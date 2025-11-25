Δημοσκόπηση Interview: Στο 30% η ΝΔ, 14 μονάδες μπροστά από το ΠΑΣΟΚ - Στο 19,9% οι αναποφάσιστοι
Δημοσκόπηση Interview: Στο 30% η ΝΔ, 14 μονάδες μπροστά από το ΠΑΣΟΚ - Στο 19,9% οι αναποφάσιστοι
Με 20 μονάδες το προβάδισμα Μητσοτάκη στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός
Ξεκάθαρο παραμένει το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι του δεύτερου ΠΑΣΟΚ στη δημοσκόπηση της Interview για την ιστοσελίδα Politic.gr.
Το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος με το δεύτερο ΠΑΣΟΚ να είναι στο 16% και την τρίτη Ελληνική Λύση στο 7,8%. Ακολουθούν ΚΚΕ με 5,3%, Φωνή Λογικής με 5,3%, Πλεύση Ελευθερίας με 4,8%, Κίνημα Δημοκρατίας με 4,5%, ΜεΡΑ25 με 4,1% και ΣΥΡΙΖΑ με 3,6%.
Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24,1%, το ΠΑΣΟΚ 13,5% και ακολουθούν: Ελληνική Λύση με 6,4%, ΚΚΕ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 4,3%, Πλεύση Ελευθερίας με 4,2%, Κίνημα Δημοκρατίας με 4,0%, ΜέΡΑ25 με 3,8%, ΣΥΡΙΖΑ με 2,9%, Νέα Αριστερά με 1,4% και
Νίκη με 1,3%. Όσον αφορά, δε, τους αναποφάσιστους φτάνουν το 19,9%.
Στη δημοσκόπηση μετρήθηκε, επίσης, πότε θα αποφασίσουν οι αναποφάσιστοι για την ψήφο τους με το 59% να δηλώνει ότι θα πάρει την απόφαση λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες, τo 30% θα αποφασίσει αρκετές εβδομάδες πριν την κάλπη, και ένα 5% θα καταλήξει κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, «μέσα στο παραβάν».
Μαζί με τη ΝΔ, κυρίαρχο είναι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ερώτημα ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε για τη διακυβέρνηση της χώρας με το 28,8% να επιλέγει τον σημερινό πρωθυπουργό. Ο δεύτερος Νίκος Ανδρουλάκης υπολείπεται 20 μονάδων στο 9,8% και ακολουθούν, Κυριάκος Βελόπουλος με 5,2%, Στέφανος Κασσελάκης με 4,7%, Ζωή Κωνσταντοπούλου με 4,3%, Δημήτρης Κουτσούμπας με 3,5, Σωκράτης Φάμελλος με 2,9%, Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2,2%..
Οι πολίτες, τέλος, επιλέγουν (52%) την ακρίβεια ως το νο1 πρόβλημα σε ένα υποθετικό σενάριο όπου η κυβέρνηση μπορεί να λύσει μόνο ένα, και ακολουθούν το δημογραφικό (21%), οι μισθοί και συντάξεις (19%) και το στεγαστικό (7%).
