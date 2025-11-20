Το σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία: «Έτοιμος για ειρήνη, όχι για παράδοση», δηλώνει ο Ζελένσκι

Ευρωπαϊκή και βρετανική στάση – Οι προοπτικές ειρήνης

σήμερα

Παράλληλα, η Μόσχα επιδιώκει να εμφανιστεί πρόθυμη για διάλογο, παρουσιάζοντας το σχέδιο ως «ρεαλιστική βάση ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων» που θα επιτρέψει τη σταθεροποίηση της περιοχής υπό τους όρους που έχει επιβάλει στρατιωτικά.Η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρεί στάση επιφυλακτικότητας απέναντι στο αμερικανικό σχέδιο, επισημαίνοντας ότι καμία συμφωνία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή αν δεν διασφαλίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Οι Βρυξέλλες ταυτόχρονα ενισχύουν την αμυντική τους συνεργασία, προωθώντας σχέδιο για τη βελτίωση της στρατιωτικής κινητικότητας στην Ευρώπη.Το Λονδίνο εξέφρασε στήριξη στις αμερικανικές προσπάθειες. Εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι «η Ρωσία θα μπορούσε να το κάνει αύριο, αποσύροντας τις δυνάμεις της και τερματίζοντας την παράνομη εισβολή της», προσθέτοντας πως το Ηνωμένο Βασίλειο «συμμερίζεται την επιθυμία του προέδρου Τραμπ να βάλει τέλος σε αυτόν τον βάρβαρο πόλεμο».Παρά τις διαφωνίες, διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η αναζωπύρωση της αμερικανικής ηγεσίας και η εμπλοκή χωρών όπως η Τουρκία και η Βρετανία ενισχύουν τις ελπίδες για ειρηνευτική αποκλιμάκωση, αν και οι όροι του σχεδίου θεωρούνται εξαιρετικά δύσκολοι για να γίνουν αποδεκτοί από το Κίεβο.