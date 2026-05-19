Ρένα Μόρφη: Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να προστατευτεί η ψυχολογία του Ακύλα διότι είναι στα πρώτα του βήματα
Χρειάζεται την αγάπη και την αποδοχή, είπε η τραγουδίστρια μετά από ερώτηση για το αποτέλεσμα της φετινής Eurovision
Ερωτηθείσα για τη φετινή Eurovision και τη δέκατη θέση στην οποία βρέθηκε η Ελλάδα, η Ρένα Μόρφη τόνισε ότι αυτή τη στιγμή σημασία έχει να προστατευτεί η ψυχολογία του Ακύλα. Όπως είπε, πρόκειται για έναν καλλιτέχνη που κάνει τα πρώτα του βήματα στη μουσική σκηνή. Η τραγουδίστρια τόνισε επίσης πως ανεξαρτήτως του αποτελέσματος είναι σημαντικό να νιώσει ο συνάδελφός της στήριξη, αγάπη και αποδοχή από τον κόσμο.
«Αυτό που με ενδιαφέρει τώρα είναι να προστατευτεί η ψυχολογία του καλλιτέχνη διότι είναι στα πρώτα του βήματα και όπως ζήτησε και ο ίδιος ασυναίσθητα, χρειάζεται την αγάπη και την αποδοχή ανεξαρτήτως διαγωνισμού», ανέφερε για τον Ακύλα η Ρένα Μόρφη στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται το πρωί της Τρίτης 19 Μαΐου.
Η τραγουδίστρια ρωτήθηκε επίσης για το εάν επιλέγει τα μπουζούκια για τη νυχτερινή της διασκέδαση, με εκείνη να διευκρινίζει πως μόνο μία ή δύο φορές μέσα στον χρόνο θα προτιμήσει να πάει εκεί. «Πηγαίνω μια δυο φορές τον χρόνο να δω πολλούς συναδέλφους που παίζουν. Πήγα στον Αντώνη Ρέμο και μου άρεσε πάρα πολύ», σημείωσε.
