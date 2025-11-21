Καβγάς επί 10 λεπτά μεταξύ Κωνσταντοπούλου και Ουγγαρέζου: Τι σου έκανε Δημήτρη ο Διαμαντής; - Δεν χάσαμε τον Αβραάμ Λίνκολν

Τι είπε στον παρουσιαστή η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας - «Κάθεστε μπροστά στα μούτρα μου και με θάβετε; Ποιος σας έδωσε το δικαίωμα» φώναζε ο Ουγγαρέζος