Με αφορμή τη νέα καμπάνια και τη συνεργασία με τον Γιώργο Καπουτζίδη, η TOMS επιστρέφει στην απλή ιδέα που συνεχίζει να δίνει νόημα σε κάθε βήμα.
Η Κάιλι Μινόγκ θυμήθηκε τη μάχη της με τον καρκίνο: Είναι κάτι πολύ βαθύ που εξακολουθεί να είναι μαζί μου
Η Κάιλι Μινόγκ θυμήθηκε τη μάχη της με τον καρκίνο: Είναι κάτι πολύ βαθύ που εξακολουθεί να είναι μαζί μου
Είναι ένα ταχύρρυθμο μάθημα, εκμυστηρεύτηκε η 57χρονη τραγουδίστρια
Η Κάιλι Μινόγκ ανέτρεξε στην περίοδο που έδωσε μάχη με τον καρκίνο. Σε συνέντευξή της στο BBC η 57χρονη τραγουδίστρια, η οποία διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού το 2005, εξομολογήθηκε ότι η εμπειρία της με την ασθένεια δεν την εγκατέλειψε ποτέ.
«Από πού να αρχίσω; Σοκ», δήλωσε, αναφερόμενη στη στιγμή της διάγνωσης. «Προσπαθείς να καταλάβεις κάτι που δεν είχες σκεφτεί ποτέ πριν. Είναι ένα ταχύρρυθμο μάθημα». «Είναι κάτι πολύ βαθύ και παρατεταμένο και εξακολουθεί να είναι μαζί μου σήμερα, με πολλούς τρόπους», πρόσθεσε.
Η ποπ σταρ μιλά για τη μάχη της με τον καρκίνο και στη νέα σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix, με τον τίτλο Kylie, που θα είναι διαθέσιμη από τις 20 Μαΐου. «Ένιωθα αποκομμένη από το σώμα μου», λέει η Μινόγκ στο τρέιλερ. «Φοβόμουν τόσο πολύ για όσα είχα μπροστά μου», αναφέρει μεταξύ άλλων. «Δεν ξέραμε αν θα γινόταν ποτέ ξανά καλά», προσθέτει η αδελφή της, Ντάνι Μινόγκ.
Τον Δεκέμβριο του 2023, η Μινόγκ, η οποία ξεπέρασε τον κίνδυνο το 2006, περιέγραψε την περιπέτεια της υγείας της ως «τραύμα», σε συνέντευξή της στο CBS News. «Είναι τραύμα, και κάθε τραύμα κατοικεί μέσα σου», είχε πει η τότε. «Η εμπειρία μιας διάγνωσης καρκίνου θα ζει μέσα μου. Ήταν δύσκολο. Ήταν επίσης εκπληκτικό. Εκπληκτικό με την έννοια ότι αποκτάς μεγάλη επίγνωση του σώματός σου, της αγάπης που υπάρχει γύρω σου, των δυνατοτήτων σου, όλων αυτών των πραγμάτων».
Η σταρ είχε τονίσει ακόμη ότι η μουσική τη βοήθησε να διαχειριστεί όσα περνούσε. «Τραγουδάω για να επεξεργάζομαι τα πάντα, νομίζω. Γράφω για να επεξεργάζομαι. Εμφανίζομαι στη σκηνή για να επεξεργάζομαι. Και μερικές φορές σκέφτομαι ότι ζω για να εμφανίζομαι», είχε εξομολογηθεί.
«Ήταν σαν η Γη να είχε φύγει κάπως από τον άξονά της. Βλέπεις τα πάντα διαφορετικά», είχε εκμυστηρευτεί η Μινόγκ. «Θυμάμαι ότι είχα ήδη λάβει τη διάγνωσή μου, αλλά ο κόσμος δεν το γνώριζε. Ήμουν με τον αδελφό μου και τον τότε σύντροφό μου — ήμασταν όλοι σε κατάσταση σύγχυσης και πήγαμε σε ένα καφέ. Ο σερβιτόρος στο καφέ μας είπε: “Γεια σας, πώς είστε σήμερα;”. Κι εμείς απαντήσαμε κάπως μηχανικά: “Καλά, ευχαριστούμε”, και εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα ότι πραγματικά δεν ξέρεις τι περνάει ο καθένας. Σκέφτηκα ότι το ίδιο άτομο, μέχρι αύριο, θα δει την είδηση και θα πει: “Θεέ μου, ήταν εδώ χθες και δεν το ξέραμε”», είχε θυμηθεί η Κάιλι Μινόγκ.
Φωτογραφία: Shutterstock
«Από πού να αρχίσω; Σοκ», δήλωσε, αναφερόμενη στη στιγμή της διάγνωσης. «Προσπαθείς να καταλάβεις κάτι που δεν είχες σκεφτεί ποτέ πριν. Είναι ένα ταχύρρυθμο μάθημα». «Είναι κάτι πολύ βαθύ και παρατεταμένο και εξακολουθεί να είναι μαζί μου σήμερα, με πολλούς τρόπους», πρόσθεσε.
Η ποπ σταρ μιλά για τη μάχη της με τον καρκίνο και στη νέα σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix, με τον τίτλο Kylie, που θα είναι διαθέσιμη από τις 20 Μαΐου. «Ένιωθα αποκομμένη από το σώμα μου», λέει η Μινόγκ στο τρέιλερ. «Φοβόμουν τόσο πολύ για όσα είχα μπροστά μου», αναφέρει μεταξύ άλλων. «Δεν ξέραμε αν θα γινόταν ποτέ ξανά καλά», προσθέτει η αδελφή της, Ντάνι Μινόγκ.
Τον Δεκέμβριο του 2023, η Μινόγκ, η οποία ξεπέρασε τον κίνδυνο το 2006, περιέγραψε την περιπέτεια της υγείας της ως «τραύμα», σε συνέντευξή της στο CBS News. «Είναι τραύμα, και κάθε τραύμα κατοικεί μέσα σου», είχε πει η τότε. «Η εμπειρία μιας διάγνωσης καρκίνου θα ζει μέσα μου. Ήταν δύσκολο. Ήταν επίσης εκπληκτικό. Εκπληκτικό με την έννοια ότι αποκτάς μεγάλη επίγνωση του σώματός σου, της αγάπης που υπάρχει γύρω σου, των δυνατοτήτων σου, όλων αυτών των πραγμάτων».
Kylie Minogue Reflects on Her Breast Cancer Journey 20 Years on, Says Experience Is 'Still with Me Today' https://t.co/Ou5Szk8Zee— People (@people) May 19, 2026
«Ήταν σαν η Γη να είχε φύγει κάπως από τον άξονά της. Βλέπεις τα πάντα διαφορετικά», είχε εκμυστηρευτεί η Μινόγκ. «Θυμάμαι ότι είχα ήδη λάβει τη διάγνωσή μου, αλλά ο κόσμος δεν το γνώριζε. Ήμουν με τον αδελφό μου και τον τότε σύντροφό μου — ήμασταν όλοι σε κατάσταση σύγχυσης και πήγαμε σε ένα καφέ. Ο σερβιτόρος στο καφέ μας είπε: “Γεια σας, πώς είστε σήμερα;”. Κι εμείς απαντήσαμε κάπως μηχανικά: “Καλά, ευχαριστούμε”, και εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα ότι πραγματικά δεν ξέρεις τι περνάει ο καθένας. Σκέφτηκα ότι το ίδιο άτομο, μέχρι αύριο, θα δει την είδηση και θα πει: “Θεέ μου, ήταν εδώ χθες και δεν το ξέραμε”», είχε θυμηθεί η Κάιλι Μινόγκ.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα