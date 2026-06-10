Αίγιο: Ο Ιταλός δολοφόνησε με 20 μαχαιριές τη μητέρα και με έξι τον γιο στον οποίο έριξε και χαριστική βολή
ΕΛΛΑΔΑ
Αίγιο Δολοφονία Έγκλημα Μαχαιριές Μητέρα Γιος

Αίγιο: Ο Ιταλός δολοφόνησε με 20 μαχαιριές τη μητέρα και με έξι τον γιο στον οποίο έριξε και χαριστική βολή

Ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή (12/6)

Αίγιο: Ο Ιταλός δολοφόνησε με 20 μαχαιριές τη μητέρα και με έξι τον γιο στον οποίο έριξε και χαριστική βολή
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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στον Λόγγο Αιγίου, υπόθεση για την οποία έχει συλληφθεί ο 65χρονος Ιταλός, σύντροφος της 54χρονης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 54χρονη γυναίκα έφερε περισσότερα από 20 τραύματα από μαχαίρι, ενώ ο γιος της δέχθηκε έξι μαχαιριές. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο νεαρός έφερε και τραύμα από πυροβολισμό.

Ο 65χρονος οδηγήθηκε νωρίτερα ενώπιον των δικαστικών Αρχών όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή.


Τα στοιχεία που έδειξαν τον Ιταλό για το διπλό φονικό στο Αίγιο

Παρά το γεγονός ότι αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο έγκλημα, τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί τον τοποθετούν στο επίκεντρο της έρευνας. Από την αυτοψία στον χώρο διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης στην κατοικία, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο το φονικό να διαπράχθηκε από πρόσωπο που βρισκόταν ήδη μέσα στο σπίτι.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε στην αυλή ένα φρεσκοπλυμένο εσώρουχο με ίχνη που φέρεται να παραπέμπουν σε αίμα, ενώ οι αστυνομικοί παρατήρησαν έντονη οσμή οινοπνεύματος στον 65χρονο. Αν και αρχικά εκτιμήθηκε ότι ίσως είχε καταναλώσει αλκοόλ, η εικόνα του δεν παρέπεμπε σε μέθη. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να χρησιμοποίησε οινόπνευμα για να καθαρίσει τα χέρια ή άλλα σημεία του σώματός του.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στις αντιφάσεις που, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, παρουσίασε στις καταθέσεις του. Αρχικά υποστήριξε ότι η 54χρονη και ο γιος της είχαν προγραμματισμένο ραντεβού με γιατρό στις 11:30 το πρωί, ενώ στη συνέχεια ανέφερε ότι είχε αρκετή ώρα να τους ακούσει και σηκώθηκε για να δει τι συνέβαινε. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι δεν άκουσε ούτε φωνές ούτε πυροβολισμό.

Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης τις αμυχές που εντοπίστηκαν στα χέρια του κατηγορούμενου, καθώς και βιολογικό υλικό  που βρέθηκε κάτω από τα νύχια της 54χρονης.
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