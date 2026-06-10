Το «Only Murders in the Building» ταξιδεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο, για πρώτη φορά γίνονται γυρίσματα εκτός Αμερικής
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Only Murders in the Building σεζόν Ηνωμένο Βασίλειο

Το «Only Murders in the Building» ταξιδεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο, για πρώτη φορά γίνονται γυρίσματα εκτός Αμερικής

Η έκτη σεζόν της δημοφιλούς σειράς συνοδεύεται από ηχηρές προσθήκες Βρετανών ηθοποιών

Το «Only Murders in the Building» ταξιδεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο, για πρώτη φορά γίνονται γυρίσματα εκτός Αμερικής
Η Disney επιβεβαίωσε ότι η έκτη σεζόν της διάσημης σειράς του Hulu, «Only Murders in the Building», μεταφέρεται για πρώτη φορά εκτός των αμερικανικών συνόρων, με τα γυρίσματα να έχουν ξεκινήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Με την πλοκή της νέας σεζόν να κρατείται ως επτασφράγιστο μυστικό, η παραγωγή ανακοίνωσε μια εντυπωσιακή λίστα Βρετανών ηθοποιών που θα συμμετέχουν στα καινούργια επεισόδια και είναι οι Τζένιφερ Σόντερς, Σον Τιλ, Σιμόν 'Ασλεϊ, Ρία Νόργουντ, Μάθιου Μπερντ, Σάρον Χόργκαν και Amar Chadha-Patel.

Η θρυλική τριάδα εξιχνίασης εγκλημάτων, την οποία αποτελούν οι Στιβ Μάρτιν, Μάρτιν Σορτ και Σελένα Γκόμεζ, επιστρέφει έχοντας ξανά στο πλευρό της τον Μάικλ Σίριλ Κρέιτον. Η παραγωγή δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα ποια από τα λαμπερά ονόματα της 5ης σεζόν θα επιστρέψουν, αλλά πρόσφατα διέρρευσαν φωτογραφίες της Ντα'Βάιν Τζόι Ράντολφ από τα γυρίσματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το «Only Murders in the Building» προέρχεται από τους συνδημιουργούς και σεναριογράφους Στιβ Μάρτιν και Τζον Χόφμαν . Aκολουθεί τον Charles, τον Oliver και την Mabel, τρεις εκκεντρικούς ενοίκους με εμμονή στις ιστορίες αληθινών εγκλημάτων που ξεκινούν το δικό τους podcast. Με αφορμή τους σκοτεινούς φόνους που εκτυλίσσονται ακριβώς δίπλα τους, οι τρεις τους μετατρέπουν το πολυτελές κτίριο διαμερισμάτων τους στη Νέα Υόρκη σε ένα αναπάντεχο πεδίο μυστηρίου, ιντριγκών και ανατροπών.

Στην εκτελεστική παραγωγή βρίσκονται μαζί με τους πρωταγωνιστές και τον Τζον Χόφμαν, οι Νταν Φόγκελμαν, Τζες Ρόζενθαλ, Μπεν Σμιθ, Τζένιφερ Κρίτεντεν και Γκαμπριέλ 'Αλαν , σύμφωνα με το Deadline.

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