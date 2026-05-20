Πάρτι στο Λονδίνο: Η Άρσεναλ πρωταθλήτρια Αγγλίας 2025/26 μετά από 22 χρόνια, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η «κόκκινη αρμάδα» του Μίκελ Αρτέτα επιστρέφει στην κορυφή, εκμεταλλευόμενη την ισοπαλία της Μάντσεστερ Σίτι στη Μπόρνμουθ - Η στέψη στον τελευταίο αγώνα με την Κρίσταλ Πάλας
Η Άρσεναλ κατέκτησε το πρωτάθλημα της Premier League για πρώτη φορά από τη σεζόν 2003/04, έπειτα από 22 χρόνια, με τους οπαδούς της να πανηγυρίζουν έξω από το «Έμιρεϊτς» και την ομάδα να ετοιμάζεται για την τελετή παραλαβής του τίτλου μετά το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας.
The Arsenal. Your Premier League champions. pic.twitter.com/gNnfzesrhP— Arsenal (@Arsenal) May 19, 2026
Η κρίσιμη ισοπαλία της Μπόρνμουθ και η επιστροφή στον θρόνοΗ Άρσεναλ εξασφάλισε μαθηματικά τον τίτλο πριν την ολοκλήρωση της τελευταίας αγωνιστικής, μετά την ισοπαλία 1-1 της Μάντσεστερ Σίτι με τη Μπόρνμουθ στο «Βιτάλιτι Στέιντιουμ». Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον 20χρονο Τζούνιορ Κρουπί, ενώ ο Έρλινγκ Χάαλαντ ισοφάρισε στο 90+5΄, δίνοντας παράλληλα την πρώτη ευρωπαϊκή συμμετοχή στη Μπόρνμουθ (Europa League).
Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «κανονιέρηδες» παρέμειναν στους 82 βαθμούς και εξασφάλισαν αμετάβλητη τη θέση τους στην κορυφή, με τη Σίτι να μένει στους 78.
We did it, together. pic.twitter.com/wQDp02LvLd— Arsenal (@Arsenal) May 19, 2026
Η Άρσεναλ της σεζόν: σταθερότητα και κορυφαία άμυναΗ ομάδα του Μίκελ Αρτέτα κυριάρχησε καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, με βασικούς συντελεστές τους Ράγια (37/37 αγώνες), Θουμπιμέντι (37/37), Ράις (36) και Γκιόκερες, ο οποίος αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ με 14 γκολ.
Σημαντική συνεισφορά είχαν επίσης οι Έζε και Σάκα με 7 γκολ έκαστος. Η Άρσεναλ διέθετε την καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος, δεχόμενη μόλις 26 γκολ, στοιχείο που καταδεικνύει την υπεροχή της στη φετινή Premier League.
Η ομάδα μοιράστηκε βίντεο που αποτυπώνει στιγμές της σεζόν, από τον θρυλικό προπονητή Αρσέν Βενγκέρ, έως τα καθοριστικά γκολ και αποκρούσεις των παικτών, ενώ περιλαμβάνει και τη φάση VAR από τον αγώνα με την Γουέστ Χαμ.
This belongs to all of us. pic.twitter.com/7cUNDp2KR5— Arsenal (@Arsenal) May 19, 2026
Πανηγυρισμοί και ατμόσφαιρα έξω από το Έμιρεϊτς
Παρά το γεγονός ότι η Άρσεναλ δεν αγωνίστηκε το βράδυ της κατάκτησης του τίτλου, οι οπαδοί συγκεντρώθηκαν γύρω από το «Έμιρεϊτς Στέιντιουμ» και σε μπαρ της περιοχής, όπως το The Drayton Park Arms, πανηγυρίζοντας έντονα την επιστροφή της ομάδας τους στην κορυφή της Αγγλίας.
The scenes outside The Emirates in north London, as Arsenal officially became Premier League champions. 🤯❤️ pic.twitter.com/331rJcFlrp— DailyAFC (@DailyAFC) May 19, 2026
Arsenal fans outside The Emirates tonight, celebrating the Premier League title win. 🤯❤️— DailyAFC (@DailyAFC) May 19, 2026
🎥 @SamJDean pic.twitter.com/45Pg00BkVR
Ο μέσος Ντέκλαν Ράις, που ξεχώρισε φέτος για την Άρσεναλ, ανάρτησε στο Instagram φωτογραφία με τους συμπαίκτες του στο Sobha Training Ground του Λονδίνου Κόλνεϊ, σχολιάζοντας: «Σας το είπε... τελειώσαμε.»
Η ομάδα θα παραλάβει το τρόπαιο της Premier League μετά τον τελευταίο αγώνα της σεζόν με την Κρίσταλ Πάλας στις 24 Μαΐου. Η νίκη αυτή επιτρέπει στην Άρσεναλ να εστιάσει πλήρως στον τελικό του Champions League, που θα διεξαχθεί στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη, απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν.
🏆 ARSENAL ARE CHAMPIONS 🏆 pic.twitter.com/l5GrveCpZg— Premier League (@premierleague) May 19, 2026
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 37 αγώνες)
Άρσεναλ 82 --Champions League-- Πρωταθλήτρια
Μάντσεστερ Σίτι 78 --Champions League--
Μάντσεστερ Γ. 68 --Champions League--
Άστον Βίλα 62 --Champions League--
Λίβερπουλ 59 --Champions League--
Μπόρνμουθ 56 --Europa League
Μπράιτον 53
Τσέλσι 52
Μπρέντφορντ 52
Σάντερλαντ 51
Νιούκαστλ 49
Έβερτον 49
Φούλαμ 49
Λιντς 47
Κρίσταλ Πάλας 45
Νότιγχαμ Φόρεστ 43
Τότεναμ 38
Γουέστ Χαμ 36
Μπέρνλι 21 --Υποβιβάστηκε--
Γουλβς 19 --Υποβιβάστηκε--
