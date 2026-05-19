Τουλάχιστον 10 νεκροί, ανάμεσά τους 3 παιδιά, από ισραηλινό χτύπημα στην περιοχή της Τύρου, βίντεο
Σύμφωνα με τις Αρχές του Λιβάνου πρόκειται για αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ, ενώ υπήρξαν και τρεις τραυματίες
Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους τρεις γυναίκες και τρία παιδιά, εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στον νότιο Λίβανο παρά την υποτιθέμενη εκεχειρία, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό.
«Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην πόλη Ντέιρ Κανούν αλ Ναχρ, στην περιοχή της Τύρου, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 10 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών και τριών γυναικών, καθώς και τρεις τραυματίες, μεταξύ αυτών ένα παιδί», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας το οποίο καταγγέλλει «σφαγή αμάχων».
🇱🇧🇮🇱 Ce soir à Tyr, au Sud-Liban, après le raid israélien ciblé sur le quartier résidentiel populaire Al Masaken… pic.twitter.com/CZQuuKgIVN— LibanVision by JMD (@DruartJeanMich1) May 19, 2026
Aftermath of Israeli strike on the southern Lebanese city of Tyre.— PressTV Extra (@PresstvExtra) May 18, 2026
