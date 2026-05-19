Μαίρη Μηλιαρέση: Ο σύζυγός μου είναι ένας άνθρωπος που έχει κατανόηση και καταλαβαίνει τις ανάγκες μου
Τελικά, είναι πάρα πολύ όμορφο το συναίσθημα να έχεις έναν σύντροφο στη ζωή σου, αναγνώρισε η παρουσιάστρια
Ως έναν άνθρωπο που δείχνει κατανόηση, τη στηρίζει και της επισημαίνει με πολύ ωραίο τρόπο τα λάθη της περιέγραψε η Μαίρη Μηλιαρέση τον σύζυγό της, Λάμπρο. Η παρουσιάστρια παντρεύτηκε τον αγαπημένο της με πολιτικό γάμο τον περασμένο Σεπτέμβριο. Σε συνέντευξή της μίλησε για τον άντρα της και αναγνώρισε ότι είναι πολύ όμορφο να έχει κάποιος έναν σύντροφο στο πλευρό του.
Η Μαίρη Μηλιαρέση μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Τρίτη 19 Μαΐου, και αναφερόμενη στον σύζυγό της είπε χαρακτηριστικά: «Σε ό,τι έχει να κάνει με τον έγγαμο βίο, ευτυχώς είμαι με έναν άνθρωπο που έχει κατανόηση και καταλαβαίνει τις ανάγκες που έχω, με στηρίζει και όταν βλέπει ότι κάτι κάνω λάθος μου το λέει με πολύ ωραίο τρόπο και τον ακούω πάντα. Τελικά, είναι πάρα πολύ όμορφο το συναίσθημα να έχεις έναν σύντροφο στη ζωή σου».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η παρουσιάστρια έκανε μία αναφορά στην κόρη της, τη Σοφία Λαζάνη, λέγοντας για εκείνη: «Η Σοφίνα είναι ένα κορίτσι ανεξάρτητο. Έχει τρελές ευαισθησίες και πολλά ταλέντα».
Τέλος, μίλησε για το Ρουκ Ζουκ, το οποίο είχε παρουσιάσει, όταν το τηλεπαιχνίδι είχε κάνει την εμφάνισή του στην ελληνική τηλεόραση. Για εκείνη, πρόκειται για τηλεοπτική δουλειά που τη στιγμάτισε. «Το Ρουκ-Ζουκ δεν είναι μόνο μια ανάμνηση για μένα. Με στιγμάτισε. Το Ρουκ-Ζουκ τώρα έχει μέσα πάρα πολλά άλλα παιχνίδια, είναι πολύ διαφορετικό. Και το βασικό Ρουκ-Ζουκ, αυτό που έκανα εγώ τότε, είναι ένα τμήμα του παιχνιδιού».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
