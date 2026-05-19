Στέφανος Ληναίος: Ήθελε να «φύγει», μας αποχαιρέτησε νιώθοντας γεμάτος, είπε η κόρη του
Η Μαργαρίτα Μυτιληναίου μίλησε για τον αείμνηστο ηθοποιό, εξηγώντας γιατί έκανε γνωστό τον θάνατό του πέντε μέρες αργότερα
Τις τελευταίες στιγμές που πέρασε στο πλευρό του Στέφανου Ληναίου μοιράστηκε η κόρη του. Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή πριν από έναν μήνα σε ηλικία 98 ετών. Η Μαργαρίτα Μυτιληναίου παραχώρησε τηλεοπτική συνέντευξη και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον πατέρα της. Μεταξύ άλλων η ραδιοφωνική παραγωγός αποκάλυψε ότι αποχαιρέτησε την οικόγένειά του, νιώθοντας πλήρης και θεωρώντας πως είχε προσφέρει ό,τι μπορούσε.
Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Τρίτης 19 Μαΐου, η Μαργαρίτα Ληναίου είπε για τον αείμνηστο ηθοποιό. «Ήταν δική του θέληση. Μας είχε αποχαιρετήσει το τελευταίο δίμηνο. Ήθελε να φύγει, θεωρούσε ότι ήταν πλήρης ημερών, γιατί ήταν πλήρης ημερών, 98. Μας αποχαιρέτησε το τελευταίο διάστημα. Νιώθοντας γεμάτος και νιώθοντας ότι έχει κλείσει ο κύκλος, ότι είχε προσφέρει όσα είχε προσφέρει, ότι είχε κάνει τα έργα του, τις παραστάσεις του, το θέατρό του, τα παιδιά του, τα εγγόνια του και τα λοιπά. Ήταν ήρεμος, με αυτή την έννοια το λέω».
Η ραδιοφωνική παραγωγός εξήγησε επίσης για ποιον λόγο ο θάνατος του ηθοποιού ανακοινώθηκε από εκείνη μετά από πέντε μέρες. «Ήταν πάρα πολύ ήσυχος και ήρεμος. Και επειδή θέλησε να γίνει καύση και να μην υπάρχουν κάμερες, να μην υπάρχουν φώτα, να μην υπάρχουν τηλεοράσεις, μας ζήτησε να το επικοινωνήσουμε αυτό μόλις τελειώσουν όλα. Όπως και κάναμε. Δηλαδή έφυγε 18, Σάββατο απόγευμα, το ανακοινώσαμε Τετάρτη μεσημέρι που είχαν τελειώσει όλα, 23 του μηνός».
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 10:10
Στη συνέχεια, η Μαργαρίτα Μυτιληναίου μίλησε για το πώς βιώνει η ίδια την απώλεια του πατέρα της. «Όσο και να σε προετοιμάσει κάποιος. Δηλαδή τώρα, αυτό το μήνα, και εγώ προσπαθώ να ξαναβρώ το βηματισμό μου. Προσπαθώ να δω τα πράγματα λίγο αλλιώς, είναι αρκετές φορές που δεν σκέφτομαι. Αλλά νιώθω γεμάτη από εκείνον. Και από όσα έκανε, και από όσα ήθελε, και από όσα κατάφερε. Οπότε δεν θα ήθελε να γίνουν αλλιώς τα πράγματα», εξομολογήθηκε.
Λόγω του πένθους δεν είχε το κουράγιο να διαβάσει τα περίπου 250 μηνύματα που της είχαν στείλει γνωστοί και φίλοι. «Μέχρι πριν από μια βδομάδα είχα περίπου 250 μηνύματα αδιάβαστα από εκείνες τις μέρες. Των γνωστών, φίλων και τα λοιπά. Μας παίρνει και μας χρόνο. Νομίζω ότι είναι λογικό. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ, όχι, όχι. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Συμβαίνει. Τον ψάχνω και τον εκτιμάω περισσότερο», πρόσθεσε.
