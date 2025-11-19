Diddy: Νέα καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος του ράπερ από μουσικό παραγωγό - Τι απαντάει ο δικηγόρος του

καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος του Diddy από μουσικό παραγωγό διερευνούν οι αστυνομικές αρχές του Λος Άντζελες.

καταγγελία

Τζόναθαν Ντέιβις

Κλείσιμο

ΝέαΟ Κομπς καταδικάστηκε σε 50 μήνες φυλάκιση (τέσσερα χρόνια και δύο μήνες) και πρόστιμο 500.000 δολαρίων για δύο κατηγορίες μεταφοράς γυναικών με σκοπό την πορνεία.προέρχεται από έναν ανώνυμο μουσικό παραγωγό στη Φλόριντα, ο οποίος υποστηρίζει ότι συναντήθηκε με τον ράπερ κατά τη διάρκεια φωτογράφισης σε αποθήκη στο Λος Άντζελες το 2020.Σύμφωνα με την καταγγελία, ο Diddy φέρεται την ώρα της φωτογράφισης να άρχισε να αυνανίζεται, στη συνέχεια να αποκάλυψε τα γεννητικά του όργανα και να ζήτησε από τον παραγωγό να τον «βοηθήσει», όπως αναφέρεται στην έκθεση της αστυνομίας, που επικαλείται το «NBC».Ο παραγωγός, σύμφωνα με έγγραφο, ισχυρίζεται ότι δεν αντέδρασε, με τον Combs να συνεχίζει την άσεμνη πράξη του και να του πετάει έπειτα το πουκάμισό του. Οι Αρχές του Λος Άντζελες ανέφεραν ότι έλαβαν επίσημο αντίγραφο της αναφοράς από το αστυνομικό τμήμα της Φλόριντα την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου και ότι θα προχωρήσουν στη διερεύνηση της καταγγελίας.Ο δικηγόρος του Κομπς,απάντησε με δήλωση στα μέσα ενημέρωσης: «Όπως η νομική ομάδα του κ. Κομπς έχει επαναλάβει εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, δεν μπορεί να απαντά σε κάθε αβάσιμο ισχυρισμό σε αυτό που έχει εξελιχθεί σε ένα “τσίρκο” των μέσων ενημέρωσης» και πρόσθεσε: «Για να γίνει απολύτως σαφές, ο κ. Κομπς αρνείται κατηγορηματικά ως ψευδείς και συκοφαντικούς όλους τους ισχυρισμούς ότι κακοποίησε σεξουαλικά οποιονδήποτε. Αναμένει να δικαιωθεί στο δικαστήριο, όπου τέτοια ζητήματα κρίνονται, και όχι στα μέσα ενημέρωσης, με βάση αποδεκτά και ουσιαστικά αποδεικτικά στοιχεία, όχι με ανυπόστατες εικασίες και ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς».Ο Κομπς, ο οποίος έχει προγραμματιστεί να αποφυλακιστεί στις 8 Μαΐου 2028, καταδικάστηκε στις 3 Οκτωβρίου 2025 σε ποινή τεσσάρων ετών, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που είχε ήδη εκτίσει στο Ομοσπονδιακό Κέντρο Κράτησης του Μπρούκλιν, μετά τη σύλληψή του τον Σεπτέμβριο του 2024 για κατηγορίες εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλικούς σκοπούς και εκβιασμού.Επιπλέον, ο δικαστής Αρούν Σουμπραμανιάν του επέβαλε πρόστιμο 500.000 δολαρίων – το ανώτατο δυνατό – καθώς και πενταετή επιτήρηση μετά την αποφυλάκισή του. Η απόφαση εκδόθηκε σχεδόν τρεις μήνες μετά την ετυμηγορία των ενόρκων στη Νέα Υόρκη, στις 2 Ιουλίου 2025, που τον έκριναν ένοχο για δύο κατηγορίες «μεταφοράς για σκοπούς πορνείας».Κατόπιν αιτήματός του, ο ράπερ μεταφέρθηκε στις 30 Οκτωβρίου στο Ομοσπονδιακό Ίδρυμα Κράτησης Fort Dix στο Νιου Τζέρσεϊ, μια φυλακή χαμηλής ασφάλειας. Ο Κομπς ενδέχεται να μειώσει την ποινή του, εφόσον επιδείξει υποδειγματική συμπεριφορά και ολοκληρώσει προγράμματα απεξάρτησης και διαχείρισης θυμού – ακόμη και πριν ξεκινήσει επίσημα η εκδίκαση της έφεσής του.