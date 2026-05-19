Ξεκίνησε η δίκη για το σπίτι της Μάγδας Τσαγγάνη που καταστράφηκε από φωτιά: Θα ήμουν ευχαριστημένη με αποζημίωση εκατό χιλιάδες
Όλη μου η ζωή, όλα μου τα υπάρχοντα ήταν εκεί, εξήγησε η ηθοποιός
Η δίκη για την καταστροφή του σπιτιού της Μάγδας Τσαγγάνη από φωτιά ξεκίνησε σήμερα, Τρίτη 19 Μαΐου, με την ηθοποιό να δηλώνει πως θα ήταν ευχαριστημένη με μία αποζημίωση των εκατό χιλιάδων ευρώ. Μέσα σε εκείνο το διαμέρισμα, εξήγησε, βρίσκονταν όλα της τα υπάρχοντα.
Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η Μάγδα Τσαγγάνη εξήγησε αρχικά ότι δεν κατάφερε να παρευρεθεί στη δίκη λόγω ατυχήματος που είχε τον περασμένο μήνα. Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε: «Ατυχία μεγάλη διότι ήμουνα τη Μεγάλη Πέμπτη στην Αίγινα στο σπίτι μου, και έπεσα, και δυστυχώς κάταγμα στο ισχίο και χειρουργήθηκα παρακαλώ. Στενοχωριέμαι σήμερα πάρα πολύ που δεν μπορώ να είμαι στη δίκη για να μιλήσω. Και για αυτούς τους ανεγκέφαλους. Ψυχολογικά είμαι άρρωστη. Ούτε πρόκειται ποτέ να μην περάσει αυτό. Αφήστε τα, δηλαδή, είναι να μη σου τύχει».
Αναγκασμένη πλέον να πληρώνει ενοίκιο, η ηθοποιός επισήμανε πως θα ήταν ικανοποιημένη με μία αποζημίωση ύψους εκατό χιλιάδων ευρώ. «Και βεβαίως ζητάμε αποζημίωση, γιατί μείναμε στο δρόμο. Τώρα, πόσα; Εγώ θα ήμουνα ευχαριστημένη με εκατό χιλιάδες. Αυτοί μπορεί να μου πουν ότι δεν μπορούν να μου δώσουνε ούτε τριάντα. Όλη μου η ζωή, όλα μου τα υπάρχοντα ήταν εκεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν τον πόνο μου; Και την απελπισία μου; Είναι δυνατόν να πληρώνω ενοίκιο και να στερούμαι άλλα πράγματα; Πιστεύω στην ελληνική Δικαιοσύνη. Πιστεύω ακράδαντα. Να μην αναβληθεί η δίκη, και να γίνουνε έτσι τα πράγματα όπως πρέπει», πρόσθεσε.
Στην εκπομπή «Super Κατερίνα» μίλησε και ο δικηγόρος της ηθοποιού αλλά και των υπόλοιπων ιδιοκτητών της πολυκατοικίας, ο οποίος αναφέρθηκε στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι εναγόμενοι.
Όπως εξήγησε ο Ευάγγελος Γαλετζάς: «Ο Εισαγγελέας δεν άσκησε ποινική δίωξη κατά της ιδιοκτήτριας των χώρων αυτών που εκμισθώνονταν στον ιδιοκτήτη ατομικής της επιχείρησης, και σε αυτήν εργαζόταν και ο δεύτερος κατηγορούμενος. Αυτή τη στιγμή κατηγορούνται για εμπρησμό, έκρηξη και σωματικές βλάβες. Ελπίζουμε σήμερα να εκδικαστεί και οι άνθρωποι αυτοί να δικαιωθούν».
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
