Γιώργος Παπαδόπουλος για Γαλάτεια Βασιλειάδη: Είναι αυστηρός κριτής απέναντί μου, θα μου πει την αλήθεια
Οι σχέσεις χρειάζονται υποχωρήσεις και συμβιβασμούς, σχολίασε ο τραγουδιστής
Για τη σχέση του με τη Γαλάτεια Βασιλειάδη, μίλησε ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Ο τραγουδιστής τόνισε ότι η σύντροφός του και μητέρα των παιδιών του, του ασκεί αυστηρή κριτική, αφού πρόθεσή της είναι να παραμένει ειλικρινής. Παράλληλα, επισήμανε πως για να αντέξει μια σχέση στον χρόνο και να εξελιχθεί απαιτούνται υποχωρήσεις και συμβιβασμοί και από τις πλευρές.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Breakfast@Star», το πρωί της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου, ο Γιώργος Παπαδόπουλος χαρακτήρισε τη σύντροφό του αυστηρό κριτή. «Η Γαλάτεια είναι αυστηρός κριτής απέναντί μου. Θα μου πει την αλήθεια κι αυτό θέλω και εγώ. Δεν τολμάω να της πω την αλήθεια. Οι σχέσεις, ο γάμος, χρειάζονται υποχωρήσεις, συμβιβασμούς. Η γυναίκα έχει πάντα δίκιο εννοείται», είπε χαρακτηριστικά.
Όσον αφορά στο αν τους έχει προταθεί να συμμετάσχουν μαζί σε κάποιο τηλεοπτικό πρόγραμμα, ο τραγουδιστής εξήγησε ότι έχουν δεχτεί αρκετές προτάσεις. «Μας έχουν γίνει διάφορες προτάσεις για διάφορα project. Κάποια μας ταίριαζαν, κάποια όχι. Κάποια τα συζητήσαμε, κάποια δεν τα συζητήσαμε, απλά το βλέπω ότι μας ταιριάζει», ανέφερε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
