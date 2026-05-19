Παναγιώτα Βλαντή: Κάποιοι σύντροφοί μου δεν απολάμβαναν καθόλου τις επιτυχίες μου
Μου έχει τύχει να μη σέβονται τη δουλειά μου, πρόσθεσε η ηθοποιός, αναφερόμενη σε παλαιότερες σχέσεις της
Μία αναδρομή σε παλαιότερες σχέσεις της έκανε η Παναγιώτα Βλαντή, αποκαλύπτοντας ότι ορισμένοι σύντροφοί της δεν χαιρόντουσαν με την επιτυχία της. Υπήρξαν στιγμές, τόνισε η ηθοποιός, που η δουλειά της δεν έγινε σεβαστή από άντρες που βρέθηκαν στο πλευρό της.
Η Παναγιώτα Βλάντη βρέθηκε στην εκπομπή του Ρένου Χαραλαμπίδη «Με τον Ρένο» και υπογράμμισε την απόσταση που υπήρχε στο παρελθόν μεταξύ της επαγγελματικής της επιτυχίας και της ισορροπίας στην προσωπικής της ζωής. Σε περιόδους που σημείωνε μία ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία, εκείνη δεν ένιωθε καλά μέσα της λόγω προβλημάτων που αντιμετώπιζε στα προσωπικά της, ενώ δεν έλειψαν και οι σχέσεις στις οποίες σύντροφοί της δεν μοιράζονταν τη χαρά της για όσα κατάφερνε.
«Στις μεγάλες μου επιτυχίες, εγώ προσωπικά δεν ήμουν καλά. Κάποιοι σύντροφοί μου απολάμβαναν τις επιτυχίες μου και κάποιοι… καθόλου. Μου έχει τύχει να μη σέβονται τη δουλειά μου». Πιο πολύ έγινε από κόμπλεξ απέναντί μου και όχι επειδή το πίστευε. Έπρεπε να βρει κάτι, χρησιμοποίησε αυτή την ατάκα για να με κάνει να νιώσω εγώ κατώτερη. Για να ανέβει το εγώ του, εξομολογήθηκε.
Όσον αφορά στο επάγγελμά της, η ηθοποιός τόνισε ότι, αν και τη συναρπάζει, για την ίδια δεν λειτουργεί ως θεραπεία. Όπως ανέφερε: «Δεν πιστεύω ότι η δουλειά μας είναι ψυχαναλυτική, είναι συναρπαστική. Τα προσωπικά σου θέματα δεν στα λύνει η δουλειά. Σε βοηθάει να ονειρευτείς, να ξεχαστείς, να ταξιδέψεις, να δουλέψεις όχι όμως να βελτιωθείς. Πρέπει να μιλήσεις σε κάποιον ειδικό. Η ζωή δεν έχει μόνο χαρά ή μόνο λύπη. Όταν κάποιος μου φερθεί άσχημα, πέφτω σε μεγάλη θλίψη».
