στο Εργαστήριο της Ιατροδικαστικής και Τοξολογικής Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών.
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