«Βόμβα» από την Ιταλία: Κοντά σε συμφωνία με τον Μοντέρο ο Ολυμπιακός
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Sportando, η Βαλένθια θέλει να ανανεώσει τον Ζαν Μοντέρο αλλά ο Δομινικανός γκαρντ βρίσκεται κοντά στον Ολυμπιακό

Να πυροδοτήσει τη «βόμβα» με τον Ζαν Μοντέρο θέλει ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το «Sportando», η Βαλένθια έχει κάνει πρόταση ανανέωσης στον Δομινικανό γκαρντ με συμβόλαιο ύψους 2 εκατ. δολαρίων ετησίως, αλλά τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά για την ισπανική ομάδα.

Ο λόγος είναι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ιταλικού σάιτ, πως ο Μοντέρο βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό. Τονίζεται δε, πως οι «ερυθρόλευκοι» είναι στην pole position για να αποκτήσουν τον αρχισκόρερ της Βαλένθια, ενισχύοντας σημαντικά με έναν ταλαντούχο γκαρντ την περιφέρειά τους ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Μοντέρο, που αναδείχτηκε MVP των playoffs και οδήγησε τις «νυχτερίδες» στο Final-4 αφήνοντας εκτός τον Παναθηναϊκό AKTOR, έχει 14.4 πόντους, 4.7 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 17.8 πόντους στο σύστημα αξιολόγησης σε 23,3 λεπτά κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα.
