«Είσαι τόσο ξεφτιλισμένη;» - Οργισμένη αντίδραση από το ΚΚΕ στο χάος που προκάλεσε ξανά η Κωνσταντοπούλου στη Βουλή
Ανακάλυψε επιχειρηματικές συναλλαγές του... παππού του Φλωρίδη με τον πατέρα του Γιώργου Λαμπρούλη και συγγένειες της συζύγου Αθανασίου με την βουλευτή του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα προκαλώντας το ξέσπασμα της βουλευτού του κομμουνιστικού κόμματος
Νέα επεισόδια έντασης έλαβαν χώρα στην Ολομέλεια της Βουλής με πρωταγωνίστρια τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συγκρούστηκε εκ νέου με τον Γιώργο Φλωρίδη, έβαλε στο στόχαστρο τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης και βουλευτή του ΚΚΕ Γιώργο Λαμπρούλη ο οποίος προχώρησε σε διακοπή της συνεδρίασης και στη συνέχεια λογομάχησε με την επίσης βουλευτή του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα.
Ο κ. Λαμπρούλης διέκοψε τη συνεδρίαση και έκλεισαν οι κάμερες του καναλιού της Βουλής, όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε στην κυρία Κομνηνάκα «το να είσαι γυναίκα και να υπερασπίζεσαι αυτές τις συμπεριφορές είναι απαράδεκτο» με την βουλευτή του ΚΚΕ να την χαρακτηρίζει «ξεφτιλισμένη». «Οι φασίστες μιλάνε έτσι», ανταπάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Οι διάλογοι:
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είσαι γυναίκα. Οι Λαμπρούληδες και οι Παφίληδες έφεραν τους Κυριαζίδηδες.
Μαρία Κομνηνάκα: Τι συμπεριφορά είναι αυτή;
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Το να είσαι γυναίκα και να υπερασπίζεσαι αυτές τις συμπεριφορές είναι απαράδεκτο.
Μαρία Κομνηνάκα: Τι λες;
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ο πατέρας του Λαμπρούλη με τον παππού του Φλωρίδη είχαν επιχειρηματικές συναλλαγές. Να μην αρχίσω να λέω ότι η γυναίκα του Αθανασίου λέγεται Κομνηνάκα και είναι συγγενής με την Κομνηνάκα. Και δεν του κάνατε μια ερώτηση ποτέ λόγω της συγγένειας.
Μαρία Κομνηνάκα: Καλά είσαι τόσο ξεφτιλισμένη; Τι πράγματα είναι αυτά; Είσαι καλά;
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μη με βρίζεις συγκρατήσου.
Μαρία Κομνηνάκα: Σε λίγο θα βρεις τον πρώτο ξάδελφο μου.
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ερωτήσεις δεν κάνατε στον Αθανασίου. Μιλάει σε πολιτικό αρχηγό και λέει είσαι ξεφτιλισμένη. Εσύ η άμωμη, η ευπρεπής. Πρέπει να εξηγήσεις.
Μαρία Κομνηνάκα: Πού παιδί μου; Είσαι με τα καλά σου; Έχεις μια εμμονή…
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Οι φασίστες μιλάνε έτσι. Αφού θέλετε απαντήσεις θα τις έχετε επί του πεδίου. Οι φασιστές τα κάνουν αυτά. Τα βρίσκετε τα σόγια κάτω από το τραπέζι και μας κουνάτε το δάχτυλο. Συμπεριφορά διπρόσωπη και συστημική.
Μαρία Κομνηνάκα: Όταν πουλάς εκδούλευση.
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σας ζήτησε κανείς αντάλλαγμα; Εγώ σου ζήτησα να καταδικάσεις έναν τραμπούκο κακοποιητή που είναι στο κόμμα σου. Η Κανέλλη την υπερασπίζεται την Μπακογιάννη.
Μαρία Κομνηνάκα: Γυναίκα είναι η Κανέλλη. Γιατί δεν την υπερασπίζεσαι;
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τα έχεις μπερδέψει. Επίσης η Κανέλλη υπερασπίστηκε τον Μητσοτάκη και τον Μυλωνάκη και είπε ότι έπαθε ανεύρυσμα από τα συκοφαντικά μανταλάκια. Η σταδιοδρομήσασα επί χούντας.
Μαρία Κομνηνάκα: Εντάξει πες κι άλλα.
Νωρίτερα, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης είχε ζητήσει τον λόγο και χαιρέτησε τον ακαδημαϊκό Απόστολο Γεωργιάδη και τους διδακτορικούς φοιτητές που παρακολουθούσαν την συνεδρίαση από τα θεωρεία με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να του επιτίθεται.
Γιώργος Φλωρίδης: Να χαιρετήσω τους διδακτορικούς φοιτητές και τον καθηγητή τους Απόστολο Γεωργιάδη.
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μόνο την Κλάπα δεν φέρατε.
Γιώργος Φλωρίδης: Εγώ δικηγόρος είμαι δεν μπορώ να σας βοηθήσω.
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Φασίστας είστε. Εξάλλου είναι οικογενειακό το θέμα.
Γιώργος Φλωρίδης: Πήρα τον λόγο να ευχαριστήσω τους ακαδημαϊκούς, δικηγόρους που βοήθησαν να συνταχθεί το νομοσχέδιο που φέρνει μια μεγάλη αλλαγή στο κληρονομικό δίκαιο της χώρας.
Γιώργος Λαμπρούλης: Αφήστε με να μιλήσω. Θέλετε να έρθετε εσείς στην έδρα;
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Πού προβλέπεται να μου απευθύνεστε έτσι;
Γιώργος Λαμπρούλης: Δεν κατάλαβα; Μου ζητήσατε με νεύμα το λόγο. Σας είδα αλλά επιτρέψτε μου να ενημερώσω το Σώμα για τον τρόπο που θα συνεχίσουμε.
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Πού προβλέπεται να μου μιλάτε έτσι;
Γιώργος Λαμπρούλης: Λοιπόν διακόπτεται η συνεδρίαση.
