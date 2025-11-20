Ο Πιρς Μπρόσναν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υποδυθεί ξανά τον Τζέιμς Μποντ
Ο ηθοποιός τόνισε πως θα δοκίμαζε να υποδυθεί έναν Τζέιμς Μποντ που έχει αποσυρθεί
Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο να επιστρέψει στο σύμπαν του Τζέιμς Μποντ, ο Πιρς Μπρόσναν, όχι όμως ως ο εμβληματικός 007, αλλά ως ένας συνταξιοδοτημένος πράκτορας που ζει τη «μετά Μποντ» εποχή του. Σε μια νέα συνέντευξη που παραχώρησε στο βρετανικό GQ, ο Ιρλανδός ηθοποιός, που έγινε γνωστός από τον θρυλικό ρόλο σε τέσσερις ταινίες από το 1995 έως το 2002, ξεκαθάρισε ότι ο Τζέιμς Μποντ πλέον «ανήκει σε άλλον», ωστόσο δεν έκρυψε πως θα τον ενδιέφερε μια εμφάνιση σε νέο πρότζεκτ του franchise.
«Φυσικά, ο κόσμος με ρωτάει για τον Μποντ. "Θα το έκανες ξανά;". Μα αυτή είναι δουλειά ενός άλλου», είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας όμως παράθυρο για μια διαφορετική συμμετοχή. «Οι δυνατότητες να εργαστείς μέσα σε αυτή την ταινία, να ψυχαγωγήσεις. Ναι, αυτό θα ήταν συναρπαστικό», τόνισε. Όταν κλήθηκε να απαντήσει αν θα υποδυόταν έναν Τζέιμς Μποντ που έχει αποσυρθεί, ο Πιρς Μπρόσναν αρκέστηκε στο διφορούμενο: «Μερικές φορές το διασκεδάζεις και μερικές φορές απλώς προχωράς».
Ο ηθοποιός, που έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στο franchise με τα GoldenEye (1995), Tomorrow Never Dies (1997), The World Is Not Enough (1999) και Die Another Day (2002), παραδέχεται ότι σήμερα απολαμβάνει να ερμηνεύει πιο ώριμους χαρακτήρες. Στη φετινή ταινία μυστηρίου The Thursday Murder Club, εμφανίζεται ως ο πρώην ηγέτης συνδικάτου Ρον Ρίτσι, έναν ρόλο πολύ πιο κοντά στη σημερινή του διάθεση.
«Υπάρχει μια σαφής, συνειδητή πρόθεση να προχωρήσω μπροστά επειδή είμαι στην ηλικία που είμαι και την αποδέχομαι. Δεν θέλω να πηδάω από τα αεροπλάνα», σημείωσε.
