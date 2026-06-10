O Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ είχε δώσει τις ευλογίες του στην πρώην σύζυγό του για τον δεύτερο γάμο της

Το να έχω την ευλογία του ήταν κάτι που θα κρατάω πάντα στην καρδιά μου, δήλωσε η Χέδερ ΜακΚόμπ που παντρεύτηκε λίγους μήνες μετά τον θάνατο του ηθοποιού