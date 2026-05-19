Κέιτ Μπλάνσετ: Το κίνημα #MeToo σκοτώθηκε πολύ γρήγορα
Εξακολουθώ να βρίσκομαι σε κινηματογραφικά σετ και κάνω την καταμέτρηση κάθε μέρα, υπάρχουν 10 γυναίκες και 75 άνδρες κάθε πρωί, τόνισε η ηθοποιός
Μία παρέμβαση για την κατάστση που επικρατεί στην κινηαμτογραφική βιομηχανία έκανε από το 79ο Φεστιβάλ των Καννών η Κέιτ Μπλάνσετ, βάζοντας και πάλι στο επίκεντρο της συζήτησης το MeToo.
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός βρέθηκε στη φετινή διοργάνωση, όπου σχολίασε ότι ανακόπηκε απότομα η δυναμική του κινήματος, το οποίο, όπως είπε, «σκοτώθηκε πολύ γρήγορα» στο Χόλιγουντ. «Το θεωρώ ενδιαφέρον», πρόσθεσε η Μπλάνσετ, συμμετέχοντας σε μία συζήτηση με τον δημοσιογράφο Ντιντιέ Αλούς.
«Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με δημόσιο βήμα, που μπορούν να μιλήσουν με σχετική ασφάλεια και να πουν ότι αυτό μου συνέβη. Και η λεγόμενη μέση γυναίκα στον δρόμο, ο μέσος άνθρωπος στον δρόμο, λέει κι εγώ. Γιατί αυτό σταματά;», είπε η Κέιτ Μπλάνσετ σε άλλο σημείο.
Το 2018, όταν ήταν πρόεδρος της κριτικής επιτροπής στις Κάννες, η Μπλάνσετ συμμετείχε σε μία διαμαρτυρία στο κόκκινο χαλί. Η ίδια και ακόμη 81 γυναίκες εμφανίστηκαν στα σκαλιά του Palais des Festivals, εκπροσωπώντας τον συνολικό αριθμό των γυναικών σκηνοθετών που είχαν επιλεγεί στο διαγωνιστικό τμήμα των Καννών, σε σύγκριση με τους 1.866 άνδρες σκηνοθέτες που είχαν επιλεγεί την ίδια περίοδο.
«Εξακολουθώ να βρίσκομαι σε κινηματογραφικά σετ και κάνω την καταμέτρηση κάθε μέρα. Υπάρχουν 10 γυναίκες και 75 άνδρες κάθε πρωί», τόνισε η σταρ του Χόλιγουντ. «Αγαπώ τους άνδρες, αλλά αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα αστεία γίνονται τα ίδια», ανέφερε. «Απλώς πρέπει να είσαι κάπως προετοιμασμένη, και εγώ το έχω συνηθίσει αυτό, αλλά γίνεται βαρετό για όλους όταν μπαίνεις σε έναν ομοιογενή χώρο εργασίας. Νομίζω ότι αυτό έχει επίδραση και στη δουλειά».
Τη χρονιά που η Μπλάνσετ ήταν πρόεδρος της επιτροπής, το Φεστιβάλ Καννών είχε δεχθεί κριτική επειδή είχαν συμπεριληφθεί μόλις τρεις ταινίες σκηνοθετημένες από γυναίκες στο επίσημο πρόγραμμα των 21 ταινιών. Τότε, η Μπλάνσετ είχε υπερασπιστεί το φεστιβάλ, λέγοντας ότι η αλλαγή «δεν πρόκειται να συμβεί από τη μια μέρα στην άλλη».
Η Τζούλιαν Μουρ μίλησε επίσης στις Κάννες για την ανισότητα των φύλων στα κινηματογραφικά σετ, λέγοντας ότι πιστεύει πως οι αριθμοί έχουν βελτιωθεί την τελευταία δεκαετία. Μιλώντας σε συζήτηση του Kering Women in Motion το Σάββατο, η Μουρ θυμήθηκε ότι γύρω στο 2016 ήταν μία από τις δύο γυναίκες σε ένα σετ.
«Θυμάμαι ότι ήμουν σε ένα σετ όχι πολύ παλιά, όπου οι μόνες γυναίκες ήμασταν εγώ και η τρίτη AC [assistant camera]. Ήταν τότε που η Χίλαρι Κλίντον έχασε τις εκλογές και ήμασταν και οι δύο συντετριμμένες. Και είπα: “Κοίτα γύρω στο δωμάτιο. Είμαστε οι μόνες εδώ”. Έχω σίγουρα δει μεγαλύτερη εκπροσώπηση των φύλων στα συνεργεία. Ήταν ασυνήθιστο, όταν ξεκινούσα, να βλέπεις γυναίκες σε συνεργείο», είπε από την πλευρά της.
Cate Blanchett says #MeToo movement got “killed very quickly” and she’s still on sets with a minority of women https://t.co/xQzHbh7vl5— NME (@NME) May 18, 2026
