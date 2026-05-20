Η κρίση της βενζίνης και οι νέες συνήθειες των Αμερικανών: Λιγότερες μετακινήσεις, έξυπνες λύσεις, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ακρίβεια Καύσιμα Βενζίνη ΗΠΑ Μπάρμπι

Από αυτοσχέδια οχήματα έως δημόσια συγκοινωνία, οι καταναλωτές βρίσκουν δημιουργικούς τρόπους να περιορίσουν τα έξοδα καυσίμων

Η εκτόξευση των τιμών της βενζίνης στις ΗΠΑ οδηγεί πολίτες σε ασυνήθιστες λύσεις, όπως αυτοσχέδια οχήματα ή περιορισμένες μετακινήσεις, ενώ παράλληλα η δημόσια συγκοινωνία κερδίζει έδαφος και οι επιχειρήσεις προσαρμόζουν τις υπηρεσίες τους σε νέα οικονομικά δεδομένα.

Ο 30χρονος μάστορας Μαλί Χάιταουερ από την Έλενγουντ της Τζόρτζια αποφάσισε να αντιμετωπίσει τις υψηλές τιμές της βενζίνης με έναν πρωτότυπο τρόπο: χρησιμοποίησε έναν κινητήρα ενός πλυντηρίου υψηλής πίεσης  και τον εγκατέστησε σε ένα χαλασμένο ροζ  παιδικό ηλεκτροκίνητο όχημα της Μπάρμπι, με το οποίο  μετακινείται προς το σούπερ μάρκετ, φορώντας κράνος και με τα γόνατα ψηλά.



«Το αυτοκίνητό μου, ένα Mercedes-Benz του 1996, χρειάζεται περίπου 90 δολάρια (85 ευρώ) για πλήρωση. Είναι υπερβολικό», δηλώνει ο Χάιταουερ, ο οποίος πρόσθεσε και σχάρα για τα ψώνια του. «Οδηγώ αυτό όταν μπορώ».

Οικονομικές στρατηγικές και νέες συνήθειες

Η άνοδος των τιμών επηρεάζει τις καθημερινές συνήθειες εκατομμυρίων Αμερικανών. Σύμφωνα με στοιχεία της AAA, στις 18 Μαΐου η μέση τιμή για την κανονική βενζίνη ήταν 4,52 δολάρια/γαλόνι (~1,20 €/λίτρο), από περίπου 3 δολάρια (~0,79 €/λίτρο) πριν την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Σε έρευνα της Ipsos για λογαριασμό των Washington Post και ABC News, το 44% των Αμερικανών δήλωσαν ότι περιορίζουν πλέον τις μετακινήσεις τους.

Η δημιουργός περιεχομένου Ντάφνε Φλόρες από το Σίλβερντεϊλ της Ουάσινγκτον περιορίζει πλέον τις διαδρομές της κοντά στο σπίτι της και χρησιμοποιεί δημόσια συγκοινωνία κατά τη διάρκεια παραμονών της στο Λος Άντζελες. Η πλήρωση της Toyota Highlander της κοστίζει πλέον τουλάχιστον 95 δολάρια (~90 €) για περίπου 70 λίτρα καυσίμου, οπότε περιορίζει τις μετακινήσεις σε πέντε μίλια (~8 χλμ.) και αποφεύγει τα πρατήρια κοντά σε εθνικές οδούς.

Στο Μέιν, η χρήση δημόσιων λεωφορείων στο Bangor αυξήθηκε κατά 21% από τον Ιανουάριο, με μεγαλύτερη αύξηση κατά τις ώρες αιχμής, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια συγκοινωνιών Λόρι Λίνσκοτ.

Η κρίση δεν έχει προκαλέσει ακόμα αύξηση αγορών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αλλά οι οδηγοί EV, ιδιαίτερα οι ιδιοκτήτες Tesla, βλέπουν πλέον τα πλεονεκτήματα της επιλογής τους. Ο Τζον Στρίνγκερ, πρόεδρος των Tesla Owners of Silicon Valley, ανάρτησε στο TikTok βίντεο με τιμές βενζίνης και σχολίασε χιουμοριστικά: «Ωχ, τι τύχη που δεν χρειάζεται να το αντιμετωπίσω!».

