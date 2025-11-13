«Ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν αισιόδοξος αλλά και καταθλιπτικός, είχε μια τάση αυτοκτονίας που την είχα κι εγώ» είπε η κόρη του
Αυτή την τάση την ξεπέρασα τα τελευταία 20 χρόνια, νομίζω ότι υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που είναι αυτοκτονικοί, πρόσθεσε
Για τον αείμνηστο πατέρα της και σπουδαίο μουσικοσυνθέτη, Μίκη Θεοδωράκη μίλησε η Μαργαρίτα Θεοδωράκη, αναφερόμενη στα στοιχεία που έχει κληρονομήσει από τον ίδιο, αλλά τον χαρακτήρα του, τον οποίο και περιέγραψε ως «πολύ αισιόδοξο αλλά και καταθλιπτικό».
Η ίδια βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» και περιέγραψε τις αντιφατικές πλευρές του μεγάλου δημιουργού, αποκαλύπτοντας πως έχει πάρει αρκετά από τα χαρακτηριστικά του. «Περισσότερο έχω κληρονομήσει τον ενθουσιασμό του. Ήταν πολύ αισιόδοξος άνθρωπος και πολύ καταθλιπτικός. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι το έχουν αυτό, εγώ το ζω, αλλά έτσι ήταν ο πατέρας μου. Αυτός ο εκρηκτικός, μεγάλος, ψηλός που φώναζε και τραγούδαγε και από την άλλη ήταν πολύ μοναχικός. Αλλιώς πώς θα έγραφε μουσική και τα κείμενα;», είπε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Ο πατέρας μου έχει γράψει 52 βιβλία. Είχε και τα πολύ κάτω του. Είχε μια τάση, να το πω, πολλές φορές αυτοκτονίας. Εγώ είμαι μια άλλη ιστορία, είχα μια τάση αυτοκτονίας για πολλά χρόνια».
Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη μίλησε για τη δική της διαδρομή, εξηγώντας πως χρειάστηκαν χρόνια για να ξεπεράσει αυτή την τάση. «Αυτή την τάση την ξεπέρασα τα τελευταία 20 χρόνια μόνο. Νομίζω ότι υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που είναι αυτοκτονικοί. Το ξεπέρασα, σίγουρα, γιατί ωρίμασα. Παράλληλα ήμουν και πολύ αισιόδοξη, πέρασα και την περίοδο του έρωτα μέχρι τα 50. Το έζησα, τα έζησα όλα, σαν κάθε άνθρωπος. Ήμουν και εγώ εκρηκτική και χαρούμενη και ευτυχισμένη, αλλά οι τάσεις αυτοκτονίας είναι κάτι εσωτερικό που θέλει ψυχανάλυση», σημείωσε κλείνοντας.
