Πολ ΜακΚάρτνεϊ: Αυτός είναι ο λόγος που δεν βγάζει φωτογραφίες με τους θαυμαστές του
O θρυλικός μουσικός σημείωσε ότι, όταν συναντά φαν του, εκείνοι πιάνουν αμέσως τα κινητά τους για μία φωτογραφία
Τον λόγο που αρνείται να βγάζει φωτογραφίες με θαυμαστές του επισήμανε ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ.
Μιλώντας στο podcast «The Rest Is Entertainment», ο θρυλικός μουσικός ξεκίνησε λέγοντας ότι, όταν συναντά ανθρώπους, εκείνοι συνήθως πιάνουν σχεδόν αμέσως τα κινητά τους. Όμως το να μη δέχεται το αίτημα για μια φωτογραφία και να επιλέγει, αντί γι’ αυτό, να ζει τη στιγμή, τον βοηθά να διατηρεί μια αίσθηση κανονικότητας.
«Λέω: “Λυπάμαι, δεν βγάζω φωτογραφίες”. Και αυτό στις μέρες μας είναι, ας πούμε, ριζοσπαστικό», τόνισε ο ΜακΚάρτνεϊ. «Έχω μια μεγάλη εξήγηση. Θεέ μου, κρατάει πολύ. Λέω: “Όχι, δεν μου αρέσει να το κάνω αυτό, γιατί είναι σημαντικό για μένα…”. Νιώθω ότι η κανονικότητα είναι πολύ σημαντική για μένα. Τη στιγμή που αρχίζω να παίρνω ύφος και να σκέφτομαι ότι είμαι κάτι άλλο, δεν θα μου αρέσει ο εαυτός μου. Οπότε είναι πολύ σημαντικό για μένα να είμαι κάπως απλώς ο εαυτός μου», διευκρίνισε.
Ο τραγουδιστής συνέχισε αναφέροντας ότι, όταν οι άνθρωποι τον ρωτούν γιατί δεν ποζάρει για φωτογραφία, αρχίζει αυτό που ο ίδιος αποκαλεί μια «μακροσκελή εξήγηση», η οποία έχει να κάνει με ένα τουριστικό αξιοθέατο στο Σεν Τροπέ της Γαλλίας. «Υπάρχει ένας τύπος στην παραλία που έχει έναν πίθηκο και πληρώνεις για να βγάλεις φωτογραφία με τον πίθηκο. Οπότε λέω: “Πραγματικά δεν θέλω να νιώθω σαν αυτόν τον πίθηκο. Και όταν βγάζω φωτογραφία μαζί σου, έτσι νιώθω. Δεν είμαι εγώ. Ξαφνικά είμαι κάτι άλλο”. Είναι ένα φαινόμενο του τρόπου που ζούμε σήμερα», σημείωσε.
«Και μετά επιστρέφουν στους φίλους τους και λένε: “Συνάντησες τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ; Έβγαλες φωτογραφία;”. “Όχι, απλώς άρχισε να μιλάει για κάποιον αναθεματισμένο πίθηκο”», κατέληξε.
