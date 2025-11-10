Βίντεο: Ο Μπισμπίκης με επιφωνήματα και κινήσεις... Μιγιάγκι κάνει καράτε στο Instagram
Η ανάρτηση του ηθοποιού έγινε με αφορμή την ταινία «Σπασμένη Φλέβα» στην οποία πρωταγωνιστεί
Μία αναπάντεχη εμφάνιση έκανε ο Βασίλης Μπισμπίκης στο Instagram, δημοσιεύοντας βίντεο στο Instagram όπου εκτελεί... κινήσεις καράτε με χαρακτηριστικά επιφωνήματα.
Η αφορμή για το κλιπ φαίνεται να είναι η επικείμενη πρεμιέρα της νέας ταινίας του Γιάννη Οικονομίδη, «Σπασμένη Φλέβα», στην οποία πρωταγωνιστεί ο ηθοποιός.
Δείτε το βίντεο
Σύμφωνα με τη σύνοψη της ταινίας: «Ο Θωμάς Αλεξόπουλος, ένας μεσήλικας επιχειρηματίας, πνίγεται στα λάθη και στις επιπολαιότητές του. Όταν η σύγκρουσή του με τον τοκογλύφο της περιοχής πάρει απρόβλεπτες διαστάσεις και ο χρόνος για να σώσει το οικογενειακό του σπίτι τελειώνει, ωθείται στα άκρα. Εκεί που κάθε ελπίδα μοιάζει χαμένη, εμφανίζεται ένα απλό, εύκολο σχέδιο της τελευταίας στιγμής. Μια κίνηση που θα μπορούσε να είναι η μοναδική του ευκαιρία να αποκαταστήσει τα πάντα και να βγει νικητής».
H κακοκαιρία χτύπησε Πρέβεζα και Βόνιτσα: Πού θα σημειωθούν καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Από το μεσημέρι στην Αττική
«Πήγαινε στο στενό και κάνε τη δουλειά σου» - Με ορμητήριο ιερό ναό στις Τρεις Γέφυρες διακινούσε τα ναρκωτικά ο παλαιοημερολογίτης ρασοφόρος
Οι αποφάσεις και οι υπολογισμοί Σαμαρά για νέο κόμμα και η αντίδραση της ΝΔ
