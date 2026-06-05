Axios: Γουίτκοφ και Κούσνερ συναντήθηκαν με πυρηνικούς επιστήμονες που ενδέχεται να έχουν ρόλο σε μια συμφωνία με το Ιράν

Σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο, οι δύο άνδρες συναντήθηκαν με ειδικούς επιστήμονες και τεχνικούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή ή την επιτήρηση μιας ενδεχόμενης συμφωνίας