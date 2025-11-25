Σαλαμίνα: Πείραξε τις κάμερες, έβαλε μάσκα και πήγε να ληστέψει την πεθερά της – Τη σκότωσε γιατί νόμιζε ότι την αναγνώρισε

Η 46χρονη είπε στους αστυνομικούς πως ο λόγος που μπήκε στο σπίτι της πεθεράς της ήταν για να πάρει 1.100 ευρώ συγκεκριμένα - Η κατάσταση εκτροχιάστηκε, φέρεται να είπε