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Axios: Γουίτκοφ και Κούσνερ συναντήθηκαν με πυρηνικούς επιστήμονες που ενδέχεται να έχουν ρόλο σε μια συμφωνία με το Ιράν
Axios: Γουίτκοφ και Κούσνερ συναντήθηκαν με πυρηνικούς επιστήμονες που ενδέχεται να έχουν ρόλο σε μια συμφωνία με το Ιράν
Σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο, οι δύο άνδρες συναντήθηκαν με ειδικούς επιστήμονες και τεχνικούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή ή την επιτήρηση μιας ενδεχόμενης συμφωνίας
Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, επισκέφθηκαν χθες το Εθνικό Εργαστήριο του Όουκ Ριτζ στο Τενεσί, προκειμένου να συναντηθούν με επιστήμονες και ειδικούς που ενδέχεται να διαδραματίσουν ρόλο σε μια ενδεχόμενη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios.
Ο Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος έχει αναλάβει τον ρόλο του ειδικού απεσταλμένου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, και ο Τζάρεντ Κούσνερ πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Εθνικό Εργαστήριο του Όουκ Ριτζ, μία από τις σημαντικότερες πυρηνικές και ερευνητικές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων επαφών που σχετίζονται με τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
Σύμφωνα με το Axios, οι δύο άνδρες συναντήθηκαν με ειδικούς επιστήμονες και τεχνικούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή ή την επιτήρηση μιας ενδεχόμενης συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.
«Η συνάντηση στο Όουκ Ριτζ δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει συμφωνία, αλλά αποτελεί ένδειξη ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε πολύ σοβαρό στάδιο, ότι υπάρχουν σημαντικές πιθανότητες να ολοκληρωθούν με επιτυχία και ότι θέλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι», δήλωσε ο αξιωματούχος.
Το δημοσίευμα επισημαίνει επίσης ότι το Όουκ Ριτζ έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε προηγούμενες διεθνείς επιχειρήσεις που αφορούσαν πυρηνικά υλικά. Στο παρελθόν, πυρηνικά υλικά και εξοπλισμός από χώρες όπως το Καζακστάν και η Λιβύη μεταφέρθηκαν μέσω του Τενεσί στο πλαίσιο προγραμμάτων ασφαλούς διαχείρισης και απομάκρυνσης ευαίσθητων πυρηνικών υλικών.
Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επαφές μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν βρίσκονται στο επίκεντρο της διεθνούς διπλωματίας, με τις δύο πλευρές να εξετάζουν πιθανούς δρόμους για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.
Ο Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος έχει αναλάβει τον ρόλο του ειδικού απεσταλμένου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, και ο Τζάρεντ Κούσνερ πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Εθνικό Εργαστήριο του Όουκ Ριτζ, μία από τις σημαντικότερες πυρηνικές και ερευνητικές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων επαφών που σχετίζονται με τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
Σύμφωνα με το Axios, οι δύο άνδρες συναντήθηκαν με ειδικούς επιστήμονες και τεχνικούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή ή την επιτήρηση μιας ενδεχόμενης συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.
Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε στο Axios υπογράμμισε ότι η επίσκεψη δεν αποτελεί ένδειξη πως η επίτευξη συμφωνίας είναι δεδομένη, ωστόσο αντανακλά τη σοβαρότητα της τρέχουσας φάσης των διαπραγματεύσεων.
#BREAKING: Whitkopf and Kushner made a secret visit to the Oak Ridge nuclear facility in Tennessee to meet with top U.S. nuclear experts as negotiations with Iran entered a critical phase — AXIOS pic.twitter.com/w1azpwInxx— MOSCOW NEWS 🇷🇺 (@MOSCOW_EN) June 5, 2026
«Η συνάντηση στο Όουκ Ριτζ δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει συμφωνία, αλλά αποτελεί ένδειξη ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε πολύ σοβαρό στάδιο, ότι υπάρχουν σημαντικές πιθανότητες να ολοκληρωθούν με επιτυχία και ότι θέλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι», δήλωσε ο αξιωματούχος.
Το δημοσίευμα επισημαίνει επίσης ότι το Όουκ Ριτζ έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε προηγούμενες διεθνείς επιχειρήσεις που αφορούσαν πυρηνικά υλικά. Στο παρελθόν, πυρηνικά υλικά και εξοπλισμός από χώρες όπως το Καζακστάν και η Λιβύη μεταφέρθηκαν μέσω του Τενεσί στο πλαίσιο προγραμμάτων ασφαλούς διαχείρισης και απομάκρυνσης ευαίσθητων πυρηνικών υλικών.
Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επαφές μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν βρίσκονται στο επίκεντρο της διεθνούς διπλωματίας, με τις δύο πλευρές να εξετάζουν πιθανούς δρόμους για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.
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