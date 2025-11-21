Επιμένει η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο στο Λουτράκι: Πρώτη φορά μου συνέβη αυτό στα 25 χρόνια, να βοηθήσουμε το παιδί
Επιμένει η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο στο Λουτράκι: Πρώτη φορά μου συνέβη αυτό στα 25 χρόνια, να βοηθήσουμε το παιδί
Εγώ το έκανα για προστασία, για εμένα, τα άλλα παιδάκια, για να μην ξανασυμβεί, είπε η Ναταλία Κατσίφη - Προέτρεψε να εξετάσουν τον 6χρονο
Επιμένει στους ισχυρισμούς της η δασκάλα που κατήγγειλε στην αστυνομία 6χρονο μαθητή ότι τη θώπευσε όταν την άγγιξε για να της δείξει τη ζωγραφιά του σε σχολείο στο Λουτράκι . Η Ναταλία Κατσίφη είπε στο MEGA πως πρώτη φορά της συνέβη τέτοιο περιστατικό στα 25 χρόνια που είναι εκπαιδευτικός ενώ ζήτησε να εξεταστεί το παιδί, σημειώνοντας πως οι γονείς πρέπει να βάζουν όρια.
«Είμαι εκπαιδευτικός 25 χρόνια, πρώτη φορά μου συνέβη αυτό και για αυτό το ανέφερα. Δεν θέλω να στιγματίσω το παιδί αλλά να προσέχουμε όλοι», δήλωσε και σημείωσε πως «αυτό το παιδί πρέπει να το βοηθήσουμε».
«Να εξετάσουν το παιδάκι αυτό. Μακάρι να το εξετάσουν και να είναι καλά, αυτό θέλουμε με όλη μας την καρδιά», ανέφερε, μεταξύ άλλων, στο MEGA η κυρία Κατσίφη.
«Να βοηθηθούν και οι γονείς. Εμείς οι εκπαιδευτικοί αγαπάμε όλα τα παιδιά αλλά πρέπει το παιδάκι να το προστατέψουν οι γονείς, να βάλουν όρια. Αν όλα τα σήματα τα περνάμε αδιάφορα και λέμε δεν πειράζει. (…) Αν δεν βάλουν όρια στο παιδί όταν μεγαλώσει καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει», είπε.
«Τα παιδάκια σήμερα… Υποφέρουν πολλά παιδάκια, τα αφήνουν άθελά τους οι γονείς καμία φορά στην τηλεόραση, το διαδίκτυο, στο σινεμά και βλέπουν αισχρά θεάματα»», σημείωσε.
Η ίδια ανέφερε πως δεν επικοινώνησε με την οικογένεια διότι «περίμενα πως θα αντιμετωπίσει το σχολείο το περιστατικό». Ισχυρίστηκε πως αφότου έκανε καταγγελία στην αστυνομία, «ήρθε η μαμά και αφού αντιλήφθηκε το περιστατικό μου μίλησε άσχημα για 10 λεπτά. Όταν δεν μπορούν οι γονείς να μας εμπιστευτούν και να προστατέψουν οι ίδιοι τα παιδάκια τους».
«Να προστατέψουμε το παιδί και τη δουλειά μας. Εγώ το έκανα για προστασία, για εμένα, τα άλλα παιδάκια, για να μην ξανασυμβεί», είπε. Οι γονείς κάποιες φορές δεν καταλαβαίνουν ότι τα παιδιά δεν δρουν με υγιή τρόπο, ανέφερε μεταξύ άλλων.
Σε ερώτηση γιατί έφτασε μέχρι την αστυνομία, είπε πως περίμενε «να λύσει το θέμα το σχολείο που δεν το έλυσε». «Το θέμα είναι να βοηθηθούν τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί, οι δάσκαλοι, οι διευθυντές», δήλωσε σε άλλο σημείο.
«Το θεώρησα πολύ σημαντικό το γεγονός και επειδή αντιλήφθηκα ότι δεν έδωσαν ιδιαίτερη σημασία στο συγκεκριμένο σχολείο (…) Όταν το είπα, δεν μου είπαν τίποτα», είπε. «Όταν είπα το περιστατικό δεν έδωσαν σημασία. Ήθελα να το προσέξουν το παιδί αυτό, οι γονείς καταρχήν. Οι ίδιοι οι γονείς να προσέχουν τα παιδιά τους, αυτοί έχουν τον έλεγχο των παιδιών τους. Οι γονείς όλη μέρα βλέπουν τι κάνουν τα παιδιά τους», ανέφερε.
«Ήθελα να το λύσει το θέμα η διεύθυνση του σχολείου όχι εγώ», επανέλαβε. «Οι γονείς να προσέχουν τα παιδάκια τους για να μην συμβαίνουν αντίστοιχα περιστατικά. Οι γονείς μας καταγγέλλουν εμείς δεν έχουμε δικαίωμα; Ποτέ δεν έχει πάει δάσκαλος να κάνει καταγγελία για ένα παιδί που έχει πρόβλημα. Το παιδάκι είναι μικρό για αυτό έκανα καταγγελία. Αν το αφήσουμε το παιδάκι και δεν αντιδράσουμε μπορεί να συνεχίσει και να φτάσει 12, 15, 18 ετών και ποιος ξέρει τι μπορεί να γίνει. Γιατί να μην προλάβουμε το κακό από την αρχή;», είπε η κυρία Κατσίφη.
«Η εκπαιδευτικός είπε ότι το αγόρι στο τμήμα της Α΄ Δημοτικού τη θώπευσε στο στήθος. Αμέσως όλοι οι εκπαιδευτικοί έμειναν ενεοί, δεν πίστευαν αυτό που άκουγαν. Προσπάθησαν οι συνάδελφοί της να την ηρεμήσουν, να τη νουθετήσουν, να της εξηγήσουν ότι κάτι άλλο συμβαίνει, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό, διότι και λόγω της μικρής ηλικίας του δεν μπορεί το παιδί να είχε τέτοια πρόθεση», είπε νωρίτερα στο MEGA άτομο με γνώση της υπόθεσης.
«Εγώ το έκανα για προστασία»
«Οι γονείς μας καταγγέλλουν εμείς δεν έχουμε δικαίωμα;»
«Η εκπαιδευτικός είπε ότι το αγόρι στο τμήμα της Α΄ Δημοτικού τη θώπευσε στο στήθος. Αμέσως όλοι οι εκπαιδευτικοί έμειναν ενεοί, δεν πίστευαν αυτό που άκουγαν. Προσπάθησαν οι συνάδελφοί της να την ηρεμήσουν, να τη νουθετήσουν, να της εξηγήσουν ότι κάτι άλλο συμβαίνει, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό, διότι και λόγω της μικρής ηλικίας του δεν μπορεί το παιδί να είχε τέτοια πρόθεση», είπε νωρίτερα στο MEGA άτομο με γνώση της υπόθεσης.
«Μελλοντικός βιαστής»
Παρόλ’ αυτά, κατά τη μαρτυρία, «η δασκάλα επέμεινε στη δική της κατηγορία και υποστήριζε "όχι αυτό δεν το δέχομαι, είναι σεξουαλική παρενόχληση προς το πρόσωπό μου"». Σύμφωνα με τον μάρτυρα, η εκπαιδευτικός υποστήριξε επίσης ότι το παιδί «ήταν ένας ανερχόμενος, μελλοντικός βιαστής».
«Ξέρουμε ότι είναι λίγο ιδιόρρυθμη η δασκάλα, της εκκλησίας κλπ», είχε πει στο protothema.gr κάτοικος που έχει άμεση εικόνα από την καθημερινότητα του σχολικού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η συμπεριφορά της θεωρείται αρκετά αυστηρή και συχνά δυσανάλογη για μικρά παιδιά.
Άλλοι κάτοικοι είπαν ότι δεν είχαν ακούσει ποτέ κάτι σοβαρό για την εκπαιδευτικό στο παρελθόν, ωστόσο θεωρούν υπερβολική την αντίδρασή της. «Δεν άκουσα κάτι άλλο» αναφέρει κάτοικος, προσθέτοντας όμως πως «είναι ακραίο να πάει να κάνει καταγγελία στην αστυνομία για παιδάκι Α' Δημοτικού».
