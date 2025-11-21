Ζελένσκι: Η Ουκρανία βρίσκεται σε δίλημμα είτε να χάσει τον βασικό της εταίρο ή την αξιοπρέπειά της
Το μήνυμα του Ουκρανού προέδρου μετά τις αμερικανικές πιέσεις να αποδεχθεί το σχέδιο Τραμπ - «Είτε τα δύσκολα 28 σημεία, είτε ένας εξαιρετικά δύσκολος χειμώνας, ο δυσκολότερος, και περαιτέρω κίνδυνοι» είπε στους πολίτες
Σε δραματικούς τόνους κινήθηκε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που απηύθυνε έκκληση προς τον λαό της χώρας του μετά το σκληρό πρέσινγκ της αμερικανικής πλευράς να αποδεχθεί το ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ.
«Αυτή τη στιγμή είναι από τις πιο δύσκολες στιγμές στην ιστορία μας. Αυτή τη στιγμή, η Ουκρανία μπορεί να βρεθεί μπροστά σε μια πολύ σκληρή επιλογή: είτε την απώλεια της αξιοπρέπειας, είτε τον κίνδυνο απώλειας ενός βασικού εταίρου», τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι δεν θα προδώσει το εθνικό συμφέρον της Ουκρανίας και ότι θα εργαστεί γρήγορα και αποτελεσματικά με τις ΗΠΑ.
Ο Ζελένσκι ανέφερε στους πολίτες ότι η χώρα καλείται να διαλέξει «είτε τα δύσκολα 28 σημεία, είτε ένας εξαιρετικά δύσκολος χειμώνας - ο δυσκολότερος - και περαιτέρω κίνδυνοι». Όπως είπε, οι σύμμαχοι της Ουκρανίας, εννοώντας κυρίως τις ΗΠΑ, θα περιμένουν απάντηση για το αμερικανικό σχέδιο. «Δεν θα προδώσω ποτέ τον όρκο μου. Το εθνικό ουκρανικό συμφέρον πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν», σημειώνει.
Ο Ουκρανός πρόεδρος λέει ότι οι αξιωματούχοι της χώρας του θα εργαστούν μέσα στο Σαββατοκύριακο και την επόμενη εβδομάδα και για όσο χρειαστεί, 24 ώρες το 24ωρο για να βελτιώσουν το αμερικανικό σχέδιο, έτσι ώστε «ανάμεσα σε όλα τα σημεία, να μην χαθούν τουλάχιστον δύο: η αξιοπρέπεια και η ελευθερία των Ουκρανών». Όπως λέει, σε αυτά στηρίζονται τα υπόλοιπα, η κυριαρχία, η ανεξαρτησία, η γη και ο λαός της χώρας.
«Αυτή τη στιγμή, η πίεση προς την Ουκρανία είναι από τις βαρύτερες», παραδέχθηκε, προαναγγέλλοντας εποικοδομητική αναζήτηση λύσεων με τις ΗΠΑ. «Θα παρουσιάσω επιχειρήματα, θα πείσω και θα προτείνω εναλλακτικές, αλλά δεν θα δώσουμε στον εχθρό κανένα έρεισμα για να πει ότι είναι η Ουκρανία που δεν θέλει την ειρήνη. Αυτό δεν θα συμβεί», είπε, σημειώνοντας ότι θα επιδιώξει να βρει «εποικοδομητικές λύσεις» και ότι είναι έτοιμος να «παρουσιάσει επιχειρήματα, να πείσει και να προτείνει εναλλακτικές».
Αναφορά έκανε και στους Ευρωπαίους, που τον στηρίζουν και όπως λέει κατανοούν ότι «η Ρωσία δεν είναι μακριά… και η Ουκρανία είναι η μόνη ασπίδα που χωρίζει την άνετη ευρωπαϊκή ζωή από τα σχέδια του Πούτιν».
Αναφέρει ότι εκτιμά τους επαίνους προς το ηρωικό ουκρανικό έθνος που πολεμά τη ρωσική εισβολή, αλλά τονίζει ότι οι Ουκρανοί βρίσκονται υπό αδιανόητη πίεση, καθώς οι καθημερινές επιθέσεις συνεχίζονται.«Είμαστε, φυσικά, από ατσάλι. Αλλά κάθε μέταλλο, ακόμη και το πιο δυνατό, μπορεί να μην αντέξει τα πάντα», πρόσθεσε.
Οι δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου έρχονται μετά τα δημοσιεύματα ότι οι ΗΠΑ θέλουν την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας έως την επόμενη Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου, Ημέρα των Ευχαριστιών, αλλά και τη δημοσιοποίηση προσχεδίου των 28 σημείων, από το οποίο προκύπτει ότι το Κίεβο πρέπει να προβεί σε ιδιαίτερα σκληρές παραχωρήσεις.
Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η ακριβής ώρα και οι λεπτομέρειες της συνομιλίας δεν έχουν ακόμη καθοριστεί, ωστόσο η ατζέντα αφορά αποκλειστικά το ειρηνευτικό πλαίσιο που επεξεργάζεται η αμερικανική κυβέρνηση. Παράλληλα, σύμφωνα με την Washington Post, η Ουάσινγκτον εξετάζει τροποποιήσεις στο σχέδιο έπειτα από αιτήματα της ουκρανικής πλευράς. Πηγές της αμερικανικής διοίκησης σημείωσαν ότι ο Ζελένσκι υπέβαλε συγκεκριμένα «αιτήματα αναθεώρησης» κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον υπουργό Στρατού των ΗΠΑ Ντάνιελ Ντρίσκολ.
Αναμένεται συνομιλία Ζελένσκι - Βανς, η Ουάσινγκτον εξετάζει τροποποιήσεις που ζήτησε το ΚίεβοΟ Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να συνομιλήσει αργότερα την Παρασκευή με την αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, με αντικείμενο το σχέδιο της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios.
Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η ακριβής ώρα και οι λεπτομέρειες της συνομιλίας δεν έχουν ακόμη καθοριστεί, ωστόσο η ατζέντα αφορά αποκλειστικά το ειρηνευτικό πλαίσιο που επεξεργάζεται η αμερικανική κυβέρνηση. Παράλληλα, σύμφωνα με την Washington Post, η Ουάσινγκτον εξετάζει τροποποιήσεις στο σχέδιο έπειτα από αιτήματα της ουκρανικής πλευράς. Πηγές της αμερικανικής διοίκησης σημείωσαν ότι ο Ζελένσκι υπέβαλε συγκεκριμένα «αιτήματα αναθεώρησης» κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον υπουργό Στρατού των ΗΠΑ Ντάνιελ Ντρίσκολ.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα, η ομάδα του Ντρίσκολ έκρινε πως ορισμένες αλλαγές είναι εφικτές, αν και το Κίεβο δεν έχει ακόμη αποσαφηνίσει ποια σημεία πρέπει να τροποποιηθούν. Αμερικανική πηγή υπογράμμισε ότι η επίτευξη μιας συμφωνίας «αποδεκτής για την Ουκρανία» ενδέχεται να απαιτήσει «μήνες προσεκτικών διαπραγματεύσεων», χαρακτηρίζοντας τη δημοσιοποίηση του σχεδίου «την αρχή, και όχι το τέλος, της ειρηνευτικής διαδικασίας».
Το σχέδιο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πρέπει να υπογραφεί τόσο από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όσο και από τον Ζελένσκι, προτού παρουσιαστεί στη ρωσική ηγεσία.
Η Washington Post σημειώνει επίσης ότι οι ΗΠΑ έχουν χωρίσει τις διαπραγματευτικές ομάδες του υπουργού Στρατού Ντρίσκολ και του ειδικού απεσταλμένου του προέδρου, Στίβεν Γουίτκοφ, ώστε να λειτουργούν με διαφορετική τακτική στις συζητήσεις με την ουκρανική πλευρά, ακολουθώντας τη λογική του «καλού» και «κακού» διαπραγματευτή.
