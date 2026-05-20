Φωταγώγηση της Βουλής για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων
ΕΛΛΑΔΑ
Γενοκτονία Ποντίων Βουλή Φωταγώγηση

Φωταγώγηση της Βουλής για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων

Η πρόσοψη του Μεγάρου φωτίστηκε με το λογότυπο «G» ως φόρος τιμής στα θύματα της Γενοκτονίας 1914-1923

Φωταγώγηση της Βουλής για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων
2 ΣΧΟΛΙΑ
Φωταγωγήθηκε απόψε η πρόσοψη του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Η συμβολική αυτή κίνηση αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής και ένδειξη πένθους για τα θύματα της Γενοκτονίας κατά την περίοδο 1914-1923.

Η πρωτοβουλία αυτή, που υλοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος των 475 πρωτοβάθμιων ποντιακών σωματείων της Πανελλήνιας Παμποντιακής Ομοσπονδίας, αποτελεί την κορύφωση των διεκδικητικών τους προσπαθειών για:

-Τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, της Μικράς Ασίας και όλων των χριστιανικών κοινοτήτων της καθ' ημάς Ανατολής.

-Την αποτροπή της επανάληψης παρόμοιων εγκλημάτων που, ακόμα και σήμερα, δηλητηριάζουν την ανθρωπότητα.

Η όψη του κτιρίου της Βουλής των Ελλήνων φωταγωγήθηκε με το επίσημο λογότυπο της Γενοκτονίας «G» και όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Παμποντιακής Ομοσπονδίας: «Η φωταγώγηση του ελληνικού κοινοβουλίου με το "G" αποτελεί ένδειξη πένθους και ελάχιστο φόρο τιμής. Είναι μια κίνηση με ιδιαίτερα έντονη συναισθηματική φόρτιση που αγγίζει τις καρδιές όλων των Ελλήνων.»

Φωταγώγηση της Βουλής για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων


Η 19η Μαΐου αποτελεί για τους απανταχού Έλληνες ποντιακής καταγωγής μια ημέρα ορόσημο, τη σημαντικότερη σε επίπεδο ιστορικού συμβολισμού. Είναι μια ημέρα φορτισμένη με συναισθηματικούς συνειρμούς, καθώς μνημονεύονται και τιμώνται οι 353.000 Έλληνες του Πόντου, θύματα της Γενοκτονίας.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης