Ο Σεθ Ρόγκεν δήλωσε ότι οι σεναριογράφοι που χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να αλλάξουν επάγγελμα
Αν το ένστικτό σου είναι να χρησιμοποιήσεις AI, δεν θα έπρεπε να είσαι συγγραφέας, τόνισε ο ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης
Θέση για την εισχώρηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην κινηματογραφική βιομηχανία και συγκεκριμένα στον κλάδο των σεναριογράφων πήρε ο Σεθ Ρόγκεν, καλώντας τους όσους τη χρησιμοποιούν να αλλάξουν επάγγελμα.
«Δεν καταλαβαίνω τι υποτίθεται ότι κάνει (σ.σ. η Τεχνητή Νοημοσύνη)», είπε γελώντας ο 44χρονος ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης, μιλώντας στο Brut America στο Φεστιβάλ Καννών. «Κάθε φορά που βλέπω ένα βίντεο στο Instagram που λέει “το Χόλιγουντ τελείωσε”, αυτό που ακολουθεί είναι η πιο ηλίθια ανοησία που έχω δει ποτέ στη ζωή μου».
Ένας σεναριογράφος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να τον βοηθήσει στη διαδικασία «δεν γράφει», δήλωσε ο Ρόγκεν. «Αν το ένστικτό σου είναι να χρησιμοποιήσεις AI και να μην περάσεις από αυτή τη διαδικασία, δεν θα έπρεπε να είσαι συγγραφέας. Γιατί τότε δεν γράφεις», τόνισε. Απευθυνόμενος σε τέτοιους συγγραφείς, πρόσθεσε χωρίς περιστροφές: «Κάντε κάτι άλλο».
Στη συνέντευξη συμμετείχαν επίσης η σύζυγός του, Λόρεν Μίλερ Ρόγκεν, και η συγγραφέας Σάρα Λίβιτ. Τα απομνημονεύματα της τελευταίας, που κυκλοφόρησαν το 2010 με τίτλο «Tangles: A Story about Alzheimer's, My Mother and Me», αποτέλεσαν την έμπνευση για τη νέα ταινία κινουμένων σχεδίων «Tangles», στην οποία ο βραβευμένος με Emmy δημιουργός του «The Studio» και η σύζυγός του συμμετέχουν ως παραγωγοί.
Ως σεναριογράφος αρκετών επιτυχημένων έργων, ο Ρόγκεν διευκρίνισε ότι διαφωνεί και με μια βασική υπόσχεση της τεχνητής νοημοσύνης. «Νομίζω ότι η ιδέα ενός εργαλείου που με κάνει να γράφω λιγότερο δεν μου φαίνεται ελκυστική», εξήγησε. «Μου αρέσει να γράφω».
Η Λίβιτ συμφώνησε με τον Σεθ, λέγοντας ότι στην καθημερινή της δουλειά ως καθηγήτρια δημιουργικής γραφής «μας αρέσει να λέμε στους φοιτητές μας: “Ένα από τα πράγματα που δεν μπορεί να κάνει το AI είναι να περάσει από τη δημιουργική διαδικασία”. Δεν δημιουργείς απλώς ένα τελικό προϊόν, περνάς από τη διαδικασία του να το ανακαλύψεις».
Αναφερόμενη στη μεταφορά του «Tangles» στον κινηματογράφο, πρόσθεσε γελώντας: «κάτι που εμείς κάναμε για 10 χρόνια!». «Είναι μόνο ό,τι του δίνεται», είπε η 44χρονη Λόρεν για την τεχνολογία. «Και δεν ξέρω πώς θα μπορούσες ποτέ να του δώσεις αυτό που περάσαμε εμείς».
Φωτογραφία: Shutterstock
Seth Rogen Says Screenwriters Who Use AI Should 'Go Do Something Else' for a Living https://t.co/FuoqyYWMGv— People (@people) May 19, 2026
