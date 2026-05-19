Αιμίλιος Χειλάκης: Αν λέω ότι έχω έναν πατέρα στον χώρο, αυτός είναι ο Γιάννης Μπέζος και αδερφός μου ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης
Ο ηθοποιός εξέφρασε τον θαυμασμό του για τους δύο συναδέλφους του
Το ιδιαίτερο δέσιμο που έχει με τον Γιάννη Μπέζο και τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη υπογράμμισε ο Αιμίλιος Χειλάκης. Ο ηθοποιός εξομολογήθηκε πως ο πρώτος λειτουργεί σαν μια πατρική φιγούρα για τον ίδιο στον χώρο της υποκριτικής, ενώ αντιμετωπίζει τον άλλο σαν αδερφό του. Την ίδια στιγμή, εξέφρασε το θαυμασμό του για εκείνους.
Ο Αιμίλιος Χειλάκης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς», το πρωί της Τρίτης 19 Μαΐου, και κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του αναφέρθηκε στη σχέση του με τους δύο συναδέλφους του. Όπως είπε στην αρχή: «Αν λέω ότι έχω έναν πατέρα στον χώρο είναι ο Γιάννης Μπέζος και ο αδερφός μου ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Είναι άνθρωποι που τους έχω θαυμάσει και τους έχω ζηλέψει. Και συνεχίζω να τους ζηλεύω».
Συνεχίζοντας να μιλάει πιο συγκεκριμένα για τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι εκείνος ήταν που του επισήμανε το μυστικό της κωμωδίας, όταν αποφάσισε να καταπιαστεί με αυτό το είδος. Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Ο Βλαδίμηρος μου αποκάλυψε το βασικό μυστικό. Ότι η κωμωδία είναι η διαχείριση της ανάγκης. Αν η διαχείριση της ανάγκης που έχει ο άνθρωπος, στο δράμα, σου δημιουργεί το απόλυτο στρίμωγμα… “Τι κάνει ο Οιδίποδας ρε παιδί μου και πάει και βγάζει τα μάτια του…”, στην κωμωδία, είναι αυτό που η διαχείριση της ανάγκης, φέρνει τον άνθρωπο, ο οποίος έχει μια βαθιά ανάγκη, να σου θυμίζει πόσο γελοίο είναι το γελοίον του πράγματος».
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 06:20
