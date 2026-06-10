Ο Μπένι Μπλάνκο φίλησε σε γεμάτο εστιατόριο το στήθος της Σελένα Γκόμεζ: «Το να το κάνεις αυτό δημόσια είναι τρελό», σχολίασαν
Ο Μπένι Μπλάνκο φίλησε σε γεμάτο εστιατόριο το στήθος της Σελένα Γκόμεζ: «Το να το κάνεις αυτό δημόσια είναι τρελό», σχολίασαν
Μερικοί θαυμαστές της τραγουδίστριας αναφέρθηκαν με χιούμορ στο καρέ που την έδειχνε να φιλά την πατούσα του συζύγου της
Μία δημόσια εκδήλωση τρυφερότητας ανάμεσα στη Σελένα Γκόμεζ και τον Μπένι Μπλάνκο στάθηκε ικανή να ξεσηκώσει επικριτικά, αλλά και χιουμοριστικά σχόλια.
Η ποπ σταρ ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με τους 400 εκατομμύρια ακολούθους, μια σειρά από φωτογραφίες που αποτυπώνουν την καθημερινότητα του ζευγαριού. Μία από αυτές ήταν που ξεχώρισαν οι θαυμαστές της όμως. Σ εαυτή, ο μουσικός παραγωγός σκύβει και φιλά το στήθος της συζύγου του σε ένα κατάμεστο εστιατόριο.
«Σε ερωτεύομαι όλο και περισσότερο κάθε μέρα», έγραψε ο Μπένι Μπλάνκο στα σχόλια, προσθέτοντας: «Ο χρόνος σταματά όταν βρίσκομαι στην αγκαλιά σου».
Οι θαυμαστές του ζευγαριού έμειναν άφωνοι, με έναν να σχολιάζει: «Το να το κάνεις αυτό δημόσια είναι τρελό». Ένας άλλος αστειεύτηκε, κάνοντας μία αναφορά στο καρέ που έδειχνε την ηθοποιό να φιλά την πατούσα του. «Εκείνος φιλά το στήθος της κι εκείνη φιλά τα πόδια του. Δεν είναι δίκαιο», έγραψε.
Πριν από μερικούς μήνες, η Γκόμεζ είχε δεχθεί πειράγματα από τους θαυμαστές της επειδή φίλησε τα πόδια του Μπλάνκο. Τον Μάρτιο, είχε εμφανιστεί στο podcast του συζύγου της, «Friends Keep Secrets», όπου έδειξε την τρυφερότητά της σκύβοντας, στη μέση της συζήτησης, για να φιλήσει το πόδι του.
Ο Μπλάνκο τότε σχολίασε: «Μου άρεσε αυτό», με αποτέλεσμα η τραγουδίστρια και ηθοποιός να τον μαλώσει παιχνιδιάρικα και να τον προειδοποιήσει να μην το κάνει στιγμή. «Μου άρεσε», συνέχισε εκείνος για την κίνηση της συζύγου του. «Με έκανε να νιώσω καλά. Σε αγαπώ τόσο πολύ».
Στο ίδιο επεισόδιο, ο Μπλάνκο είχε εκμυστηρευτεί ότι συχνά δυσκολεύεται να συγκρατηθεί, όταν βρίσκονται σε δημόσιους χώρους «Θέλω να τη φιλάω και να πέφτω πάνω της συνέχεια, οπότε το να τη βλέπω απλώς να φιλά το δάχτυλο του ποδιού μου πραγματικά μου έφτιαξε τη μέρα», είχε εξομολογηθεί.
Η ποπ σταρ ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με τους 400 εκατομμύρια ακολούθους, μια σειρά από φωτογραφίες που αποτυπώνουν την καθημερινότητα του ζευγαριού. Μία από αυτές ήταν που ξεχώρισαν οι θαυμαστές της όμως. Σ εαυτή, ο μουσικός παραγωγός σκύβει και φιλά το στήθος της συζύγου του σε ένα κατάμεστο εστιατόριο.
«Σε ερωτεύομαι όλο και περισσότερο κάθε μέρα», έγραψε ο Μπένι Μπλάνκο στα σχόλια, προσθέτοντας: «Ο χρόνος σταματά όταν βρίσκομαι στην αγκαλιά σου».
Οι θαυμαστές του ζευγαριού έμειναν άφωνοι, με έναν να σχολιάζει: «Το να το κάνεις αυτό δημόσια είναι τρελό». Ένας άλλος αστειεύτηκε, κάνοντας μία αναφορά στο καρέ που έδειχνε την ηθοποιό να φιλά την πατούσα του. «Εκείνος φιλά το στήθος της κι εκείνη φιλά τα πόδια του. Δεν είναι δίκαιο», έγραψε.
Selena Gomez shocks fans by letting Benny Blanco kiss her cleavage in a crowded restaurant: 'Doing that in public is crazy' https://t.co/Eh0udwPIRW— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 10, 2026
Ο Μπλάνκο τότε σχολίασε: «Μου άρεσε αυτό», με αποτέλεσμα η τραγουδίστρια και ηθοποιός να τον μαλώσει παιχνιδιάρικα και να τον προειδοποιήσει να μην το κάνει στιγμή. «Μου άρεσε», συνέχισε εκείνος για την κίνηση της συζύγου του. «Με έκανε να νιώσω καλά. Σε αγαπώ τόσο πολύ».
Στο ίδιο επεισόδιο, ο Μπλάνκο είχε εκμυστηρευτεί ότι συχνά δυσκολεύεται να συγκρατηθεί, όταν βρίσκονται σε δημόσιους χώρους «Θέλω να τη φιλάω και να πέφτω πάνω της συνέχεια, οπότε το να τη βλέπω απλώς να φιλά το δάχτυλο του ποδιού μου πραγματικά μου έφτιαξε τη μέρα», είχε εξομολογηθεί.
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