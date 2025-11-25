Προειδοποίηση για νέα 48ωρη κακοκαιρία στα βορειοδυτικά, τα ισχυρότερα φαινόμενα Πέμπτη και Παρασκευή - Δείτε χάρτες

Νέα επιδείνωση του καιρού προ των πυλών, καταιγίδες και στην Αττική από το βράδυ της Τετάρτης - Η κακοκαιρία Adel θα πλήξει τόσο τις ήδη πληγείσες περιοχές της ΒΔ Ελλάδας, όσο και τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας–Θράκης και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου