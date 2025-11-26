Champions League: Η Τσέλσι διέλυσε τη Μπαρτσελόνα, πάρτι της Λεβερκούζεν στην έδρα της Σίτι και απόδραση της Γιουβέντους - Δείτε τα 21 γκολ

Σαρωτική η Τσέλσι διέσυρε με 3-0 τη Μπαρτσελόνα που κολακεύεται από το τελικό σκορ - Θρίαμβος της Λεβερκούζεν με 2-0 στην έδρα της Σίτι, ενώ η Γιούβε νίκησε με γκολ στο 90'+2' στο Μπόντο - Στα άλλα ματς: Ντόρτμουντ-Βιγιαρεάλ 3-0, Νάπολι-Καραμπάγκ 2-0, Σλάβια-Μπιλμπάο 0-0, Άγιαξ-Μπενφίκα 0-2, Γαλατά-Ουνιόν 0-1