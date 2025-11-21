Ζελένσκι: Η Ουκρανία βρίσκεται σε δίλημμα είτε να χάσει τον βασικό της εταίρο ή την αξιοπρέπειά της

Το μήνυμα του Ουκρανού προέδρου μετά τις αμερικανικές πιέσεις να αποδεχθεί το σχέδιο Τραμπ - «Είτε τα δύσκολα 28 σημεία, είτε ένας εξαιρετικά δύσκολος χειμώνας, ο δυσκολότερος, και περαιτέρω κίνδυνοι» είπε στους πολίτες