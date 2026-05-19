Μυτιληναίος: Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια πολιτικής αστάθειας – Ακριβότερη ενέργεια και πίεση στη βιομηχανία
Ισχυρό το ενδιαφέρον για γάλλιο από ΗΠΑ Ιαπωνία, Κορέα και Ευρώπη - Προειδοποίηση για νέα κόκκινα δάνεια και έλλειμμα κυβερνησιμότητας, με αιχμές για την ευρωπαϊκή στρατηγική και τη γραφειοκρατία
Έμφαση στην ανάγκη πολιτικής σταθερότητας, κυβερνητικής σαφήνειας και συνεννόησης του πολιτικού συστήματος έδωσε ο εκτελεστικός πρόεδρος της METLEN, Ευάγγελος Μυτιληναίος, μιλώντας την Τρίτη στον Κύκλο Ιδεών, συνδέοντας ευθέως την πολιτική σταθερότητα με την οικονομία, τις επενδύσεις, την ενεργειακή ασφάλεια και τη συνολική ανταγωνιστικότητα της χώρας.
Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, τόσο γεωπολιτικά όσο και οικονομικά, και ξεκαθάρισε ότι η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια παρατεταμένης πολιτικής αστάθειας. Όπως τόνισε, η αγορά, οι επενδυτές και οι επιχειρήσεις δεν αξιολογούν μόνο οικονομικές πολιτικές ή επιδοτήσεις, αλλά πρωτίστως τη δυνατότητα μιας χώρας να διαθέτει καθαρή κατεύθυνση, κυβερνησιμότητα και προβλεψιμότητα.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε, το πολιτικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από υψηλή τοξικότητα, γεγονός που όπως άφησε να εννοηθεί δυσκολεύει οποιαδήποτε ουσιαστική συνεννόηση μεταξύ των κομμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της κυβερνησιμότητας σε ενδεχόμενο μη αυτοδυναμίας, επισημαίνοντας πως χωρίς πολιτική ωριμότητα και συναινετική προσέγγιση, μια λειτουργική διακυβέρνηση θα είναι εξαιρετικά δύσκολη.
Μάλιστα, σημείωσε πως η Ελλάδα βρίσκεται σε πραγματικό γεωπολιτικό σταυροδρόμι, με ανοιχτά περιφερειακά και αμυντικά ζητήματα, κάτι που κατά την άποψή του καθιστά την πολιτική αστάθεια «μεγάλη πολυτέλεια» για τη χώρα.
Από επιχειρηματική σκοπιά, τόνισε ότι το βασικό ζητούμενο είναι η κυβερνητική σαφήνεια, καθώς κάθε περίοδος έντονης αβεβαιότητας λειτουργεί αποτρεπτικά για επενδύσεις, βιομηχανικά σχέδια και οικονομική συνέχεια.
