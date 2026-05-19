Οικονομική στενότητα για πρίγκιπα Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ: Δυσκολεύονται να συντηρήσουν την έπαυλη των 15 εκατ. δολαρίων
Τα χρήματα είναι περιορισμένα, ανέφερε πηγή για το πριγκιπικό ζεύγος
Οικονομικές πιέσεις φαίνεται πως αντιμετωπίζουν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, έξι χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τη βασιλική οικογένεια και τη μετακόμισή τους στη γενέτειρα της άλλοτε ηθοποιού, την Καλιφόρνια.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του PageSix, το Το πριγκιπικό ζεύγος δυσκολεύεται ακόμη και να συντηρήσει την έπαυλη του, αξίας δεκαπέντε εκατομμυρίων δολαρίων στο Μοντεσίτο. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του μέσου, οι επιχειρηματικές ευκαιρίες του δούκα και της δούκισσας του Σάσεξ λιγοστεύουν, έξι χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τη βασιλική οικογένεια και τη μετακόμισή τους στη γενέτειρα της άλλοτε ηθοποιού, την Καλιφόρνια.
Η 44χρονη πρωταγωνίστρια του «Suits» είναι «ουσιαστικά εκείνη που φέρνει τα χρήματα στο σπίτι», δήλωσε πρόσφατα πηγή στο Page Six. «Τα χρήματα είναι περιορισμένα», ανέφερε το ίδιο άτομο, προσθέτοντας ότι το ζευγάρι χρειάζεται τουλάχιστον έξι εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο για να συντηρούν το σπίτι τους. Η έπαυλη του ζευγαριού στο Μοντεσίτο φέρεται να αξίζει δεκαπέντε εκατομμύρια δολάρια, οπότε οι δόσεις του στεγαστικού τους δανείου είναι αρκετά υψηλές.
Σύμφωνα με το μέσο, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ ξοδεύουν περίπου τρία εκατομμύρια δολάρια για την ιδιωτική ασφάλεια των ίδιων και των παιδιών τους, του 7χρονου πρίγκιπα Άρτσι και της 4χρονης πριγκίπισσας Λίλιμπετ.
Το 2020, έπειτα από την απομάκρυνσή τους από τη βασιλική οικογένεια της Μεγάλης Βρετανίας, ο δούκας καιθ η δούκισσα του Σάσεξ είχαν ξεκαθαρίσει ότι επιδίωξή τους ήταν να εξασφαλίσουν την οικονομική τους ανεξαρτησία.
Μετά την εγκατάστασή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ζευγάρι προχώρησε σε συμφωνία με το Netflix, αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων, με αντικείμενο την παραγωγή σειρών και ντοκιμαντέρ μέσω της Archewell Productions. Παρόλα αυτά, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η συνεργασία τους με την πλατφόρμα φαίνεται πως έχει χάσει δυναμική τα τελευταία χρόνια, καθώς παραγωγές όπως τα «Heart of Invictus» και «Polo» δεν είχαν την αναμενόμενη απήχηση.
Την ίδια στιγμή, η μαγειρική εκπομπή της Μέγκαν, «With Love, Meghan», ολοκληρώθηκε ύστερα από δύο σεζόν. Ανάλογη εξέλιξη είχε και το podcast «Archetypes» στο Spotify, το οποίο ολοκληρώθηκε έπειτα από μόλις δώδεκα επεισόδια.
Η Μαρκλ επίσης έχει ιδρύσει το lifestyle μπραντ «As Ever», το οποίο περιλαμβάνει προϊόντα, όπως μαρμελάδες και αρωματικά κεριά. Πριν από μερικούς μήνες και πριν αυτό συμπληρώσει έναν χρόνο ζωής στην αγορά, το Netflix ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τη χρηματοδότησή του, ξεσηκώνοντας θύελλα φημών για τη σχέση του πριγκιπικού ζεύγους με τον κολοσσό streaming.
