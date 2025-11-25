«Κατάλαβα εξ αρχής ότι παρέλυσα - Ο Θεός δεν είναι τιμωρός»: Συγκινεί ο Γιάννης Δαμιανός που βούτηξε για τον Σταυρό και καθηλώθηκε στο αναπηρικό αμαξίδιο

«Κατάλαβα εξ αρχής ότι παρέλυσα. Κατάλαβα ότι δεν μπορούσα να κουνήσω ούτε τα χέρια μου ούτε τα πόδια μου». Ο Γιάννης ήθελε να εκπληρώσει ένα τάμα που είχε κάνει για τον αδελφό του, Γιάννη που έδινε μάχη τότε με τη λευχαιμία. «Είχα κάνει κι ένα τάμα για τον αδελφό μου, ήταν η συνολική πίεση που είχα... Ήταν να γίνει αυτό το πράγμα», δηλώνει ο Γιάννης Δαμιανός.

Πέντε χρόνια πέρασαν από την ημέρα που ο Γιάννης Δαμιανός έσπασε τον αυχένα του βουτώντας στον Αμάρυνθο στην Εύβοια ανήμερα των Φώτων για να πιάσει τον Σταυρό, σε ένα ατύχημα που συγκλόνισε την Ελλάδα. Σήμερα, ο Γιάννης που είναι καθηλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι, λέει ότι από την πρώτη στιγμή είχε καταλάβει ότι είχε παραλύσει και προσθέτει ότι «ο Θεός δεν είναι τιμωρός».Ο 24χρονος, τότε, Γιάννης είχε κάνει τάμα να βουτήξει για τον Σταυρό για χάρη του αδελφού του που έπασχε από λευχαιμία. Ομως, η βουτιά στη θάλασσα είχε τραγική κατάληξη, αφού ο νεαρός χτύπησε τον αυχένα του -τα νερά ήταν ρηχά στο σημείο που βούτηξε- με αποτέλεσμα να μείνει τετραπληγικός.Η περιγραφή του ατυχήματος είναι ανατριχιαστική, ενώ ο ίδιος μιλάει στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή Όπου υπάρχει Ελλάδα, για «μια άτυχη στιγμή»«Ήταν μια άτυχη στιγμή, τα νερά ήταν θολά, έπεσα με το κεφάλι και έσπασα τον αυχένα μου. Μένω 11 δευτερόλεπτα στο νερό σε σοκ... Εκείνη τη στιγμή έκαναεισρόφησηθαλασσινού νερού γιατί ήμουν μπρούμυτα μέσα στο νερό, θυμάμαι και δεν θυμάμαι πολλά πράγματα. Δεν ένιωσα πόνο, ένα μούδιασμα ένιωσα σε όλο μου το κορμί και απλά κάποια στιγμήήρθεο πατέρας μου και με γύρισε και στη συνέχεια μαζεύτηκαν κι οι φίλοι μου και με βγάλανε... Δεν υπήρχαν αίματα, δεν είχα χτυπήσει σε κάποιον βράχο γιατί ακούστηκε κι αυτό... Άμμος ήταν κάτω, απλά ήταν ρηχά και από τον κραδασμό χτυπώντας το κεφάλι μου έσπασε ο αυχένας», λέει χαρακτηριστικά και συμπληρώνει:



Σε ένα περίεργο παιχνίδι της μοίρας, έναν χρόνο αργότερα, ήταν ο αδελφός του αυτός που βούτηξε για να πιάσει τον Σταυρό, αυτή τη φορά για τον Γιάννη.



Η μεγαλύτερη μάχη της ζωής του



Για 55 ημέρες, ο Γιάννης έδινε τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του στην Εντατική.

Κλείσιμο