Έξι νεκροί στην Κολομβία σε επίθεση κατά ηγέτη κοινότητας πριν τις εκλογές
Κολομβία Δολοφονία

Η επίθεση σημειώθηκε σε περιοχή όπου δρουν ένοπλες ομάδες, λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών

Έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους ηγέτης κοινότητας, δολοφονήθηκαν χθες Τρίτη στην Κολομβία, σε τομέα όπου δρουν οργανώσεις ανταρτών, κοντά στα σύνορα με τη Βενεζουέλα, καθώς μετακινούνταν με κρατικό αυτοκίνητο, ενώ δεν απομένουν παρά λιγότερες από δύο εβδομάδες ως τη διεξαγωγή του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών στο κράτος της Λατινικής Αμερικής.

Η επίθεση διαπράχτηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Κατατούμπο (βορειοανατολικά), που έχει μετατραπεί από τις αρχές του 2025 σε θέατρο σύγκρουσης μεταξύ ανταρτών, από τη μια του Στρατού Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN), από την άλλη παράταξης διαφωνούντων των πρώην Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC). Η σύγκρουση έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από εκατό ανθρώπους κι έχει αναγκάσει δεκάδες χιλιάδες άλλους να εκτοπιστούν.



Σε αγροτική περιοχή του δήμου Αμπρέγο, «έξι άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί», συμπεριλαμβανομένου ηγέτη τοπικής κοινότητας, του Φρέιμαν Βελάσκες, ανακοίνωσε η αστυνομία στον νομό Νόρτε ντε Σανταντέρ.



Υπέστησαν επίθεση με «πυροβόλα όπλα μεγάλης εμβέλειας» ενώ κινούνταν με όχημα της Εθνικής Μονάδας Προστασίας, δημόσιου θεσμού αρμόδιου για την φύλαξη πολιτικών και ηγετών κοινοτήτων που απειλούνται, διευκρίνισε η αστυνομία.

Μέσα ενημέρωσης της χώρας επισήμαναν ότι οι σωματοφύλακες στους οποίους είχε ανατεθεί η προστασία του Φρέιμαν Βελάσκες συγκαταλέγονται στους νεκρούς.

Η τρέχουσα προεκλογική εκστρατεία στην Κολομβία χαρακτηρίζεται η πιο αιματηρή της τελευταίας δεκαετίας. Την έχουν αμαυρώσει από την αρχή της χρονιάς οι δολοφονίες τουλάχιστον 55 ηγετών κοινοτήτων--με άλλα λόγια, ενός κάθε τρεις ημέρες, κατά μέσον όρο--σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Μελετών για την Ανάπτυξη και την Ειρήνη (INDEPAZ).

Η αποστολή παρατηρητών των εκλογών τονίζει πως πάνω από το ένα τρίτο των δήμων της χώρας είναι εκτεθειμένο στον κίνδυνο πολιτικής βίας καθώς πλησιάζει ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών, την 31η Μαΐου.
