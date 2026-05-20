Πάρτι στο Λονδίνο: Η Άρσεναλ πρωταθλήτρια Αγγλίας 2025/26 μετά από 22 χρόνια, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η ομάδα μοιράστηκε βίντεο που αποτυπώνει στιγμές της σεζόν, από τον θρυλικό προπονητή Αρσέν Βενγκέρ, έως τα καθοριστικά γκολ και αποκρούσεις των παικτών, ενώ περιλαμβάνει και τη φάση VAR από τον αγώνα με την Γουέστ Χαμ.

Πανηγυρισμοί και ατμόσφαιρα έξω από το Έμιρεϊτς

Παρά το γεγονός ότι η Άρσεναλ δεν αγωνίστηκε το βράδυ της κατάκτησης του τίτλου, οι οπαδοί συγκεντρώθηκαν γύρω από το «Έμιρεϊτς Στέιντιουμ» και σε μπαρ της περιοχής, όπως το The Drayton Park Arms, πανηγυρίζοντας έντονα την επιστροφή της ομάδας τους στην κορυφή της Αγγλίας.Ο μέσος Ντέκλαν Ράις, που ξεχώρισε φέτος για την Άρσεναλ, ανάρτησε στο Instagram φωτογραφία με τους συμπαίκτες του στο Sobha Training Ground του Λονδίνου Κόλνεϊ, σχολιάζοντας: «Σας το είπε... τελειώσαμε.»Η ομάδα θα παραλάβει το τρόπαιο της Premier League μετά τον τελευταίο αγώνα της σεζόν με την Κρίσταλ Πάλας στις 24 Μαΐου. Η νίκη αυτή επιτρέπει στην Άρσεναλ να εστιάσει πλήρως στον τελικό του Champions League, που θα διεξαχθεί στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη, απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν.Άρσεναλ 82 --Champions League-- ΠρωταθλήτριαΜάντσεστερ Σίτι 78 --Champions League--Μάντσεστερ Γ. 68 --Champions League--Άστον Βίλα 62 --Champions League--Λίβερπουλ 59 --Champions League--Μπόρνμουθ 56 --Europa LeagueΜπράιτον 53Τσέλσι 52Μπρέντφορντ 52Σάντερλαντ 51Νιούκαστλ 49Έβερτον 49Φούλαμ 49Λιντς 47Κρίσταλ Πάλας 45Νότιγχαμ Φόρεστ 43Τότεναμ 38Γουέστ Χαμ 36Μπέρνλι 21 --Υποβιβάστηκε--Γουλβς 19 --Υποβιβάστηκε--