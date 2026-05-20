Πάρτι στο Λονδίνο: Η Άρσεναλ πρωταθλήτρια Αγγλίας 2025/26 μετά από 22 χρόνια, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
SPORTS
Άρσεναλ Premier League

Πάρτι στο Λονδίνο: Η Άρσεναλ πρωταθλήτρια Αγγλίας 2025/26 μετά από 22 χρόνια, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η «κόκκινη αρμάδα» του Μίκελ Αρτέτα επιστρέφει στην κορυφή, εκμεταλλευόμενη την ισοπαλία της Μάντσεστερ Σίτι στη Μπόρνμουθ - Η στέψη στον τελευταίο αγώνα με την Κρίσταλ Πάλας

Πάρτι στο Λονδίνο: Η Άρσεναλ πρωταθλήτρια Αγγλίας 2025/26 μετά από 22 χρόνια, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
10 ΣΧΟΛΙΑ
Η Άρσεναλ κατέκτησε το πρωτάθλημα της Premier League για πρώτη φορά από τη σεζόν 2003/04, έπειτα από 22 χρόνια, με τους οπαδούς της να πανηγυρίζουν έξω από το «Έμιρεϊτς» και την ομάδα να ετοιμάζεται για την τελετή παραλαβής του τίτλου μετά το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας.



Η κρίσιμη ισοπαλία της Μπόρνμουθ και η επιστροφή στον θρόνο

Η Άρσεναλ εξασφάλισε μαθηματικά τον τίτλο πριν την ολοκλήρωση της τελευταίας αγωνιστικής, μετά την ισοπαλία 1-1 της Μάντσεστερ Σίτι με τη Μπόρνμουθ στο «Βιτάλιτι Στέιντιουμ». Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον 20χρονο Τζούνιορ Κρουπί, ενώ ο Έρλινγκ Χάαλαντ ισοφάρισε στο 90+5΄, δίνοντας παράλληλα την πρώτη ευρωπαϊκή συμμετοχή στη Μπόρνμουθ (Europa League).

Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι: 1-1 (MD37, 19/05/2026)


Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «κανονιέρηδες» παρέμειναν στους 82 βαθμούς και εξασφάλισαν αμετάβλητη τη θέση τους στην κορυφή, με τη Σίτι να μένει στους 78.

Κλείσιμο


Η Άρσεναλ της σεζόν: σταθερότητα και κορυφαία άμυνα

Η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα κυριάρχησε καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, με βασικούς συντελεστές τους Ράγια (37/37 αγώνες), Θουμπιμέντι (37/37), Ράις (36) και Γκιόκερες, ο οποίος αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ με 14 γκολ.

Σημαντική συνεισφορά είχαν επίσης οι Έζε και Σάκα με 7 γκολ έκαστος. Η Άρσεναλ διέθετε την καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος, δεχόμενη μόλις 26 γκολ, στοιχείο που καταδεικνύει την υπεροχή της στη φετινή Premier League.

Η ομάδα μοιράστηκε βίντεο που αποτυπώνει στιγμές της σεζόν, από τον θρυλικό προπονητή Αρσέν Βενγκέρ, έως τα καθοριστικά γκολ και αποκρούσεις των παικτών, ενώ περιλαμβάνει και τη φάση VAR από τον αγώνα με την Γουέστ Χαμ.


Πανηγυρισμοί και ατμόσφαιρα έξω από το Έμιρεϊτς


Πάρτι στο Λονδίνο: Η Άρσεναλ πρωταθλήτρια Αγγλίας 2025/26 μετά από 22 χρόνια, δείτε βίντεο και φωτογραφίες


Παρά το γεγονός ότι η Άρσεναλ δεν αγωνίστηκε το βράδυ της κατάκτησης του τίτλου, οι οπαδοί συγκεντρώθηκαν γύρω από το «Έμιρεϊτς Στέιντιουμ» και σε μπαρ της περιοχής, όπως το The Drayton Park Arms, πανηγυρίζοντας έντονα την επιστροφή της ομάδας τους στην κορυφή της Αγγλίας.





Πάρτι στο Λονδίνο: Η Άρσεναλ πρωταθλήτρια Αγγλίας 2025/26 μετά από 22 χρόνια, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Πάρτι στο Λονδίνο: Η Άρσεναλ πρωταθλήτρια Αγγλίας 2025/26 μετά από 22 χρόνια, δείτε βίντεο και φωτογραφίες


Πάρτι στο Λονδίνο: Η Άρσεναλ πρωταθλήτρια Αγγλίας 2025/26 μετά από 22 χρόνια, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Πάρτι στο Λονδίνο: Η Άρσεναλ πρωταθλήτρια Αγγλίας 2025/26 μετά από 22 χρόνια, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Πάρτι στο Λονδίνο: Η Άρσεναλ πρωταθλήτρια Αγγλίας 2025/26 μετά από 22 χρόνια, δείτε βίντεο και φωτογραφίες



Ο μέσος Ντέκλαν Ράις, που ξεχώρισε φέτος για την Άρσεναλ, ανάρτησε στο Instagram φωτογραφία με τους συμπαίκτες του στο Sobha Training Ground του Λονδίνου Κόλνεϊ, σχολιάζοντας: «Σας το είπε... τελειώσαμε.»



Η ομάδα θα παραλάβει το τρόπαιο της Premier League μετά τον τελευταίο αγώνα της σεζόν με την Κρίσταλ Πάλας στις 24 Μαΐου. Η νίκη αυτή επιτρέπει στην Άρσεναλ να εστιάσει πλήρως στον τελικό του Champions League, που θα διεξαχθεί στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη, απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν.



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 37 αγώνες)

Άρσεναλ 82 --Champions League-- Πρωταθλήτρια
Μάντσεστερ Σίτι 78 --Champions League--
Μάντσεστερ Γ. 68 --Champions League--
Άστον Βίλα 62 --Champions League--
Λίβερπουλ 59 --Champions League--
Μπόρνμουθ 56 --Europa League
Μπράιτον 53
Τσέλσι 52
Μπρέντφορντ 52
Σάντερλαντ 51
Νιούκαστλ 49
Έβερτον 49
Φούλαμ 49
Λιντς 47
Κρίσταλ Πάλας 45
Νότιγχαμ Φόρεστ 43
Τότεναμ 38
Γουέστ Χαμ 36
Μπέρνλι 21 --Υποβιβάστηκε--
Γουλβς 19 --Υποβιβάστηκε--
10 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης