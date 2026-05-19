H Βικτόρια Μπέκαμ δεν απορρίπτει την ιδέα να πουλήσει τον οίκο μόδας της που αγγίζει τα 115 εκατ. ευρώ
H Βικτόρια Μπέκαμ δεν απορρίπτει την ιδέα να πουλήσει τον οίκο μόδας της που αγγίζει τα 115 εκατ. ευρώ
Ποτέ δεν θα έλεγα ποτέ και μου αρέσει να εξετάζω ευκαιρίες, δήλωσε η σχεδιάστρια μόδας
Ανοιχτή στο ενδεχόμενο να πουλήσει την επιχείρησή της στον χώρο της μόδας, η αξία της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 115 περίπου εκατομμυρίων ευρώ, δηλώνει η Βικτόρια Μπέκαμ.
Η επιχείρηση του πρώην μέλους των Spice Girls φέρεται να είχε χρέη 62 εκατομμύρια ευρώ 2022, όμως η κερδοφορία βρισκόταν πλέον πολύ κοντά, μετά τη sold out συλλογή της εκείνης της χρονιάς.
Τώρα που τα έσοδα έχουν ξεπεράσει τα 115 εκατομμύρια, η Μπέκαμ, η οποία κάποτε χρειάστηκε να δανειστεί 35 εκατομμύρια ευρώ από την εταιρεία του συζύγου της, Ντέιβιντ, είπε ότι «ποτέ δεν θα έλεγε ποτέ» σε μια πώληση.
Ωστόσο, η Βικτόρια Μπέκαμ επέμεινε ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει στο τραγούδι, καθώς έχει «παραδώσει τη σκυτάλη στον ταλαντούχο γιο της, Κρουζ». Μιλώντας την Τρίτη 19 Μαΐου στους Financial Times, ρωτήθηκε: «Θα πουλούσατε ποτέ την επιχείρησή σας;», με τη σχεδιάστρια μόδας να απαντά: «Ποτέ δεν θα έλεγα ποτέ και μου αρέσει να εξετάζω ευκαιρίες. Αλλά αυτή τη στιγμή κοιτάζω την ανάπτυξη, αν και ποτέ δεν θα έλεγα ποτέ».
Συνεχίζοντας, σημείωσε: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένη, αυτό είναι έκτακτη είδηση, το κατάστημά μου στο Λονδίνο δείχνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον, οπότε ετοιμαζόμαστε να ανοίξουμε στη Νέα Υόρκη και στο Μαϊάμι. Για εμένα, μέχρι να ανοίξω το κατάστημα στη Νέα Υόρκη και στο Μαϊάμι, στηριζόμουν στο online, αλλά θέλω να μπορώ να ελέγχω την εμπειρία από τη στιγμή που ο πελάτης μπαίνει στο κατάστημα».
Αποκαλύπτοντας τα μελλοντικά της σχέδια, ανέφερε: «Το επόμενο βήμα είναι η επέκταση στο retail και θα δούμε πού θα πάει στη συνέχεια. Είμαι πολύ τυχερή. Χτίζω ένα brand με κληρονομιά. Υπάρχουν κατηγορίες στις οποίες δεν έχω μπει ακόμη, οπότε βλέπουμε μια μεγάλη ευκαιρία. Περάσαμε πολύ καιρό διορθώνοντας πράγματα και τώρα είναι η ώρα της ανάπτυξης. Θέλω να χτίσω τον οίκο».
Η σχεδιάστρια μόδας δήλωσε ότι είναι «πολύ περήφανη» για όλα όσα έχει πετύχει στον χώρο της μόδας, μετά τα χρόνια που χρειάστηκαν για να την πάρουν στα σοβαρά άλλοι σχεδιαστές. «Νιώθω ότι έχω καταφέρει κάτι. Ήταν ένα roller coaster τα τελευταία 25 χρόνια και ήμουν διαφανής στο ντοκιμαντέρ μου στο Netflix, αλλά το να μπορώ να πω ότι η μόδα και η ομορφιά είναι κερδοφόρες, είναι κάτι για το οποίο είμαι πάρα πολύ περήφανη».
Παρά τις ελπίδες ορισμένων θαυμαστών των Spice Girls για επιστροφή της Βικτόρια Μπέκαμ, η ίδια επέμεινε ότι η καριέρα της στο τραγούδι έχει τελειώσει. «Η μουσική υπήρξε τεράστιο κομμάτι της ζωής μου, ο πατέρας μου ήταν στη μουσική και ήμουν κι εγώ, αλλά τώρα έχω παραδώσει τη σκυτάλη στον Κρουζ, είναι πολύ ταλαντούχος».
Φωτογραφία: Shutterstock
Η επιχείρηση του πρώην μέλους των Spice Girls φέρεται να είχε χρέη 62 εκατομμύρια ευρώ 2022, όμως η κερδοφορία βρισκόταν πλέον πολύ κοντά, μετά τη sold out συλλογή της εκείνης της χρονιάς.
Τώρα που τα έσοδα έχουν ξεπεράσει τα 115 εκατομμύρια, η Μπέκαμ, η οποία κάποτε χρειάστηκε να δανειστεί 35 εκατομμύρια ευρώ από την εταιρεία του συζύγου της, Ντέιβιντ, είπε ότι «ποτέ δεν θα έλεγε ποτέ» σε μια πώληση.
Ωστόσο, η Βικτόρια Μπέκαμ επέμεινε ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει στο τραγούδι, καθώς έχει «παραδώσει τη σκυτάλη στον ταλαντούχο γιο της, Κρουζ». Μιλώντας την Τρίτη 19 Μαΐου στους Financial Times, ρωτήθηκε: «Θα πουλούσατε ποτέ την επιχείρησή σας;», με τη σχεδιάστρια μόδας να απαντά: «Ποτέ δεν θα έλεγα ποτέ και μου αρέσει να εξετάζω ευκαιρίες. Αλλά αυτή τη στιγμή κοιτάζω την ανάπτυξη, αν και ποτέ δεν θα έλεγα ποτέ».
Συνεχίζοντας, σημείωσε: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένη, αυτό είναι έκτακτη είδηση, το κατάστημά μου στο Λονδίνο δείχνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον, οπότε ετοιμαζόμαστε να ανοίξουμε στη Νέα Υόρκη και στο Μαϊάμι. Για εμένα, μέχρι να ανοίξω το κατάστημα στη Νέα Υόρκη και στο Μαϊάμι, στηριζόμουν στο online, αλλά θέλω να μπορώ να ελέγχω την εμπειρία από τη στιγμή που ο πελάτης μπαίνει στο κατάστημα».
Victoria Beckham reveals she's open to selling her fashion business after 20-year journey to be taken seriously as a designer - but insists she won't be making a return to singing because she's 'passed the baton onto talented son Cruz' https://t.co/0C2pIY6qdw— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 19, 2026
Η σχεδιάστρια μόδας δήλωσε ότι είναι «πολύ περήφανη» για όλα όσα έχει πετύχει στον χώρο της μόδας, μετά τα χρόνια που χρειάστηκαν για να την πάρουν στα σοβαρά άλλοι σχεδιαστές. «Νιώθω ότι έχω καταφέρει κάτι. Ήταν ένα roller coaster τα τελευταία 25 χρόνια και ήμουν διαφανής στο ντοκιμαντέρ μου στο Netflix, αλλά το να μπορώ να πω ότι η μόδα και η ομορφιά είναι κερδοφόρες, είναι κάτι για το οποίο είμαι πάρα πολύ περήφανη».
Παρά τις ελπίδες ορισμένων θαυμαστών των Spice Girls για επιστροφή της Βικτόρια Μπέκαμ, η ίδια επέμεινε ότι η καριέρα της στο τραγούδι έχει τελειώσει. «Η μουσική υπήρξε τεράστιο κομμάτι της ζωής μου, ο πατέρας μου ήταν στη μουσική και ήμουν κι εγώ, αλλά τώρα έχω παραδώσει τη σκυτάλη στον Κρουζ, είναι πολύ ταλαντούχος».
Φωτογραφία: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα