Μαργαρίτα Θεοδωράκη: Έχω 45 γάτες και 22 σκυλιά, είναι τα παιδιά μου
Ξυπνάω στις τέσσερις το πρωί και ασχολούμαι με τα γατιά και τα σκυλιά, τόνισε
Για την καθημερινότητά της και τη ζωή στο πλευρό του πατέρα της, Μίκη Θεοδωράκη μίλησε η κόρη του, Μαργαρίτα, λίγο πριν από τη συναυλία - αφιέρωμα στη μνήμη του, που προγραμματίζεται για τις αρχές Δεκεμβρίου. Η ίδια αποκάλυψε ότι το πρωινό της ξεκινά κάθε μέρα στις 4 τα ξημερώματα, καθώς φροντίζει έναν μεγάλο αριθμό αδέσποτων ζώων.
Καλεσμένη στο «Νωρίς Νωρίς» την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, η κόρη του εκλιπόντος μουσικοσυνθέτη μοιράστηκε εικόνες από τη ζωή της, λέγοντας: «Ξυπνάω στις τέσσερις το πρωί και ασχολούμαι με τα γατιά και τα σκυλιά. Θέλει τρεις με τέσσερις ώρες κάθε μέρα. Έχω 45 γάτες και 22 σκυλιά, είναι τα παιδιά μου».
Ενδιαφέρον προκάλεσε η αφήγησή της και από τα χρόνια της Χούντας, όταν ο Μίκης Θεοδωράκης φυλακίστηκε και εξορίστηκε: «Όταν τον συνέλαβαν το ’67 και τον βασάνισαν, εμάς μας έλεγαν ότι βρίσκεται στο Λονδίνο. Όμως μετά από καιρό καταλάβαμε ότι ήταν στη φυλακή. Το συνηθίσαμε. Βγήκε τον Γενάρη του ’68 με την αμνηστία».
Η ίδια μίλησε ακόμη για τις συνεχείς μετακινήσεις της οικογένειας, όχι από επιλογή, αλλά από ανάγκη. Όπως είπε, έχει βρεθεί από τη Νέα Σμύρνη στη Ζάτουνα, στο Παρίσι και στη συνέχεια σε κάθε γωνιά του κόσμου. «Η αλήθεια είναι ότι αλλάζαμε πολλά σπίτια, όχι για να πάμε κάπου καλύτερα, λόγω συνθηκών. Ήμασταν στη Νέα Σμύρνη, μετά κάποια στιγμή πήγαμε στη Ζάτουνα, στο χωριό, πάλι εκεί έγινε το σπιτικό μας, μετά από κει πήγαμε στο Παρίσι. Στην εφηβεία μου θυμάμαι ότι έχουμε γυρίσει όλο τον κόσμο. Μας έπαιρνε στις συναυλίες ο μπαμπάς. Φτάσαμε μέχρι τη Νότια Αμερική», είπε.
Μιλώντας για τη σχέση της με τον πατέρα της, η Μαργαρίτα Θεοδωράκη υπογράμμισε ότι για εκείνη δεν ήταν ποτέ «ο Μίκης Θεοδωράκης», αλλά απλώς ο μπαμπάς της. «Όσο ζούσε, ήμουν πάντα δίπλα του. Για μένα ήταν ο πατέρας μου, τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο. Δεν μας έλειψε ποτέ το ότι είχαμε και τους δύο γονείς κοντά μας», ανέφερε.
