Δεν θέλουμε η τραγωδία να διχάσει τους ανθρώπους, λέει η οικογένεια του 40χρονου που μαχαιρώθηκε από Σουδανό στο Μπέλφαστ
Δεν θέλουμε η τραγωδία να διχάσει τους ανθρώπους, λέει η οικογένεια του 40χρονου που μαχαιρώθηκε από Σουδανό στο Μπέλφαστ
Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έμειναν άστεγοι μετά τα χθεσινά επεισόδια όπου κουκουλοφόροι πυρπόλησαν σπίτια - Η οικογένεια Όγκιλβι, ευχαρίστησε όσους παρενέβησαν για να προστατεύσουν τον Στίβεν
Η οικογένεια του Στίβεν Όγκιλβι που έχασε το ένα του μάτι σε επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό στο Μπέλφαστ, ζήτησε να επικρατήσει ηρεμία τονίζοντας πως οι ειρηνικές διαμαρτυρίες «είναι ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός», μετά τα επεισόδια που ξέσπασαν στην πόλη και είχαν σαν αποτέλεσμα 27 άνθρωποι να μείνουν άστεγοι.
Η οικογένεια Όγκιλβι, ευχαρίστησε όσους παρενέβησαν για να προστατεύσουν τον Στίβεν και καταδίκασε τα επεισόδια στο Μπέλφαστ μετά την επίθεση. «Είμαστε απολύτως συντετριμμένοι από τη φρικτή επίθεση εναντίον του αγαπημένου μας προσώπου στην λεωφόρο Kinnaird. Ήταν ένα τεράστιο πλήγμα για όλη την οικογένειά μας και αυτή τη στιγμή, η μόνη μας προτεραιότητα είναι να είμαστε στο πλευρό του και να τον βοηθήσουμε να αναρρώσει», αναφέρει η οικογένεια σύμφωνα με το Sky News.
Στη συνέχεια ευχαρίστησε όσους παρενέβησαν σημειώνοντας πως του έσωσαν τη ζωή: «Θέλουμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στους ντόπιους που παρενέβησαν με θάρρος κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Η άμεση αντίδρασή σας σίγουρα του έσωσε τη ζωή και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ αυτό που κάνατε για εκείνον εκείνη τη στιγμή. Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, καθώς και τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που τον φροντίζουν».
«Γνωρίζουμε τις εντάσεις και τις συζητήσεις για διαδηλώσεις που ακολούθησαν το περιστατικό. Θέλουμε να καταστήσουμε απολύτως σαφές ότι οι νυχτερινές ταραχές δεν είναι ευπρόσδεκτες και ότι η ειρηνική διαμαρτυρία είναι ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός. Έχουμε πολλούς μετανάστες που προσφέρουν μια εξαιρετικά πολύτιμη συμβολή στη χώρα μας, μεταξύ άλλων στο σύστημα υγείας και στον τομέα της φιλοξενίας, και βασιζόμαστε σε αυτούς για να λειτουργεί η χώρα μας. Δεν θέλουμε αυτή η φοβερή τραγωδία να χρησιμοποιηθεί για να διχάσει τους ανθρώπους ή να τροφοδοτήσει την εχθρότητα», συνεχίζει η ανακοίνωση.
«Ζητάμε από τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό να μας αφήσουν λίγο χώρο. Χρειαζόμαστε ησυχία για να επικεντρωθούμε στην οικογένειά μας αυτή τη στιγμή, χωρίς κάμερες ή ανθρώπους να κάνουν εικασίες για το τι συνέβη. Αν γνωρίζετε οτιδήποτε σχετικά με την επίθεση ή είδατε κάτι περίεργο κοντά στη λεωφόρο Kinnaird, παρακαλώ απευθυνθείτε στην αστυνομία. Σας ευχαριστούμε που σέβεστε την ιδιωτική μας ζωή», κατέληξε στη δήλωσή της η οικογένεια.
Στο μεταξύ η υπουργός Ρουθ Άντερσον αποκάλυψε ότι 27 άτομα έμειναν άστεγα κατά τη διάρκεια των επεισοδίων της χθεσινής νύχτας: «27 άτομα έμειναν άστεγα χθες το βράδυ επειδή κάποιοι πήγαν από πόρτα σε πόρτα προσπαθώντας να εντοπίσουν αλλοδαπούς για να τους κάψουν μέσα στα σπίτια τους». Είπε επίσης ότι το νεότερο θύμα ήταν μόλις δύο μηνών και χρειάστηκε να μεταφερθεί από το σπίτι του.
«Δεν νομίζω ότι κανείς από εμάς θα μπορέσει ποτέ να ξεχάσει την εικόνα ενός εννιάχρονου παιδιού και της οικογένειάς του να μπαίνουν στο πίσω μέρος ενός Land Rover για να διασωθούν από βίαιους, ρατσιστές κακοποιούς που προσπαθούσαν να τους υπονομεύσουν και να υπονομεύσουν την ίδια την αίσθηση ότι ανήκουν σε μια χώρα στην οποία πολλοί από αυτούς ζουν εδώ και δεκαετίες», ανέφερε.
Ο Αλοντίντ δεν μίλησε κατά την παρουσία του στο δικαστήριο και δεν απάντησε στις ερωτήσεις που του απευθύνθηκαν.
Το δικαστήριο αποφάσισε την προφυλάκισή του, απορρίπτοντας το αίτημα αποφυλάκισης με εγγύηση. Η επόμενη ακροαματική διαδικασία ορίστηκε για τις 8 Ιουλίου.
Η οικογένεια Όγκιλβι, ευχαρίστησε όσους παρενέβησαν για να προστατεύσουν τον Στίβεν και καταδίκασε τα επεισόδια στο Μπέλφαστ μετά την επίθεση. «Είμαστε απολύτως συντετριμμένοι από τη φρικτή επίθεση εναντίον του αγαπημένου μας προσώπου στην λεωφόρο Kinnaird. Ήταν ένα τεράστιο πλήγμα για όλη την οικογένειά μας και αυτή τη στιγμή, η μόνη μας προτεραιότητα είναι να είμαστε στο πλευρό του και να τον βοηθήσουμε να αναρρώσει», αναφέρει η οικογένεια σύμφωνα με το Sky News.
Στη συνέχεια ευχαρίστησε όσους παρενέβησαν σημειώνοντας πως του έσωσαν τη ζωή: «Θέλουμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στους ντόπιους που παρενέβησαν με θάρρος κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Η άμεση αντίδρασή σας σίγουρα του έσωσε τη ζωή και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ αυτό που κάνατε για εκείνον εκείνη τη στιγμή. Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, καθώς και τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που τον φροντίζουν».
«Γνωρίζουμε τις εντάσεις και τις συζητήσεις για διαδηλώσεις που ακολούθησαν το περιστατικό. Θέλουμε να καταστήσουμε απολύτως σαφές ότι οι νυχτερινές ταραχές δεν είναι ευπρόσδεκτες και ότι η ειρηνική διαμαρτυρία είναι ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός. Έχουμε πολλούς μετανάστες που προσφέρουν μια εξαιρετικά πολύτιμη συμβολή στη χώρα μας, μεταξύ άλλων στο σύστημα υγείας και στον τομέα της φιλοξενίας, και βασιζόμαστε σε αυτούς για να λειτουργεί η χώρα μας. Δεν θέλουμε αυτή η φοβερή τραγωδία να χρησιμοποιηθεί για να διχάσει τους ανθρώπους ή να τροφοδοτήσει την εχθρότητα», συνεχίζει η ανακοίνωση.
«Ζητάμε από τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό να μας αφήσουν λίγο χώρο. Χρειαζόμαστε ησυχία για να επικεντρωθούμε στην οικογένειά μας αυτή τη στιγμή, χωρίς κάμερες ή ανθρώπους να κάνουν εικασίες για το τι συνέβη. Αν γνωρίζετε οτιδήποτε σχετικά με την επίθεση ή είδατε κάτι περίεργο κοντά στη λεωφόρο Kinnaird, παρακαλώ απευθυνθείτε στην αστυνομία. Σας ευχαριστούμε που σέβεστε την ιδιωτική μας ζωή», κατέληξε στη δήλωσή της η οικογένεια.
Στο μεταξύ η υπουργός Ρουθ Άντερσον αποκάλυψε ότι 27 άτομα έμειναν άστεγα κατά τη διάρκεια των επεισοδίων της χθεσινής νύχτας: «27 άτομα έμειναν άστεγα χθες το βράδυ επειδή κάποιοι πήγαν από πόρτα σε πόρτα προσπαθώντας να εντοπίσουν αλλοδαπούς για να τους κάψουν μέσα στα σπίτια τους». Είπε επίσης ότι το νεότερο θύμα ήταν μόλις δύο μηνών και χρειάστηκε να μεταφερθεί από το σπίτι του.
«Δεν νομίζω ότι κανείς από εμάς θα μπορέσει ποτέ να ξεχάσει την εικόνα ενός εννιάχρονου παιδιού και της οικογένειάς του να μπαίνουν στο πίσω μέρος ενός Land Rover για να διασωθούν από βίαιους, ρατσιστές κακοποιούς που προσπαθούσαν να τους υπονομεύσουν και να υπονομεύσουν την ίδια την αίσθηση ότι ανήκουν σε μια χώρα στην οποία πολλοί από αυτούς ζουν εδώ και δεκαετίες», ανέφερε.
Residents had to be evacuated from their homes in east Belfast following fires.— The Irish News (@irish_news) June 9, 2026
Northern Ireland Fire and Rescue Service officers attended the scene at Lendrick Street on Tuesday night.
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📸: PA pic.twitter.com/oI2ZWwEJrz
Ο 30χρονος δράστηςΝωρίτερα, ο 30χρονος Χάντι Αλοντίντ οδηγήθηκε στο δικαστήριο του Μπέλφαστ με κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για κατοχή αιχμηρού αντικειμένου χωρίς εύλογη αιτία, καθώς και για απειλές κατά της ζωής εργαζομένου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS), οι οποίες φέρεται να διατυπώθηκαν την ίδια ημέρα με την επίθεση, στο νοσοκομείο που νοσηλεύτηκε για έναν τραυματισμό στο χέρι.
Ο Αλοντίντ δεν μίλησε κατά την παρουσία του στο δικαστήριο και δεν απάντησε στις ερωτήσεις που του απευθύνθηκαν.
Το δικαστήριο αποφάσισε την προφυλάκισή του, απορρίπτοντας το αίτημα αποφυλάκισης με εγγύηση. Η επόμενη ακροαματική διαδικασία ορίστηκε για τις 8 Ιουλίου.
Την ίδια ώρα, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, παρενέβη δημόσια μετά τα επεισόδια βίας που ακολούθησαν στο Μπέλφαστ, καταδικάζοντας τις ταραχές και τις επιθέσεις που σημειώθηκαν στην πόλη. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Στάρμερ χαρακτήρισε τα επεισόδια «σοκαριστικά και εντελώς απαράδεκτα», υποστηρίζοντας ότι είναι σαφές πως ορισμένοι άνθρωποι στοχοποιήθηκαν «εξαιτίας της καταγωγής τους».
«Δεν θα το ανεχθώ», τόνισε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι όσοι ευθύνονται για τα επεισόδια «θα αντιμετωπίσουν όλη τη δύναμη του νόμου». Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση για ψυχραιμία, επισημαίνοντας ότι η αστυνομία πρέπει να μπορέσει να επιτελέσει απρόσκοπτα το έργο της.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Βόρεια Ιρλανδία, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες τόσο για την επίθεση όσο και για τα επεισόδια που ακολούθησαν στους δρόμους του Μπέλφαστ.
Προσοχή ακολουθούν σκληρές εικόνες:
«Δεν θα το ανεχθώ», τόνισε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι όσοι ευθύνονται για τα επεισόδια «θα αντιμετωπίσουν όλη τη δύναμη του νόμου». Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση για ψυχραιμία, επισημαίνοντας ότι η αστυνομία πρέπει να μπορέσει να επιτελέσει απρόσκοπτα το έργο της.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Βόρεια Ιρλανδία, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες τόσο για την επίθεση όσο και για τα επεισόδια που ακολούθησαν στους δρόμους του Μπέλφαστ.
Προσοχή ακολουθούν σκληρές εικόνες:
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