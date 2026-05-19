Μιχάλης Μαρίνος: Η 10η θέση στη Eurovision δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη, ευχαριστούμε τον Ακύλα
Θέλαμε λίγο ένα καλύτερο αποτέλεσμα, πρόσθεσε ο ηθοποιός που είχε αναλάβει την παρουσίαση της εκπομπής «Eurovision Night»
Διόλου ευκαταφρόνητη χαρακτήρισε ο Μιχάλης Μαρίνος τη δέκατη θέση που εξασφάλισε ο Ακύλας για την Ελλάδα με το Ferto. Ο ηθοποιός, είχε αναλάβει την παρουσίαση της εκπομπής στην ΕΡΤ «Eurovision Night», ευχαρίστησε τον τραγουδιστή για όσα κατάφερε. Παρόλα αυτά, θα ήθελε να δει τη χώρα να φτάνει πιο ψηλά.
«Θέλαμε λίγο ένα καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά μπράβο στον Ακύλα και μπράβο στην ελληνική αποστολή για μία θέση στη δεκάδα. Ξαφνιαστήκαμε πολύ με το αποτέλεσμα και με τη χώρα που τελικά κέρδισε, τη Βουλγαρία. Τα φαβορί αλληλοεξουδετερώθηκαν και η Βουλγαρία που ανέβαινε σταθερά και ήσυχα ήσυχα, τσουπ, βρήκε την ευκαιρία και πήρε τη νίκη», δήλωσε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Τρίτη 19 Μαΐου.
Εντούτοις, θεωρεί τη δέκατη θέση πολύ καλή. «Η 10η θέση δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη θέση. Αγκαλιάζουμε και ευχαριστούμε τον Ακύλα για όλες αυτές τις στιγμές και αυτό το ταξίδι που μας χάρισε και του στέλνουμε την αγάπη μας».
Όσον αφορά στην εμφάνιση της Antigoni Buxton για λογαριασμό της Κύπρου. «Ήταν ένα καλοκαίρι που ήρθε και τους έλουσε όλους. Το Jalla θα ακούγεται σε όλη την Ευρώπη, σε όλα τα πάρτι και σε όλες τις παραλίες», σημείωσε.
Σε ερώτηση για το τηλεοπτικό του μέλλον, ο Μιχάλης Μαρίνος εξήγησε πως σκοπεύει να απομακρυνθεί για ένα διάστημα. Ωστόσο, δήλωσε θετικός σε μία πρόταση που θα ταίριαζε με την προσωπικότητά του. «Είμαι θετικός σε κάτι το οποίο θα μου αρέσει και θα μου ταιριάζει. Το μόνο που ξέρω είναι ότι από αύριο δεν θα με ξαναδεί κανένας για πάρα πολύ καιρό. Θα επιστρέψω στο καβούκι μου να ησυχάσω και να αποτοξινωθώ από όλο αυτό το πολύ ωραίο ταξίδι της Eurovision», επισήμανε ο ηθοποιός.
