O Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ είχε δώσει τις ευλογίες του στην πρώην σύζυγό του για τον δεύτερο γάμο της
O Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ είχε δώσει τις ευλογίες του στην πρώην σύζυγό του για τον δεύτερο γάμο της
Το να έχω την ευλογία του ήταν κάτι που θα κρατάω πάντα στην καρδιά μου, δήλωσε η Χέδερ ΜακΚόμπ που παντρεύτηκε λίγους μήνες μετά τον θάνατο του ηθοποιού
Τη στήριξή του είχε δείξει ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ στην πρώην σύζυγό του, τη Χέδερ ΜακΚόμπ, λίγο πριν τον θάνατό του, από καρκίνο, σχετικά με την απόφασή της να προχωρήσει σε έναν ακόμη γάμο.
Μία εβδομάδα αφότου η ηθοποιός παντρεύτηκε τον Σκοτ Μάικλ Κάμπελ, μίλησε για την τελευταία της επαφή με τον πρώην σύζυγό της και τη γυναίκα του, Κίμπερλι Βαν Ντερ Μπικ.
«Θα μοιραστώ ένα πράγμα για την τελευταία μας συνάντηση, γιατί πιστεύω ότι είναι όμορφο», είπε στο Us Weekly η ΜακΚόμπ, η οποία υπήρξε παντρεμένη με τον πρωταγωνιστή του «Dawson's Creek» από το 2003 έως το 2009. «Ο Τζέιμς και η Κίμπερλι ήξεραν και οι δύο ότι ο Σκοτ και εγώ θα παντρευόμασταν και ήταν και οι δύο γεμάτοι αγάπη, στήριξη και ενθουσιασμό».
Η 49χρονη ηθοποιός τόνισε πόσο ευγνώμονες ήταν η ίδια και ο Κάμπελ που είχαν τον Βαν Ντερ Μπικ στο πλευρό τους, να τους στηρίζει στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής τους. «Το να έχω την ευλογία του για αυτόν τον γάμο ήταν κάτι που θα κρατάω πάντα στην καρδιά μου. Νομίζω ότι, όταν κοιτάζω πίσω, αυτό είναι πραγματικά που κρατάω στην καρδιά μου — το πόσο όμορφος ήταν ο τρόπος που αγαπούσε», εξομολογήθηκε.
Παράλληλα, η Χέδερ ΜακΚόμπ, που παντρεύτηκε με τον αγαπημένο της, σε μια κλειστή τελετή, έπειτα από περισσότερα από τρία χρόνια σχέσης, εκμυστηρεύτηκε πως ένιωσε σαν ο Βαν Ντερ Μπικ να τους παρακολουθούσε από ψηλά. «Ξέρω ότι εκείνη την ημέρα είχαμε πολλούς ανθρώπους στον ουρανό να λάμπουν πάνω μας. Ήταν μαγικό, με την έννοια ότι είδαμε ένα διπλό ουράνιο τόξο, δύο πασχαλίτσες και δύο λευκά περιστέρια», μοιράστηκε.
Η ΜακΚόμπ εξήγησε ακόμη γιατί όλο αυτό είχε σημασία τόσο για την ίδια όσο και για τον Κάμπελ. «Τιμούμε όλους όσοι δεν ήταν εκεί εκείνη την ημέρα. Ξέρω ότι ο Τζέιμς θα ήθελε να γιορτάσω την αγάπη μας, όπως κι εκείνος γιόρταζε την αγάπη που είχε για την Κίμπερλι, η οποία ήταν τόσο όμορφη», επισήμανε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Μία εβδομάδα αφότου η ηθοποιός παντρεύτηκε τον Σκοτ Μάικλ Κάμπελ, μίλησε για την τελευταία της επαφή με τον πρώην σύζυγό της και τη γυναίκα του, Κίμπερλι Βαν Ντερ Μπικ.
«Θα μοιραστώ ένα πράγμα για την τελευταία μας συνάντηση, γιατί πιστεύω ότι είναι όμορφο», είπε στο Us Weekly η ΜακΚόμπ, η οποία υπήρξε παντρεμένη με τον πρωταγωνιστή του «Dawson's Creek» από το 2003 έως το 2009. «Ο Τζέιμς και η Κίμπερλι ήξεραν και οι δύο ότι ο Σκοτ και εγώ θα παντρευόμασταν και ήταν και οι δύο γεμάτοι αγάπη, στήριξη και ενθουσιασμό».
Η 49χρονη ηθοποιός τόνισε πόσο ευγνώμονες ήταν η ίδια και ο Κάμπελ που είχαν τον Βαν Ντερ Μπικ στο πλευρό τους, να τους στηρίζει στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής τους. «Το να έχω την ευλογία του για αυτόν τον γάμο ήταν κάτι που θα κρατάω πάντα στην καρδιά μου. Νομίζω ότι, όταν κοιτάζω πίσω, αυτό είναι πραγματικά που κρατάω στην καρδιά μου — το πόσο όμορφος ήταν ο τρόπος που αγαπούσε», εξομολογήθηκε.
James Van Der Beek's Ex Heather McComb Says He Blessed Her New Marriage Before His Death https://t.co/NDsQHGx812— E! News (@enews) June 10, 2026
Η ΜακΚόμπ εξήγησε ακόμη γιατί όλο αυτό είχε σημασία τόσο για την ίδια όσο και για τον Κάμπελ. «Τιμούμε όλους όσοι δεν ήταν εκεί εκείνη την ημέρα. Ξέρω ότι ο Τζέιμς θα ήθελε να γιορτάσω την αγάπη μας, όπως κι εκείνος γιόρταζε την αγάπη που είχε για την Κίμπερλι, η οποία ήταν τόσο όμορφη», επισήμανε.
Φωτογραφία: Shutterstock
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