Champions League: Η Τσέλσι διέλυσε τη Μπαρτσελόνα, πάρτι της Λεβερκούζεν στην έδρα της Σίτι και απόδραση της Γιουβέντους - Δείτε τα 21 γκολ
Champions League: Η Τσέλσι διέλυσε τη Μπαρτσελόνα, πάρτι της Λεβερκούζεν στην έδρα της Σίτι και απόδραση της Γιουβέντους - Δείτε τα 21 γκολ
Σαρωτική η Τσέλσι διέσυρε με 3-0 τη Μπαρτσελόνα που κολακεύεται από το τελικό σκορ - Θρίαμβος της Λεβερκούζεν με 2-0 στην έδρα της Σίτι, ενώ η Γιούβε νίκησε με γκολ στο 90'+2' στο Μπόντο - Στα άλλα ματς: Ντόρτμουντ-Βιγιαρεάλ 3-0, Νάπολι-Καραμπάγκ 2-0, Σλάβια-Μπιλμπάο 0-0, Άγιαξ-Μπενφίκα 0-2, Γαλατά-Ουνιόν 0-1
Η επιβλητική εμφάνιση και η άνετη νίκη της Τσέλσι κόντρα στην αναιμική Μπαρτσελόνα, σ' ένα από τα παραδοσιακά ντέρμπι της τελευταίας 20ετίας στο Champions League ξεχώρισε από τις σημερινές αναμετρήσεις της 5ης αγωνιστικής.
Οι «μπλε» του Έντσο Μαρέσκα επικράτησαν με θριαμβευτικό τρόπο και έδειξαν ότι πέρα από την Premier League θα είναι υπολογίσιμο μέγεθος και στο CL. Μεγάληξ σφαλιάρα για την Σίτι που ηττήθηκε εντός έδρας από τη Λεβερκούζεν, ενώ την πρώτη της νίκη με γκολ στο 90'+2' πανηγύρισε η Γιουβέντους που πέρασε από την έδρα της Μπόντο Γκλιμτ.
Μεγάλη ανατροπή για την Μαρσέιγ κόντρα στη διπρόσωπη Νιούκαστλ, ενώ η Σλάβια Πράγας του Χρήστου Ζαφείρη έφερε ένα ακόμη 0-0 με αντίπαλο αυτή τη φορά την Αθλέτικ Μπιλμπάο.
Τσέλσι - Μπαρτσελόνα 3-0
Το ντέρμπι της βραδιάς εξελίχθηκε σε παράσταση για έναν ρόλο. Η καταιγιστική Τσέλσι του Έντσο Μαρέσκα έκανε ότι ήθελε την αφελή αμυντικά Μπαρτσελόνα, η οποία δεν άκουγε τα καμπανάκια να χτυπούν (δύο γκολ των μπλε ακυρώθηκαν μέσω VAR) και στο 27' ο ξεχασμένος Κουκουρέγια έκανε το γύρισμα με τους Τόρες, Κουντέ να μπερδεύονται και τον δεύτερο να σκοράρει με αυτογκόλ. Σαν να μην έφτανε αυτό στο 44' ο Αραούζο αποβλήθηκε με 2η κίτρινη κάρτα και οι Καταλανοί δεν μπήκαν ποτέ στο ματς.
Στο 55' ο Εστεβάο χόρεψε τον Κουμπαρσί και με άπιαστο πλασέ έκανε το 2-0 για να ολοκληρώσει το πάρτι των Λονδίνο στο 73' ο Ντέλαπ διαμορφώνοντας μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς το 3-0.
Μάντσεστερ Σίτι - Λεβερκούζεν 0-2
Τη στιγμή που όλοι είχαν αρχίσει να μιλούν για τη νέα εκδοχή της Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα, ήρθαν οι δύο μαζεμένες ήττες από Νιούκαστλ και σήμερα από τη Λεβερκούζεν για να προσγειώσουν ανώμαλα τους «Πολίτες».
Το αυριανό πρόγραμμα
19.45: Κοπεγχάγη - Καϊράτ Αλμάτι
19.45: Πάφος - Μονακό
22.00: Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης
22.00: Παρί Σεν Ζερμέν - Τότεναμ
22.00: Λίβερπουλ - Αϊντχόφεν
22.00: Άρσεναλ - Μπάγερν Μονάχου
22.00: Ατλέτικο Μαδρίτης - Ίντερ
22.00: Άιντραχτ - Αταλάντα
22.00: Σπόρτινγκ - Μπριζ
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Μπάγερν Μονάχου 4 (14-3) 12
2. Άρσεναλ 4 (11-0) 12
3. Ίντερ 4 (11-1) 12
4. Τσέλσι 5 (12-6) 10
5. Ντόρτμουντ 5 (16-11) 10
6. Μάντσεστερ Σίτι 5 (10-5) 10
7. Παρί Σεν Ζερμέν 4 (14-5) 9
8. Νιούκαστλ 5 (11-4) 9
9. Ρεάλ Μαδρίτης 4 (8-2) 9
10. Λίβερπουλ 4 (9-4) 9
11. Γαλατάσαραϊ 5 (8-7) 9
12. Τότεναμ 4 (7-2) 8
13. Λεβερκούζεν 4 (8-10) 8
14. Σπόρτινγκ 4 (8-5) 7
15. Μπαρτσελόνα 5 (12-10) 7
16. Καραμπάγκ 5 (8-9) 7
17. Αταλάντα 4 (3-5) 7
18. Νάπολι 5 (6-9) 7
19. Μαρσέιγ 4 (8-6) 6
20. Ατλέτικο Μαδρίτης (10-9) 6
21. Γιουβέντους 5 (10-10) 6
22. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 5 (5-12) 6
23. Αϊντχόφεν 4 (9-7) 5
24. Μονακό 4 (4-6) 5
25. Πάφος 4 (2-5) 5
26. Μπριζ 4 (8-10) 4
27. Άιντραχτ 4 (7-11) 4
28. Αθλέτικ Μπιλμπάο 4 (4-9) 4
29. Μπενφίκα 5 (4-8) 3
30. Σλάβια Πράγας 5 (2-8) 3
31. Μπόντο Γκλιμτ 5 (7-11) 2
32. Ολυμπιακός 4 (2-9) 2
33. Κοπεγχάγη 4 (4-12) 1
34. Βιγιαρεάλ 4 (2-10) 1
35. Καϊράτ Αλμάτι 4 (2-11) 0
36. Άγιαξ 5 (1-16) 0
